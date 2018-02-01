Письмо. Статус КНР и правовое положение «граждан» РФ

Добрый вечер, Татьяна!

В связи со статьёй про Китай на Вашем сайте, вспомнилась интересная подробность: в Шереметьево (Терминал D), при въезде в страну, на пунктах пограничного контроля для граждан РФ, висят мониторы с информацией относительно предъявления документов и прочее: без обложки, денег внутри, и прочий бред. Так вот, эти самые информационные объявления, напоминаю, – в канале для граждан РФ, переведены на китайский… То есть, паспорт там нарисован РФ, но инструкция по-китайски. Никак, китайский аусвайс теперь приравнивается к эрэфному или это косвенное подтверждение “прав” владения собственностью? Кстати, они там «ЗАО РФ» не выкупили?

С уважением, Дмитрий.

Т. В. Здравствуйте, Дмитрий!

Условное «ЗАО РФ» пока не выкупили и вряд ли планируют. СССР – учредитель торговой компании КНР, управляющей территорией Поднебесной. Права на управление территорией Китая формально могут осуществлять два человека – Горби и Геракл, по слухам, фактически осуществляет второй. Куда поступают дивиденды, причитающиеся гражданам СССР от успешного управления территорией? Вопрос надо адресовать управленцам – РФ/Правительству Российской Федерации/Правительству России. Опять же, по слухам, правительство Д. Трампа кормится с рук этих «управленцев».

Статус «граждан РФ» в настоящее время еще более запутанный – по действующей версии паспортов РФ, все мы “граждане РФ ” – движимое имущество и субъект управления РФ/правительства РФ (не путать с правительством России Д. А. Медведева. Не потому ли недавно были внесены изменения в воинский устав http://geo-politica.info/sluzhu-rossiyskoy-federatsii-v-voinskom-ustave-zamenili-na-sluzhu-rossii.html , что до первого лица наконец-то дошло, что «правительство РФ» и «правительство России» — два разных «правительства»?)) «Родились» мы все, как выяснилось, под властью короны (Ватикана). (За других не скажу, но я лично никогда в Испании не бывала, как и мои родители, на севере Италии отдыхала дважды, но до Рима и, соответственно, Ватикана так и не добралась, за гражданством Ватикана никогда не обращалась, родилась в Москве.

Так вот, история происхождения всех так называемых «граждан РФ», сочиненная лицами, получившими контроль над правоустанавливающими документами СССР путем рейдерского захвата, выглядит следующим образом: согласно текущему международному правовому статусу, все мы родились под властью Короны Арагона (Ватикана) и якобы имеем статус рабов. После «рождения» мы были арендованы и «перевезены» арендатором/управляющим (РФ), – в Пуэрто-Рико, оттуда в полном составе «прибыли» в США в штат Алабама, где формально мы все получили резидентские документы (опять же в статусе мигрантов, рабов-батраков), а уже по этим резидентским документам мы «прибыли» на территорию СССР 5 сентября 1991 года к избранному акционерами РФ президенту РФ, где и пребываем в статусе транзитных мигрантов, рожденные после этой даты «от мигрантов», так же имеют этот статус …

Не знали? Как вам сюжетец? Вот поэтому паспортные столы у нас были без лишнего шума заменены на подразделения миграционной службы. Подозреваю, что для сокрытия юридического фокуса с заменой паспортов на аусвайсы и была организована массовая трудовая миграция «непьющих и работящих мужчин» из республик бывшей советской Средней Азии на территорию РФ.

Перманентная туфта и массовая фальсификация документов и есть основа власти и главный источник доходов для многочисленных вариаций «РФ», расплодившихся за годы дикого либерализма.

Автор этой схемы доподлинно не известен, но некоторые «особы, приближенные к императору» (к президенту РФ), болтают, что за «неустанную заботу о повышении благосостояния граждан РФ» мы должны «благодарить» кого-то из высокопоставленных чиновников правительства РФ.

Раз уж зашел разговор о «благодетелях» и «повышении благосостояния», одновременно с выдачей «паспорта РФ» на каждого «гражданина РФ» регистрируется одноименная компания с названием, полностью совпадающим с ФИО в паспорте и совпадающим ИНН, куда начисляются ежегодные дивиденды от аннуитетов по трасту НМП, но денег в руки мы не получаем…

Каждая такая компания в настоящее время управляется очередной коммерческой лавочкой под условным названием «РФ/правительство РФ» от имени ничего не подозревающего владельца. Пока одновременно с «правительством России» Д. А. Медведева, управляющим финансами СССР/РСФСР в интересах суверенов СССР действует «правительство РФ» дивидендов мы не увидим.

С уважением, Татьяна.