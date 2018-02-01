Роль Фемистокла в создании флота Афин

Фемистокол прожил жизнь на рубеже VI и V веков до. н.э. Он вошёл в историю как знаменитый афинский полководец времён греко-персидских войн, а также входит в число политиков, ратовавших за демократию. Был выбран архонтом и стратегом. Как военный полководец прославился созданием греческого флота. Он сумел убедить соотечественников в важности морских баталий и сумел разбить персидский флот в грандиозной битве при Саламине.

Биография

Фемистокол родился в семье благородного афинянина. В молодости он пользовался дурной славой, много гулял и тратил отцовские деньги. За своё непослушание был лишён наследства и выгнан из дома. Такой поворот судьбы не сломил юношу. Даже наоборот придал ему сил взяться за ум. Фемистокол вступил на путь исправления и стал принимать большое участие в общественной жизни, защищая друзей в рассмотрении различных вопросов или тяжб. Он старался участвовать во всех общественных делах и предлагал своё решение вопросов. Он очень здраво рассуждал и всегда предугадывал ход событий. Умственные способности наравне с ораторским искусством сделали Фемистокла известным гражданином Афин.

С подачи Фемистокла в Афинах прошёл ряд реформ в демократическом ключе. Архонты стали выборными должностями, всадники получили доступ к высшим должностям. Он сам несколько раз избирался в архонты и стратеги с 493 года до н.э.

Фемистоклу принадлежит инициатива, которую поддержало собрание афинян, по направлению значительных денежных средств на строительство греческого флота. Именно он старался объединить всех греков перед угрозой вторжения персов и убедил граждан в важности морских сражений. В этом вопросе ему очень упорно противостоял Аристид, он выступал в поддержку традиционной армии и не видел нужды в усилении морской мощи. Фемистокл сумел изгнать своего противника и стал строить мощный флот. Базой для нового флота была избрана гавань Пирей. Было построено больше двух сотен кораблей, которые надёжно охраняли Средиземное море.

Важным достижением Фемистокла стал тот факт, что при нём флот стал строиться и руководиться централизовано. Общий контроль осуществлял Совет Пятисот. Народ принимал непосредственное участие в одобрении строительства кораблей и назначении триерарха, руководителя строительства триер, афинских кораблей.

Флот строился в режиме секретности. Верфи хорошо охранялись и маскировались. Шло обучение греков морскому ремеслу.

Нападение персов

С 480 года до н.э начинаются греко-персидские войны. Персидский царь Ксеркс начал вторжение своих армий и флота, но столкнулся с сильным противником. К этому моменты Афины и Спарта смогли договориться о союзе и противостоянии персам. Затем к Союзу присоединились остальные полисы, правда Фессалия поддержала Ксеркса.

Греческие войска удачно овладели позицией у Фермопил. В узком проходе они были способны сдерживать мощную персидскую армию.

К началу войны персы имели намного больше кораблей, но вот греческие моряки на деле оказались более умелыми.

Не смотря на длительную подготовку афинский народ не сразу осознал опасность персидского флота и только после начала вторжения дал добро на выдвижение своих триер к мысу Артемиссий. Флот двинулся под командованием спартанца Эврибиада. Греки не сразу сумели добраться до цели. На подступах они встретили сторожевые корабли персов и отступили. Но на следующие дни персидский флот попал в страшный шторм и потерял значительное число триер. Это позволило греческим триерам пройти к Артемиссию и занять базу возле острова Эвбей.

Греческая триера

Персы починив часть кораблей решили атаковать греческий флот. 200 триер были направлены для совершения обходного манёвра, а остальные должны были нанести фронтальный удар. Среди греков случилось разногласие. Многие хотели разбить маневрирующие триеры, ведь их было меньше, но Фемистокл убедил всех принять бой против основных частей персидского флота, это помогло бы избежать окружения.

Ближе к вечеру греки совершили пробное нападение на персидский флот. До темноты напали на один из флангов и до подхода помощи смогли ликвидировать около тридцати вражеских кораблей. Наступление темноты прекратило бой и силы отошли на ранее занятые позиции.

На следующий день Фемистокол повторил подобный манёвр. Персы не принимали решающий бой до окончания обходного манёвра своих кораблей. Когда же персы сумели пройти Фермопилы, греческий флот вынужден был отступить к Коринфу. Окончательной точкой отступления стал остров Саламин. Именно здесь Фемистокол решил дать решающий бой персам.

Сражение при Саламине

Греческий флот занял удачную позицию в узкой бухте. Такая стратегия не позволяла персам развернуть свои боевые порядки в полную мощь. Но военный совет греков решил оставить и эту позицию и отступать дальше. Тогда Фемистокол пошёл на хитрость. Он предупредил персидского царя об отступлении греков. Ксеркс выдвинул корабли для отрезания путей к отходу. В таком положении греки были вынуждены дать бой именно на этой позиции. К радости Фемистокла.

С самого утра началось морское сражение. Греки сумели использовать своё знание местных природных особенностей — подводные камни, ветер и прилив. Афинские триеры встали так, что персидским тяжёлым кораблём приходилось сражаться с сильными волнами.

Вильгельм фон Каульбах «Битва при Саламине» 1868 г.

Персы атаковали противника. Но узкое пространство и множество подводных камней не давало им развернуться и использовать численное превосходство. Более манёвренные греческие триеры с таком положении оказались более удачливыми. Персидские корабли садились на мели, сталкивали друг с другом. Грекам удалось разбить левый фланг персов, завладеть флагманским кораблём, что заставило правый фланг персов отступать. В ходе сражения персидский флот не досчитался более двухсот кораблей, греки потеряли в разы меньше.

Изгнание

После победы при Саламине Фемистокол приступил к дальнейшему укреплению морской мощи Афин и даже задумывал разбить остальной греческий флот. Для этого на Пирее стали строить новые суда. Народ поддерживал Фемистокла.

Флотоводцу удалось заключить морской союз с рядом греческих государств для охраны моря. В ходе войны Союз действовал результативно и нанёс множество поражений персам.

Содержание флота требовало много денег и к 471 году до н.э. народ стал возмущаться растущими налогами. Аристократы сумели добиться на собрании изгнания Фемистокла. По иронии судьбы он нашёл себе пристанище у персидского царя и получил в управление ряд городов в Малой Азии. Но жизнь среди врагов не дала счастья прославленному греку и он закончил жизнь самоубийством.