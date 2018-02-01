В новый путь без Фоменко. Александр Пыжиков
Как извратили учение Николая Морозова
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков в специальном интервью для “Концептуал ТВ” отвечает на вопросы возникшие у аудитории канала после выхода ролика посвященного “творчеству” авторов “Новой хронологии” и рассказывает о своих новых книгах готовящихся к изданию.
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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А может лучше без Пыжикова обойдёмся. Если Фоменко и Носовский хотя бы вычисляют даты исторических событий и убирают мусор нанесённый пыжиковыми то сам Пыжиков свои знания явно высосал, и я не уверен что он их их пальца высасывал а не из кого то другого органа.
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На все 100% с тобой согласен! Это у математиков 2+2=4! А вот у Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков где то 7 или 8! Да и Генетика – продажная буржуазная проститутка! Так ведь профессора учили на курсе Марксизма-Ленинизма!
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Нет, от 0,1 до 100 000, в зависимости от того что нужно доказать.
Нужно его “научные труды” на компилят проверить. Наверняка же он дисиртации писал переписывая афффффторитетные источники.
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Послушал Пыжикова – ужас от его слов. Но всё легко объяснимо, ведь разные "чижики-пыжики" свои Докторские диссертации получали,за счёт переписывания информации из официальных источников. Сколько уже говорилось Честными, Порядочными людьми о фальсификации документов в Госархивах. Например- депутат Гос.Думы В.Илюхин об этом сделал смелое,доказательное заявление с трибуны ГД. Так ему даже не дали договорить, на 5-й минуте отключили микрофон. Испугались Правды. Но заявление прозвучало и не где-то в курилке или на кухне. И где после этого депутатское расследование, где уголовные дела???
https://youtu.be/Y3wCgu7CBc8
Где шум в СМИ и снятие с должностей чиновников? Более полное его выступление есть в И-нете https://youtu.be/LAOd8Ccrndw Есть ещё его выступление (на 1,5часа),его найдёте сами. В архивах -ЛОЖЬ! Не зря говорят:"Историю пишут победители". Была Кали-Юга(Ночь Сварога)- время когда главенствовали Силы ЗЛА. Но ихнее время закончилось в дек. 2012года. Совсем скоро они должны будут уйти. Смена Периодов проходит не как "по щелчку выключателя". Сейчас идёт Переходный Период. Люди, типа Фоменко и Носовского – это Первопроходцы,а первым всегда трудней. И ошибок они конечно наделают – "не ошибается тот,кто ничего не делает!" Но их непременно надо наградить за то,что они первыми с научной точки зрения стали восстанавливать ИСТИННУЮ Хронологию. Они в одиночку взялись за работу, которую должны были делать десятки НИИ.