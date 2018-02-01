Страшный сон европейцев времен «Холодной войны» стал реальностью. Причем, винить в этом они могут только себя.

Российская армия готова к размещению в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». О чем руководству Минобороны РФ уже доложили командиры расположенных там соответствующих ракетных соединений.

По мнению автора Contra Magazin Эрнеста Пленера, Россия добралась до ядерного щита Европы и может сегодня «пробить» его насквозь. Причем, винить в этом она может только себя, поскольку все последние годы лидеры ведущих и не очень государств ЕС под диктовку США занимались демонстративным устрашением России в виде приближения войск НАТО к ее границам.

Напомним, дальность полета ракет ОТРК «Искандер-М» может достигать 500 км. Таким образом, страшный сон европейцев времен «Холодной войны» стал реальностью.