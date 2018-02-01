Найденная в Израиле челюсть нарушила представления об истории человечества

Ученые установили возраст предположительно человеческой верхней челюсти, найденной в израильской пещере в 2002 году, и результат их удивил: если не произошло ошибки, это самый древний пример миграции нашего вида из Африки — и гораздо более ранний, чем можно было предполагать.

Три разных метода установления возраста находки отнесли ее к эпохе от 177 000 до 194 000 лет назад. Более того, по форме фрагмент челюсти более похож на кости Homo sapiens, нежели на останки неандертальцев, передает The Verge.

Это опровергает общепризнанные теории о датах миграции человека из Африки. Согласно господствующим в науке предположениям, люди вышли с Черного континента от 120 000 до 130 000 лет назад и/или от 40 000 до 80 000 лет назад.

Ученые, не принимавшие участия в исследовании, не спорят с датировкой, однако с сомнением относятся к тому, что челюсть называют человеческой — высказывается мнение, что останки могли принадлежать другой ветви гомининов.

Периодически ученые делают «неудобные» находки, которые не вписываются в общепринятые теории. Так, в октябре прошлого года было объявлено о том, что в Германии обнаружили зубы предка человека, которые на 4 млн лет старше останков самых древних известных нам пращуров.

"Если окаменелости… 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тысяч лет в прошлое", — комментирует открытие профессор Исраэль Гершкович из Тель-Авивского университета.

"Другими словами, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тысяч лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300-500 тысяч лет назад", — объясняет он.

© Фото : предоставлено Тель-авивским университетом Пещера Мислия на склоне горы Кармель в Израиле, где найден франмент челюсти В сообщении университетов израильских городов Тель-Авива и Хайфы говорится, что до сих пор среди антропологов бытовало представление о том, что человек современного типа появился в Африке примерно 160-200 тысяч лет назад и начал мигрировать за пределы континента около ста тысяч лет назад.

Находка, которая может привести к пересмотру традиционной хронологии, — это фрагмент верхнечелюстной кости с несколькими сохранившимися зубами взрослого человека. Ее ученые нашли в пещере Мислия на склоне горы Кармель.

"Некоторыми деталями окаменелость напоминает останки неандертальцев и других человеческих групп. Это позволяет предположить, что, хотя наш род происходит из Африки, отдельные свои черты он, должно быть, приобрел в процессе эволюции за ее пределами", — говорит Гершкович.

По словам ученых, обитатели пещеры Мислия были удачливыми охотниками на крупную дичь и собирателями множества растений, повседневно использовали в быту огонь и производили каменные орудия труда.

© Фото : предоставлено Тель-авивским университетом Фрагмент челюсти древнего человека обнаружен в пещере на севере Израиля

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https://www.moya-planeta.ru/news/view/najdennaya_v_izraile_cheljust_narushila_predstavleniya_ob_istorii_chelovechestva_37312/

https://ria.ru/society/20180126/1513355403.html