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Надо побеждать честно

11:06. 1 февраля 2018 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:
Елена Ямпольская, депутат Государственной думы РФ

С 28 декабря в российском прокате — ​лучший отечественный фильм года. Нет, не так: лучший отечественный фильм последних пяти — ​без малого — ​лет. Опять неточно: «Движение вверх» следует судить не в обратной, а в прямой перспективе. Фильм, посвященный триумфу советской сборной по баскетболу на Олимпиаде‑72 в Мюнхене, имеет гораздо больше отношения к будущему, нежели к прошлому. Он пришел дать нам веру. В непростой момент, когда запасы веры иссякают.

Это уже второй спортивно-духоподъемный шедевр «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и прежде всего — ​ее генерального директора Леонида Верещагина. Нет смысла скрывать, что Верещагин является не только организатором, но во многом и вдохновителем картин про великие победы 1972-го. Картин чрезвычайно разных.

«Легенда №17» пронеслась по экранам, когда у нас все было впереди. «Зимние, жаркие, твои». Крым. Страна шла на взлет, жила предвкушением, не думала о цене. Во всех смыслах в кассу была именно такая «Легенда…» — ​лихая, веселая, отчаянная.

«Движение вверх» промыслительно совпало с нижней точкой эмоциональной синусоиды. Оно прокачивает наш коллективный орган полета, словно понимая, что и крылья, и руки у многих подопустились. «Движение…» тоньше, сложнее, добрее, мудрее. Как будто «Легенда…» повзрослела.

Живого — ​или, если хотите, сентиментального — ​зрителя фильм поминутно держит на грани слез. Чем ты старше, тем сильнее вероятность, что эти слезы прольются. Недаром в кинозенит упорно восходит именно начало 70-х — ​вероятно, самое безмятежное время за всю историю России. И тот короткий период, когда движение вверх замерло на пике, а сползание вниз еще не было фатальным. Мы могли сохранить уникальную страну, однако потеряли ее. Кто вновь и вновь не всплакнет по этому поводу, у того действительно нет сердца.


С 28 декабря в российском прокате — ​лучший отечественный фильм года. Нет, не так: лучший отечественный фильм последних пяти — ​без малого — ​лет. Опять неточно: «Движение вверх» следует судить не в обратной, а в прямой перспективе. Фильм, посвященный триумфу советской сборной по баскетболу на Олимпиаде‑72 в Мюнхене, имеет гораздо больше отношения к будущему, нежели к прошлому. Он пришел дать нам веру. В непростой момент, когда запасы веры иссякают.

Это уже второй спортивно-духоподъемный шедевр «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и прежде всего — ​ее генерального директора Леонида Верещагина. Нет смысла скрывать, что Верещагин является не только организатором, но во многом и вдохновителем картин про великие победы 1972-го. Картин чрезвычайно разных.

«Легенда №17» пронеслась по экранам, когда у нас все было впереди. «Зимние, жаркие, твои». Крым. Страна шла на взлет, жила предвкушением, не думала о цене. Во всех смыслах в кассу была именно такая «Легенда…» — ​лихая, веселая, отчаянная.

«Движение вверх» промыслительно совпало с нижней точкой эмоциональной синусоиды. Оно прокачивает наш коллективный орган полета, словно понимая, что и крылья, и руки у многих подопустились. «Движение…» тоньше, сложнее, добрее, мудрее. Как будто «Легенда…» повзрослела.

Живого — ​или, если хотите, сентиментального — ​зрителя фильм поминутно держит на грани слез. Чем ты старше, тем сильнее вероятность, что эти слезы прольются. Недаром в кинозенит упорно восходит именно начало 70-х — ​вероятно, самое безмятежное время за всю историю России. И тот короткий период, когда движение вверх замерло на пике, а сползание вниз еще не было фатальным. Мы могли сохранить уникальную страну, однако потеряли ее. Кто вновь и вновь не всплакнет по этому поводу, у того действительно нет сердца.

Елена Ямпольская, депутат Государственной думы РФ

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: искусство, кино, общество, олимпиада, спорт
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Один комментарий»

  • 419 353
    Andrew Drozdov 1 февраля 2018 в 12:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Весьма странный вкус у этого фильма. Конечно, великолепная игра Машкова. А остальное. Светлое пятно тренера и команды внутри злобного мира. Да и команда в начале напоминает сообщество заклятых друзей.
    Выбивает слезу? Да. Но, если это единственное достоинство, то до чего мы дошли. Видимо нас настолько накормили низкопробными фильмами, что уже такой фильм мы воспринимаем как прорыв.
    С одной стороны попытка возродить гордость народа своими победами. И это Здорово! А в остальном махровый антисоветский фильм. В фильме всё сфокусировалось на чиновниках и их страхах, контрабанде, подсидках. Может это способ донести спортивную романтику до молодёжи?
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    Впечатление наличия цензуры “Ничего хорошего об СССР, герои только тренер и спортсмены”.

    Я поддерживаю этот фильм как определённый прорыв в востребованности на возврат к приличным фильмам. Однако хочется большей чистоплотности при постановках таких фильмов.

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