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В новый путь без Фоменко. Александр Пыжиков

19:46. 1 февраля 2018 Просмотров - 431 4 коммент. Опубликовал:

Как извратили учение Николая Морозова

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков в специальном интервью для “Концептуал ТВ” отвечает на вопросы возникшие у аудитории канала после выхода ролика посвященного “творчеству” авторов “Новой хронологии” и рассказывает о своих новых книгах готовящихся к изданию.

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Рекомендуем:

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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4 коммент.»

  • 209 117
    Нехресть 1 февраля 2018 в 19:59 Ссылка Пометить
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    А может лучше без Пыжикова обойдёмся. Если Фоменко и Носовский хотя бы вычисляют даты исторических событий и убирают мусор нанесённый пыжиковыми то сам Пыжиков свои знания явно высосал, и я не уверен что он их их пальца высасывал а не из кого то другого органа.

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    • 5219 4293
      Ирбис Нехресть 1 февраля 2018 в 20:23 Ссылка Пометить
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      На все 100% с тобой согласен! Это у математиков 2+2=4! А вот у Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков где то 7 или 8! Да и Генетика – продажная буржуазная проститутка! Так ведь профессора учили на курсе Марксизма-Ленинизма!

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      • 216 124
        Нехресть Ирбис 1 февраля 2018 в 20:41 Ссылка Пометить
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        Нет, от 0,1 до 100 000, в зависимости от того что нужно доказать.
        Нужно его “научные труды” на компилят проверить. Наверняка же он дисиртации писал переписывая афффффторитетные источники.

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  • 132 108
    евгений полярный 1 февраля 2018 в 22:24 Ссылка Пометить
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    Послушал Пыжикова – ужас от его слов. Но всё легко объяснимо, ведь разные "чижики-пыжики" свои Докторские диссертации получали,за счёт переписывания информации из официальных источников. Сколько уже говорилось Честными, Порядочными людьми о фальсификации документов в Госархивах. Например- депутат Гос.Думы В.Илюхин об этом сделал смелое,доказательное заявление с трибуны ГД. Так ему даже не дали договорить, на 5-й минуте отключили микрофон. Испугались Правды. Но заявление прозвучало и не где-то в курилке или на кухне. И где после этого депутатское расследование, где уголовные дела??? 

                https://youtu.be/Y3wCgu7CBc8

    Где шум в СМИ и снятие с должностей чиновников? Более полное его выступление есть в И-нете https://youtu.be/LAOd8Ccrndw Есть ещё его выступление (на 1,5часа),его найдёте сами. В архивах -ЛОЖЬ! Не зря говорят:"Историю пишут победители". Была Кали-Юга(Ночь Сварога)- время когда главенствовали Силы ЗЛА. Но ихнее время закончилось в дек. 2012года. Совсем скоро они должны будут уйти. Смена Периодов проходит не как "по щелчку выключателя". Сейчас идёт Переходный Период. Люди, типа Фоменко и Носовского – это Первопроходцы,а первым всегда трудней. И ошибок они конечно наделают – "не ошибается тот,кто ничего не делает!" Но их непременно надо наградить за то,что они первыми с научной точки зрения стали восстанавливать ИСТИННУЮ Хронологию. Они в одиночку взялись за работу, которую должны были делать десятки НИИ.

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