Сирийский форум в Сочи: 10 главных итогов конгресса

С 28 по 30 января в Сочи проходил конгресс сирийского национального диалога, в ходе которого удалось достичь больших успехов в создании условий для установления мира в Сирийской Арабской республике. Съемочная группа ФАН вела прямую трансляцию с мероприятия, которое длилось около девяти часов, а позже журналисты рассказали о главных результатах конгресса.

Первое, с чего бы хотелось начать – это продолжение развития переговорного процесса в Женеве. Многие участники форума отметили необходимость его продления. Так, например, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отметил, что сочинские дебаты простимулируют Женевскою площадку. Кроме того, он заявил, что сирийцам предстоит преодолеть сложный путь, однако Россия и другие страны должны оказать им всемирную поддержку. При этом спецпосланник ООН Стеффан де Мистура отметил, что Москва приложила очень много усилий для установления мира в Сирии.

Второе – представительные переговоры. В сочинском конгрессе принимало участие около полутора тысяч человек, включая сирийское правительство и оппозицию. Александр Лаврентьев назвал это одним из главных итогов мероприятия, поскольку впервые различные представители собрались за одним столом, чтобы нормально переговорить. Представитель оппозиционной партии Сирии Маджид Ниязи придерживается схожего мнения. В интервью ФАН она заявила, что диалог в Сочи сильно отличается от Женевского, поскольку состоялся между представителями власти и оппозиции впервые.

Третье – создание конституционной комиссии. Помимо переговоров между сирийской властью и оппозицией, в ходе конгресса удалось создать конституционную комиссию, чего стороны не могли сделать на протяжении девяти раундов переговоров.

Четвертое – состав комиссии. Стеффан де Мистура заявил, что в состав конституционной комиссии войдут представители правительства Сирии и оппозиции, а также различные эксперты и даже женщины. В общей сложности их будет около 150 человек. Александр Лаврентьев при этом добавил, что такой разнообразный состав и быстрое формирование комиссии поможет скорее добиться конституционной реформы в Сирии.

Пятое – будущее устройство САР. По словам Сергея Лаврова, участники сочинского форума пришли к общему мнению относительно принципов будущего устройства сирийского государства. Он отметил, что принципы, в первую очередь, будут направлены на сохранение территориальной целостности страны, уважение суверенитета и независимости, обеспечение прав всех конфессиональных и этнических групп и урегулирование политического процесса. Под последним, разъяснил Лавров, понимается то, что сирийцы будут сами определять дальнейшую судьбу страны.

Шестое – решение проблемы терроризма. Сирийский модератор сирийского нацдиалога Сафван Аль-Кудси в беседе с ФАН заявил, что сочинский конгресс стал шагом на пути решения проблемы терроризма в Сирии. Он также отметил роль России в создании комфортных условий для диалога между конфликтующими сторонами.

Седьмое – уважение прав женщин. Согласно документу, который был опубликован МИД РФ по окончанию мероприятия, все участники конгресса выступили за уважение прав сирийских женщин, которые также должны быть в представительствах, принимающих решения.

Восьмое – урегулирование конфликта. Участники конгресса также отметили желание поскорее разрешить ситуацию в Сирии. При этом было отмечено, что обе стороны разделяют единую позицию о восстановлении мира в стране, где долгое время царила гражданская война. По мнению шейха Закария Салвайя, в данный момент сирийцы готовы к переговорам, и сам факт присутствия на конгрессе и власти, и оппозиции является еще одним доказательством того, что Сирия готова к миру.

Девятое – создание коалиции оппозиционного движения. По словам Абдулджалиля Абдулсаида, сочинский конгресс должен поспособствовать созданию нового оппозиционного движения, которое объединит в себе как светские, гражданские, племенные, так и консервативные аспекты.

Десятое – отношения Турции и России. Вчера между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры выразили одобрение итогам состоявшегося конгресса, а также отметили важность достигнутых договоренностей.

В общем и целом, мероприятие выдалось продуктивным. Будем надеяться, что принятые условия будут реализованы в ближайшем будущем и поспособствуют скорейшему установлению мира в Сирии.