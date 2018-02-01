Надежда только на Россию

В Киеве попросили выдержать санкции США

В Киеве прокомментировали публикацию США "кремлевского доклада". Пожелавшие остаться неизвестными депутаты просили РФ как можно дольше продержаться под американскими ударами.

По словам одного из украинских депутатов, политический режим Киева основан только на неуступчивости Путина по Донбассу.

Он также пояснил, что любой разворот в этом вопросе "моментально спровоцировал бы колоссальные проблемы - это и отсутствие средств на восстановление инфраструктуры Донбасса, и непонимание проблем людей в этих регионах, и судебные иски, и появление нескольких миллионов избирателей, которые проголосуют на выборах против Порошенко".

"Так что пусть Россия как может превозмогает эти санкции и дальше", подытожил депутат.

Отметим, что и в России, что в США, что в других странах сразу же заподозрили американских чиновников в халтуре. Список составлен из имен, находящихся в открытом доступе. Никакой предварительной работы этот документ не требовал.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в него вошли 210 имен. В список включены глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр финансов России Антон Силуанов, министр энергетики России Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также в списке также значатся министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер России Аркадий Дворкович, глава МЧС России Владимир Пучков, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, вице-премьер Ольга Голодец, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

Как заявили в администрации президента США, представленный список не означает, что против данных лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Сегодня санкции против конкретных лиц, связанные с Россией в связи с предвыборными мерами, не нужны.