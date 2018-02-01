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Надежда только на Россию

14:47. 1 февраля 2018 Просмотров - 447 4 коммент. Опубликовал:

Надежда только на Россию: в Киеве попросили выдержать санкции США. 382476.jpeg

В Киеве попросили выдержать санкции США

В Киеве прокомментировали публикацию США "кремлевского доклада". Пожелавшие остаться неизвестными депутаты просили РФ как можно дольше продержаться под американскими ударами.

По словам одного из украинских депутатов, политический режим Киева основан только на неуступчивости Путина по Донбассу. 

Он также пояснил, что любой разворот в этом вопросе "моментально спровоцировал бы колоссальные проблемы - это и отсутствие средств на восстановление инфраструктуры Донбасса, и непонимание проблем людей в этих регионах, и судебные иски, и появление нескольких миллионов избирателей, которые проголосуют на выборах против Порошенко".

"Так что пусть Россия как может превозмогает эти санкции и дальше", подытожил депутат.

Отметим, что и в России, что в США, что в других странах сразу же заподозрили американских чиновников в халтуре. Список составлен из имен, находящихся в открытом доступе. Никакой предварительной работы этот документ не требовал. 

"Правда.Ру" ранее писала о том, что  в него вошли 210 имен. В список включены глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр финансов России Антон Силуанов, министр энергетики России Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также в списке также значатся министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер России Аркадий Дворкович, глава МЧС России Владимир Пучков, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, вице-премьер Ольга Голодец, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.

 

Как заявили в администрации президента США, представленный список не означает, что против данных лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Сегодня санкции против конкретных лиц, связанные с Россией в связи с предвыборными мерами, не нужны. 

 

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4 коммент.»

  • 653 519
    Владимир 1 февраля 2018 в 15:05 Ссылка Пометить
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    Интерфакс
    СМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в Вашингтон
    https://news.mail.ru/politics/32420072/?frommail=1
    Раньше люди такого плана встречались на нейтральной территории.

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  • 5201 4281
    Ирбис 1 февраля 2018 в 15:25 Ссылка Пометить
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    Многие смеялись когда я в 2014г стал объяснять. что цель гос переворота на Украине, это захват мировым сионизмом Юго-Востока Украины для создания, нет да же для восстановления их голубой мечты ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ! Война развязанная в Донецке и Луганске это отвлекающий манёвр. Многие мои знакомые с Украины просто не верили, не верила и сотрудница на работе, она с херсонской области. Вот недавно она ездила к родителям и приехав. с начала извинилась перед мной и признала. что я говорил это правда. У них на херсонщине появились евреи переселенцы, которые просто у местных крестьян или за бесценок скупают. а кто не согласен, просто с помощью боевиков Берёзы и Яроша отбирают земли. В школах со следующего года собираются вводить иврит! Не знаю на сколько это правда, но в прессе Украины такие вот факты ещё проскальзывают. http://pravdanews.info/zemelnyy-peredel-kto-i-chto-stoit-za-reyderskimi-zakhvatami-zemli-na-ukraine.html?_utl_t=tw Ведь не секрет что за культом Бандеры УНА-УНСО и других националистических банд стоят именно вожди мирового сионизма и Израиль! В дальнейшим, там произойдёт столкновение местных и жидов. Весь демократический мир поднимется на защиту евреев от очередного холокоста, введут карательные оккупационные войска и повторится югославский вариант! Украинцев-малороссов изгонят со своих земель и объявят о создании нового государства “Новый Иерусалим”! США и НАТО выступят гарантом защиты “мирных” еврейских поселений и государства.

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  • 4534 3920
    Руса 1 февраля 2018 в 15:39 Ссылка Пометить
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    Получается, что анонимных депутатов Украины устраивает режим Порошенко
    и они намерены, чтобы политический кризис и кровопролитие нацистами и ВСУ в Донбассе продолжались. То-есть, “депутаты”- пособники хунты в Киеве.

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    • 5204 4284
      Ирбис Руса 1 февраля 2018 в 17:05 Ссылка Пометить
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      У всех практически депутатов Зрады (предатели на украинском) руки по локоть в крови. Падение режима и вскрытие тех преступлений в которых они замешаны, для них смерти подобно! При этом они ведь предупреждены зарание сионистской верхушкой мира, если что не так все их честно наворованные деньги и имущество будут отобраны. Так что они будут цепляться всеми возможными способами за этот режим.

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