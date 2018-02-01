Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2018

Вчера в ДНР закончились объявленные на прошлой неделе сборы мобилизационных резервов. Донецкому военкору Михаилу Андронику удалось побывать на одном из полигонов Республики и увидеть всё своими глазами. Свои впечатления он описывает в личном блоге.

Первое, что поразило и сразу бросилось в глаза, это высокое качество организации учений, оно и понятно, резервисты, из числа вставших на воинский учет в военных комиссариатах Республики, будут жить и учиться на полигонах Республики в течение пяти дней.

Для этого были оборудованы учебные места, пункты обогрева, т. к. сборы проходят в холодное время года, и пункты приема пищи.



Инструктаж резервистов перед выполнением метания учебной гранаты

Из военкоматов мобилизованных приписали к конкретным резервным подразделениям, назначили, согласно воинско-учетным специальностям, командиров и распределили по частям, где обеспечили зимней формой и всем необходимым на время учений.

При этом на местах работы им сохранялась заработная плата и дополнительно выплачивается денежное довольствие, положенное по штату в ВС ДНР.

Резерв формировался для всех родов войск, которые на данный момент имеются в Республике.



Резервист механик-водитель МТЛБ выполняет упражнение «выезд из капонира»

Мы побывали в части ПВО, где тренировались резервные расчеты боевых машин «Стрела-10М». В программу учений входили такие пункты, как теоретическая часть, расконсервация и обслуживание техники, вождение МТЛБ, на базе которых созданы эти машины, в том числе ночью и в сложных погодных условиях, различные упражнения, такие как заезд и выезд из капонира, ориентирование на местности, боевое слаживание и т. д.

Надо отметить, что даже те резервисты, которые ни разу до этого не водили подобную технику на учебной трассе, показывали очень неплохие результаты, что неоднократно отмечали офицеры, руководившие сборами.



Экипаж «Стрелы» на тренировочной трассе

Учебная программа была очень насыщенная, учитывая то, что сборы длились всего пять дней. Помимо обучения и совершенствования навыков по основным специальностям, отрабатывались такие упражнения, как сборка-разборка автомата, метание гранаты, стрельба из различных положений.

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По словам назначенного командира батареи резервистов, с позывным «Камчадал»: «Примерно половина личного состава его батареи уже проходила службу в ополчении или вооруженных силах ДНР, но, несмотря на это, все с пониманием отнеслись к вызову из комиссариата. Навыки нужно совершенствовать и поддерживать на должном уровне. Потому как высока вероятность того, снова придется вернуться в строй».

В общем настроение у всех было приподнятое, и все упражнения и занятия воспринимались с нескрываемым энтузиазмом.



Построение резервистов перед началом учебных стрельб

Всего за пять дней вооруженным силам Донецкой Народной Республики удалось из нескольких тысяч мобилизированных сформировать десять полноценных батальонов резерва для всех имеющихся родов войск, готовых в любой момент встать в строй и уже прошедших боевое слаживание.