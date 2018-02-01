Надо побеждать честно

С 28 декабря в российском прокате — ​лучший отечественный фильм года. Нет, не так: лучший отечественный фильм последних пяти — ​без малого — ​лет. Опять неточно: «Движение вверх» следует судить не в обратной, а в прямой перспективе. Фильм, посвященный триумфу советской сборной по баскетболу на Олимпиаде‑72 в Мюнхене, имеет гораздо больше отношения к будущему, нежели к прошлому. Он пришел дать нам веру. В непростой момент, когда запасы веры иссякают.Это уже второй спортивно-духоподъемный шедевр «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и прежде всего — ​ее генерального директора Леонида Верещагина. Нет смысла скрывать, что Верещагин является не только организатором, но во многом и вдохновителем картин про великие победы 1972-го. Картин чрезвычайно разных.«Легенда №17» пронеслась по экранам, когда у нас все было впереди. «Зимние, жаркие, твои». Крым. Страна шла на взлет, жила предвкушением, не думала о цене. Во всех смыслах в кассу была именно такая «Легенда…» — ​лихая, веселая, отчаянная.«Движение вверх» промыслительно совпало с нижней точкой эмоциональной синусоиды. Оно прокачивает наш коллективный орган полета, словно понимая, что и крылья, и руки у многих подопустились. «Движение…» тоньше, сложнее, добрее, мудрее. Как будто «Легенда…» повзрослела.Живого — ​или, если хотите, сентиментального — ​зрителя фильм поминутно держит на грани слез. Чем ты старше, тем сильнее вероятность, что эти слезы прольются. Недаром в кинозенит упорно восходит именно начало 70-х — ​вероятно, самое безмятежное время за всю историю России. И тот короткий период, когда движение вверх замерло на пике, а сползание вниз еще не было фатальным. Мы могли сохранить уникальную страну, однако потеряли ее. Кто вновь и вновь не всплакнет по этому поводу, у того действительно нет сердца.С 28 декабря в российском прокате — ​лучший отечественный фильм года. Нет, не так: лучший отечественный фильм последних пяти — ​без малого — ​лет. Опять неточно: «Движение вверх» следует судить не в обратной, а в прямой перспективе. Фильм, посвященный триумфу советской сборной по баскетболу на Олимпиаде‑72 в Мюнхене, имеет гораздо больше отношения к будущему, нежели к прошлому. Он пришел дать нам веру. В непростой момент, когда запасы веры иссякают.Это уже второй спортивно-духоподъемный шедевр «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и прежде всего — ​ее генерального директора Леонида Верещагина. Нет смысла скрывать, что Верещагин является не только организатором, но во многом и вдохновителем картин про великие победы 1972-го. Картин чрезвычайно разных.«Легенда №17» пронеслась по экранам, когда у нас все было впереди. «Зимние, жаркие, твои». Крым. Страна шла на взлет, жила предвкушением, не думала о цене. Во всех смыслах в кассу была именно такая «Легенда…» — ​лихая, веселая, отчаянная.«Движение вверх» промыслительно совпало с нижней точкой эмоциональной синусоиды. Оно прокачивает наш коллективный орган полета, словно понимая, что и крылья, и руки у многих подопустились. «Движение…» тоньше, сложнее, добрее, мудрее. Как будто «Легенда…» повзрослела.Живого — ​или, если хотите, сентиментального — ​зрителя фильм поминутно держит на грани слез. Чем ты старше, тем сильнее вероятность, что эти слезы прольются. Недаром в кинозенит упорно восходит именно начало 70-х — ​вероятно, самое безмятежное время за всю историю России. И тот короткий период, когда движение вверх замерло на пике, а сползание вниз еще не было фатальным. Мы могли сохранить уникальную страну, однако потеряли ее. Кто вновь и вновь не всплакнет по этому поводу, у того действительно нет сердца.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com