ТРУД.
Прожить на земле без труда – совершенно равносильно прожить без пользы и для себя, и для всей вселенной. Никому и никогда не надо бояться чрезмерного труда, потому что всякая тяжелая ноша вводит человека в привычку определенной дисциплины духа.
Есть целые массы людей, проходящих свои земные пути в чрезмерном труде.
Никогда не сожалей об этих людях. Только через этот подневольный труд, труд куска хлеба, они могут выработать в себе привычку дисциплинированного подчинения. И эти зачатки дисциплины труда переходят со временем в их духовное зерно. Только тот человек может развить в себе всю духовную мощь, который сам, без посторонней помощи, смог заложить основу своего духовного зерна в своей текущей земной форме. И для этого он должен непременно дойти до героического напряжения. Должен сделать его привычной формой труда для себя, затем привести свой организм в стойкость самообладания, чтобы его труд стал ему легок и, наконец, подняться к той гармонии в себе, что дает ощущение всего дня не трудным, но прекрасным.
Только с этого момента раскрывается человеку возможность понимать, что "день" – это то, что человек в него вылил, а не то, что к нему пришло извне.
И чем устойчивее он становится на эту платформу, тем яснее его взор видит и понимает, что все "чудеса" он носит в себе. Он перестает ждать и начинает действовать.
"Две Жизни" К.Антарова
Источник: nashaplaneta.su
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Это подходит к нормальным людям… Но вот представители малого народца с большими присосками считают, что труд нужен только гоям, чтобы они обеспечивали жизнь библейскому народцу-паразиту:
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: «Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно, неевреи – это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью».
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Нательные крестики не для господ
https://www.youtube.com/watch?v=V4jxLa1T3sg
Неумывакин о крестиках!
https://www.youtube.com/watch?v=6J0NyCfD1BE