Ошибка Владимира Познера

Источник: chervonec-001.livejournal.com

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с запретом британского сатирического фильма «Смерть Сталина», заявив, что нельзя отзывать прокатное удостоверение, если в картине нет нарушений законодательства.

«Фильма я не видел и не особо им интересуюсь, поэтому ничего по сути сказать не могу. Выскажу лишь точку зрения, что если в каком-либо фильме нет нарушений законодательства, не может быть оснований для лишения его прокатного удостоверения», – заявил Познер.

П.С.

ДЛЯ КОГО был снят фильм? для британцев? сомневаюсь…

Для них сняли бы не комедию, а ужастик… значит, он был снят для России с целью фейково высмеять ещё один эпизод истории, очередная попытка переписывания истории…

Для среднего и старшего поколения подобное заявление Познера лишь очередная прививка. Это напоминание нам о конце 80-х — начале 90-х, когда люди уши развесили и поверили всем, кто с забугра нас жизни учил. В результате потеряли страну.

А вот у молодых такой прививки в силу малого жизненного опыта пока нет. Для них это просто фильмец, о правдивости которого они не будут особо задумываться. А ведь этот фильм подпадает под УК РФ Статья 128.1. — Клевета. И так считаю не только я.

Познера я дураком не считаю, а значит других, в том числе нас, он считает этими самыми дураками.

Комедией этот фильм трудно назвать. Тупая русофобская издёвка в голливудском стиле. Возмутил Джейсон Айзекс в роли Жукова, почему-то напоминающий «брутального» гомо, а не маршала Жукова.

Западные штучки — превращать в хохму и пытаться выставить на посмешище то, чего они на самом деле смертельно боятся — нашей истории. Лишь сейчас, смотря на вакханалию ненависти и откровенной лжи «западных партнёров», понимаешь, от каких идиотов ограждал нас Советский Союз.

Таких фильмов в принципе не должно быть, чтобы неокрепшие умы не впитывали тлетворное влияние Запада и не было попыток переписать нашу историю, чтобы наша молодежь, в последствии, не уподоблялась мальчику « Коле из Бундестага». Вот поэтому, определенная цензура просто необходима. Чтобы наши будущие поколения, не просили прощения за то, что СССР якобы напал на Германию.

Стоит отметить, что никогда не получит в Британии право проката комедия «Смерть Дианы» или «Смерть Елизаветы». Просто из-за названия. А как бы Познер отнёсся к веселой чёрной комедии про Холокост на базе событий 1940—1944 гг., происходивших в Освенциме, Оснабрюке или Дахау? Уверен, что резко отрицательно. И в Израиле (при всём уважении) аналогично не восприняли бы подобный фильм спокойно и не стали бы смеяться при просмотре в кинотеатрах.

Была цель — протащить «картину» как якобы комедию, а через время учить на этом фейковом фильме нашу молодёжь и говорить им «Ну смотрите же – какая смешная страна была!» А то, что правдоподобия в этом фильме, не больше, чем в гротескно-сатирической картине «Гитлер капут» — будут скромно умалчивать. А молодежь им верить.

Хочу ещё добавить — каждый человек умирает по естественным причинам или по неестественным причинам. А Сталин возглавлял самую большую страну в мире, которая под его руководством победила абсолютное зло, которое в свою очередь уничтожило десятки миллионов людей самыми зверскими способами.

Против России ведется холодная война в том числе в информационно-идеологическом пространстве, пытаются нивелировать решающий вклад Советского Союза под руководством Сталина над фашистской Германией, переписав историю в свою пользу, представив советское руководство и советский народ быдлом, над которым цивилизованный Запад может только мерзко хихикать, а в нашей стране находятся люди, которые не видят в этом ничего предосудительного.

Обществу нужно четко дать себе ответ в чем причина наличия таких людей среди элиты как культурной, так и политической. Почему русское общество вновь и вновь наступает на собственные грабли наличия 5 колонны и кому это выгодно.

Кто хочет — может сегодня смотреть фильм на торренте. Не запрещено. Но позволять ещё и зарабатывать у нас на очернении русского мира — это преступление.

Автор: Червонец Андрюха

Источник: nstarikov.ru