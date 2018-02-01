Шойгу отключил НАТО: “Томагавки” не взлетят
16:30. 1 февраля 2018 Просмотров - 634 3 коммент. Опубликовал: jackomb
Программа "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО". Выпуск №15.
Программа "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО". Выпуск №15.
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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какой вам шойгу. вы совсем???
вас взяли без выстрелов. как в 91-м.
http://pravosudija.net/article/elektronnyy-ausvays-voennosluzhashchego-ugroza-gosudarstvennoy-bezopasnosti-rossii
Внедряющие «цифровую экономику» агенты мировой закулисы в органах власти РФ подобрались к тому, что до сих пор не дает глобалистам покончить с Россией и вообще с независимыми странами в мире, — к нашим вооруженным силам. В январе этого года в редакцию РИА Катюша стали поступать тревожные сообщения из самых разных воинских частей из разных военных округов о том, что личный состав принудительно переводят на электронные удостоверения военнослужащего (ЭУВ) —прообраз универсальной ID-карты-аусвайса для каждого россиянина, тем самым делая личные данные военнослужащих открытыми для любых третьих лиц, включая разведслужбы вероятного противника. О таких «мелочах» как Конституция РФ, Стратегия национальной безопасности, Военная доктрина, закон «О персональных данных» и др., никто уже и не вспоминает — хотя, на наш взгляд, если представить, как может воспользоваться неприятель персональными данными, скажем офицеров-ракетчиков, пора вспоминать об Уголовном кодексе, а именно о статье об измене Родине, — и показательно применить к ее к тем, кто отдает преступные приказы.
Для начала приведем рассказ православного офицера, появившийся в интернете еще в декабре 2016 года:
«Я военнослужащий, офицер. Нахожусь на летной должности в одной из авиационных частей Военно-транспортной авиации.
Тема, о которой я сейчас говорю, абсолютно не новая, только раньше она не стояла так остро. Чуть больше недели, когда я вернулся на базу, командир объявил на построении: «Крайний день — кто сегодня не сдаст на сканере отпечатки пальцев, того командир части будет всего лишать». Оказывается, пока мы бороздили небо, на земле полным ходом шел сбор биометрических данных, заполнение анкет и т.п. Спрашиваю: “Что это?”, а девять из десяти человек понятия не имеют. Оказывается, так нас готовили к получению электронной карты военнослужащего…
Большинство оформляет карты не задумываясь. Все боятся, что их могут уволить или лишить процентных надбавок, т.к. все обвешаны с ног до головы ипотеками, кредитами и прочим. Думаю, что командиров частей запугают, выдрессируют и заточат под выполнение этого приказа. Так, чтобы всякий отказавшийся от карты, воспринимался ими как личный враг. В нынешней ситуации офицеры и контрактники окажутся самыми не защищенными. Но брать или не брать — согласно закону, совершенно добровольное дело каждого».
В западных странах именно армия и смежные с ней структуры в первую очередь были пронумерованы ID-картами.
А вот фрагмент письма, пришедшего в «Катюшу» на днях:
«Добрый вечер! Хотела попросить опубликовать или прокомментировать информацию, которую мне не хотелось бы публиковать от своего имени. К сожалению, биометрия уже шагает по стране. Военных обязали до 1 февраля (2018 г.) пройти что-то с этим связанное. Вывозят на автобусах с обязательством брать паспорт, СНИЛС, ИНН. По крайней мере, это касается Подмосковья. Подозреваю, что все происходит в масштабах страны (аналогичные сигналы мы получаем и из частей Западного военного округа — РИА Катюша). И это не шутки. Отказа не предусмотрено, как я понимаю.
Вчера рассказали, что фотографировали, дактилоскопировали. Сказали, что будут заводить какую-то единую пластиковую карточку. При этом никаких документов не давали подписывать. Создание единой базы, видимо».
Стоит заметить, что в интернете информации по ЭУВ с избытком. В частности, можно найти сведения от Минобороны: выдача карт призывника производится в рамках реформы ВС РФ и реализации поручений Президента РФ Владимира Путина от 17 июня 2015 по вопросу внесения в законодательство изменений, «предусматривающих возможность использования персональной электронной карты военнослужащего (военнообязанного) в качестве документа воинского учета».
В персональной электронной карте будут содержаться сведения о призывнике минимум по 60 пунктам: начиная от ФИО и заканчивая образованием, полученной военно-учетной специальностью, результатами медицинского освидетельствования, биометрическими данными. В ходе прохождения службы в карту также будет вноситься информация о присвоении воинского звания, назначении на воинскую должность и так далее. Этот документ является своеобразным электронным аналогом военного билета, хотя по сути своей он гораздо ближе к электронному паспорту или ID-карте.
Начальник профильного управления Генштаба ВС России Василий Тонкошкуров несколько лет назад бодро рапортовал: «В чип (карты военнослужащего) закладываются все данные. Здесь будет заложено все вещевое имущество, продовольствие, питание, учет нахождения на службе. После того, как призывник завершит службу, до самого конца (очевидно, до конца жизни) будет вестись. Здесь будет полностью заложены данные о здоровье, финансах и все остальные данные».
Итак, этот электронный документ будет работать до конца жизни, а значит, его функции выходят далеко за рамки привычного военного билета. В России его разработку и массовый выпуск ведет российская НПО «Ангстрем». Гендиректор «Ангстрем» Алексей Бочаров в интервью «Известиям» прямо заявил, что, по сути, речь идет о начале тестирования на военных «электронных паспортов», в перспективе годных для всех граждан России.
