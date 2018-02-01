В новый путь без Фоменко. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как извратили учение Николая Морозова

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Владимирович Пыжиков в специальном интервью для “Концептуал ТВ” отвечает на вопросы возникшие у аудитории канала после выхода ролика посвященного “творчеству” авторов “Новой хронологии” и рассказывает о своих новых книгах готовящихся к изданию.



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