Ошибка Владимира Познера
Источник: chervonec-001.livejournal.com
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с запретом британского сатирического фильма «Смерть Сталина», заявив, что нельзя отзывать прокатное удостоверение, если в картине нет нарушений законодательства.
«Фильма я не видел и не особо им интересуюсь, поэтому ничего по сути сказать не могу. Выскажу лишь точку зрения, что если в каком-либо фильме нет нарушений законодательства, не может быть оснований для лишения его прокатного удостоверения», – заявил Познер.
П.С.
ДЛЯ КОГО был снят фильм? для британцев? сомневаюсь…
Для них сняли бы не комедию, а ужастик… значит, он был снят для России с целью фейково высмеять ещё один эпизод истории, очередная попытка переписывания истории…
Для среднего и старшего поколения подобное заявление Познера лишь очередная прививка. Это напоминание нам о конце 80-х — начале 90-х, когда люди уши развесили и поверили всем, кто с забугра нас жизни учил. В результате потеряли страну.
А вот у молодых такой прививки в силу малого жизненного опыта пока нет. Для них это просто фильмец, о правдивости которого они не будут особо задумываться. А ведь этот фильм подпадает под УК РФ Статья 128.1. — Клевета. И так считаю не только я.
Познера я дураком не считаю, а значит других, в том числе нас, он считает этими самыми дураками.
Комедией этот фильм трудно назвать. Тупая русофобская издёвка в голливудском стиле. Возмутил Джейсон Айзекс в роли Жукова, почему-то напоминающий «брутального» гомо, а не маршала Жукова.
Западные штучки — превращать в хохму и пытаться выставить на посмешище то, чего они на самом деле смертельно боятся — нашей истории. Лишь сейчас, смотря на вакханалию ненависти и откровенной лжи «западных партнёров», понимаешь, от каких идиотов ограждал нас Советский Союз.
Таких фильмов в принципе не должно быть, чтобы неокрепшие умы не впитывали тлетворное влияние Запада и не было попыток переписать нашу историю, чтобы наша молодежь, в последствии, не уподоблялась мальчику « Коле из Бундестага». Вот поэтому, определенная цензура просто необходима. Чтобы наши будущие поколения, не просили прощения за то, что СССР якобы напал на Германию.
Стоит отметить, что никогда не получит в Британии право проката комедия «Смерть Дианы» или «Смерть Елизаветы». Просто из-за названия. А как бы Познер отнёсся к веселой чёрной комедии про Холокост на базе событий 1940—1944 гг., происходивших в Освенциме, Оснабрюке или Дахау? Уверен, что резко отрицательно. И в Израиле (при всём уважении) аналогично не восприняли бы подобный фильм спокойно и не стали бы смеяться при просмотре в кинотеатрах.
Была цель — протащить «картину» как якобы комедию, а через время учить на этом фейковом фильме нашу молодёжь и говорить им «Ну смотрите же – какая смешная страна была!» А то, что правдоподобия в этом фильме, не больше, чем в гротескно-сатирической картине «Гитлер капут» — будут скромно умалчивать. А молодежь им верить.
Хочу ещё добавить — каждый человек умирает по естественным причинам или по неестественным причинам. А Сталин возглавлял самую большую страну в мире, которая под его руководством победила абсолютное зло, которое в свою очередь уничтожило десятки миллионов людей самыми зверскими способами.
Против России ведется холодная война в том числе в информационно-идеологическом пространстве, пытаются нивелировать решающий вклад Советского Союза под руководством Сталина над фашистской Германией, переписав историю в свою пользу, представив советское руководство и советский народ быдлом, над которым цивилизованный Запад может только мерзко хихикать, а в нашей стране находятся люди, которые не видят в этом ничего предосудительного.
Обществу нужно четко дать себе ответ в чем причина наличия таких людей среди элиты как культурной, так и политической. Почему русское общество вновь и вновь наступает на собственные грабли наличия 5 колонны и кому это выгодно.
Кто хочет — может сегодня смотреть фильм на торренте. Не запрещено. Но позволять ещё и зарабатывать у нас на очернении русского мира — это преступление.
Автор: Червонец Андрюха
Источник: nstarikov.ru
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Путин завтра будет в Волгограде участвовать в праздновании освобождения Сталинграда,хорош бы он был после этого фильма и все-таки один Пионер успел показать”шедевр”.Как думаете, когда он рискнет вернуть городу его завоеванное имя?
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Шевче́нко в студию.
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Да я тоже попалась на Шевченко,оказывается доверенное лицо Грудинина и за час до отьезда в Новосибирск с ним ,он встретился со Сванидзе и отыграл роль “Ковтуна”.Блеск,как они разыгрывают ,нет ,как и среди многих здесь мне он неприятен и я не верю ему ,но обрадовалась пощечине .Чертовы мистификаторы,все игра у них,ничего святого ,ни у кого и у Светлейшего тоже ,их же методики.Смотрите,слава богу, что молодежь у нас уже не зашоренная стериотипами.https://www.youtube.com/watch?v=Lf43ZAVMPNs
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Так при чём так Голливуд, он своё отрабатывает, а вот где российские режиссёры? По чему они как идиоты переснимают шедевры времён СССР. а вот на такое у них сразу любимый диагноз их бин больной. Вот возьмут и снимут комедии по выше перечисленным сюжетам.
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“…а вот где российские режиссёры?”
(Это, как к мерзавцу:-”У тебя совесть то есть?”)
Из тех кто на виду, одни проститутки и те привокзальные…
Да и кто за такой фильм заплатит, МинКуль РФ или доморощенный олигархо-барыга? Не смешите.
Наоборот, я бы не удивился известию об их участии в создании вышеуказанной английской стряпни.
P/S Волдырь (по слухам кличка Познера у узком кругу) зря голос не подаёт, участвует…
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Познер галиматью порет.
На Украине можно, например, а в России нельзя. )
Познера самого давно уже надо затолкать в мусорный бак, чтобы не вякал
на всю страну.
Русские не должны позволять агентам Госдепа и пятой колонне глумиться
над выдающимися предками и историей великой России.
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jude