«Опытно-конструкторская работа “Паспорт” завершена. Сейчас проводится опытная эксплуатация системы, а в сентябре (еще 2016 г.) мы будем готовы запустить ее в полном объеме. Переход на электронные карты позволит военным полностью взять под контроль доступ к защищаемым объектам и информационным ресурсам, производить учет и подтверждение прав на получение социальных, финансовых и иных услуг, а также контролировать их фактическое предоставление военнослужащим», — пояснил Бочаров.
Однако у независимых экспертов совсем иной взгляд на проблему обороноспособности страны в связи с вводом этих карт. Вот что рассказывает об уязвимостях новой системы доктор военных наук Константин Сивков:
«Электронная карта несет в себе микрочип — пассивный элемент. Съем информации с нее происходит посредством облучения внешним устройством с соответствующей длиной волны. Создать устройство, обеспечивающее дистанционный съем данных практически с любого расстояния, не составляет никаких проблем. Лет десять тому назад британские технари сделали схожее устройство, поместившееся в маленький чемоданчик, встали напротив МИД Великобритании и легко снимали всю информацию с чипов электронных паспортов чиновников», — отметил Сивков.
У нас же, по заявлениям цифролоббистов, все защищено сверхнадежно, а потому надо брать новые карты не задумываясь. Уже в 2014 году многофункциональную электронную карту призывника получили 250 тыс. военнообязанных, предварительно дав согласие на сбор и обработку своих персональных данных. Отказаться было практически невозможно. Хотя по закону новобранцы в ВС РФ, конечно же, никаких согласий на сбор и обработку ПД давать не обязаны, никто не имеет права их принуждать.
На встревоженные запросы депутатов от министра обороны Сергея Шойгу приходили одни отписки. А вот из главной военной прокуратуры пришел обнадеживающий ответ: лица, не согласные давать свои персональные данные, будут направляться военкоматами для прохождения военной службы в федеральные органы исполнительной власти, где обеспечение электронными документами не требуется. Но, несмотря на это, на практике отказаться от карты на призывных пунктах получается только у ребят, с которыми приходят родители, и то с огромным трудом. Ни призывникам, ни их родителям, попросту ничего не сообщают заранее об этом нововведении, а потом «на голубом глазу» спрашивают: «А почему же вы раньше не отказались, ведь было достаточно времени?»
Если с безопасностью реально нет проблем, почему же в Израиле несколько лет назад были изданы приказы, строго запрещающие сотрудникам служб госбезопасности участвовать в добровольной национальной программе по выдаче биометрических паспортов и загранпаспортов. Они касаются двух главных ведомств — разведки «Моссад» и службы внутренней безопасности «Шабак». Кроме того, запрет на создание биометрических документов распространяется на всех военнослужащих, имеющих доступ к государственной тайне. Выходит, что в России, где таких ограничений нет, любые данные о военных, вплоть до дислокации военных частей, могут оказаться достоянием потенциального противника. Неужели израильские спецы настолько дальновиднее и профессиональнее российских?
Если противник видит, как на ладони, расстановку войск, он выигрывает битву за первый, ключевой упреждающий удар, а вслед за ней — и всю войну. Таковы реалии современных баталий. Если еще конкретнее — перед победой на земле, в воздухе и на воде сначала надо выиграть битву в информационной сфере. Примеров тому достаточно: Ирак, Иран, Афганистан, Ливия и т.д. Кроме того, зная особенности социальной организации нашей армии (а в перечень личных данных карты призывника входят и сведения о психическом здоровье), иностранных сил получают мощнейшие рычаги для формирования агентуры влияния, собственной сети в наших ВС. Также можно осуществлять грамотное управление протестными настроениями граждан, то есть использовать т.н. «мягкую силу». Различные персональные электронные карты и базы данных на все население — идеальная точка приложение этой самой мягкой силы. Безопасность нашей армии и государства оказывается под очень большой угрозой.
Почему же именно военнослужащие срочной службы первыми в России «удостоились чести» в обязательном порядке получать персональные электронные картами с чипом? Ответ лежит на поверхности — обкатка идет на самых бесправных, потому что российские слуги «нового мирового порядка» испытывают значительные затруднения при навязывании различных электронных документов гражданам страны. Поэтому они изменили тактику, сделав ставку на наименее защищенных социально призывников, чтобы после них уж наверняка «осчастливить» биометрическими ID-картами всех россиян.
Получается очень смачный плевок в душу юным патриотам. Наши молодые воины — именно те, которые стремятся в армию с целью выполнения долга перед своим народом и Отечеством — вместо защиты своих основных прав и свобод получают взамен от бездушных чиновников в лице «пятой колонны», засевшей в ЦБ, Сбербанке и т.п. структурах, электронный документ с чипом, что грубейшим образом нарушает их конституционные права и делает их в условиях военного положения беззащитными перед потенциальным неприятелем и его агентами.
«Электронная карта военнослужащего — это добровольная сдача всех наших военных интересов иностранным шпионам. Каждый военнослужащий, обязанный носить эту карту с собой, фактически превращается в живую мишень, которую можно отслеживать 24 часа в сутки. Очень странно, что после масштабных разоблачений от Эдварда Сноудена, после утечки личных данных всех бойцов “Беркута” и внутренних войск в руки укронацистов, победивших на евромайдане, в нашем оборонном ведомстве не видят никакой угрозы в этой “инновации”», — удивляется Константин Сивков.
РИА Катюша
Источник: http://katyusha.org/view?id=9323%20
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/elektronnyy-ausvays-voennosluzhashchego-ugroza-gosudarstvennoy-bezopasnosti-rossii
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Ойвсепропало! А историю о пендосовском гамне, плавающем в море по имени Докальд Кук тебе напомнить? это случилось уже в далеком 2014 году
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Либералы- враги народа в Правительстве не зря получают свой гешефт. Цифровая экономика переходит в наступление в области, где можно нанести максимальный ущерб России… А нам это надо?