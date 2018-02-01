МАЛАХОВЫХ НА СВАЛКУ

РУКОВОДСТВО ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТВ-КАНАЛОВ ПОРА МЕНЯТЬ

Путинское большинство нуждается в новой информационной повестке дня

Государству достаточно перевести их на первые пять федеральных частот вместо находящихся там телеканалов, чтобы в корне поменять все наше телевидение. Впрочем, уже сейчас каждый может сделать то же самое на собственном телеприемнике.

Пока руководители и продюсеры центральных федеральных каналов пробивают все новые низы, заливая эфир чернухой, истерикой и псевдобытовым безумием, параллельно формируется качественно новое российское телевидение, задающее совершенно иной стандарт общения граждан посредством телеэфира – содержательное, уважительное, отвечающее реальной повестке жизни страны, совмещающее смысловую нагрузку и развлекательную подачу.

Каким-то удивительным образом на обочине мейнстримного потока, от грязи которого мутит уже только при первом взгляде, образовались телеканалы и журналистские коллективы, которые не кормят «пипл» дрянью, заколачивая деньгу, а говорят с гражданами на одном языке, отражают жизнь большой Родины, сопереживая ей.

Вместо того, чтобы обманывать себя и других, что «ящик» умер и никто его не смотрит (половина высококачественного интернет-контента состоит из телепродукции), лучше бы обратить внимание на новые телеканалы и поддержать их своим голосом.

Новостные выпуски Общественного телевидения России (ОТР) состоят преимущественно – представьте себе! – не из порции бреда киевского режима или западных «партнеров», а из сюжетов о жизни регионов страны.

Вот в Севастополе представили робота-космонавта за 22 миллиона рублей, вот в Дагестане жители поселка Берикей требуют закрыть нефтеперерабатывающий завод, который находится всего в 50 метрах от домов, вот в Вологде на «Заводе молочных машин» завершается строительство нового цеха по производству молоковозов, вот в Новгородской области с прилавков исчезла местная речная рыба, а в астраханских поселках Каспий, Аршин и Алексеевка более чем 200 домов подключены к газу.

И все это на фоне важных мировых новостей и повестки президента. Тем самым достигается ощущение связанности событий в стране и мире. Просматривая выпуск новостей, чувствуешь пульс большой страны.

Кстати, так и называется одна из обзорных разноформатных программ ОТР («Большая страна»), в которой рассказывается о самых интересных сюжетах российской реальности. Причем обсуждаются как необычные события, важные достижения, социально-экономические тенденции, так и тяжелые проблемы отдельных регионов или большинства граждан.

Оцените темы последних выпусков: «Десять городов России с самым высоким качеством жизни», «Новый бизнес-инкубатор на Алтае», «Прообраз адронного коллайдера в Академгородке Новосибирска работает с 1960-х годов!», «Подольск хочет дышать!» Крик о помощи адресуют руководству страны жители подмосковного города»; «Неперспективный населенный пункт. Жители не согласились с подобным определением и возродили родное село»; «Общественный кошелек. Какова роль населения в формировании местных бюджетов?».

И – заметьте! – ни одного упоминания Порошенко и Трампа. Что, так не положено?

Но так должно быть в самодостаточной империи – новости внешнего мира должны идти в последнюю очередь и только самые важные. А что там протявкала очередная моська геополитического противника, не интересно жителю империи, это забота специально обученных сотрудников МИДа.

Причем сюжеты о происходящем в России сделаны интересно и не выглядят как скучные позднесоветские отчеты о надоях, поскольку журналисты ОТР – преимущественно, кстати, молодые – рассказывают о наших с вами реалиях как соучастники.

Достижения вызывают у них гордость, а недостатки и боль людей – сочувствие и горечь. Да-да, представьте себе, есть еще такие тележурналисты. Социальные проблемы в программах «ОТРажение» и «Прав? Да!» не ретушируются, но и не используются для спекуляций и очернения государства.

Их обсуждают открыто и разносторонне, без излишней истерики и по существу, благо в студию приглашаются действительно компетентные эксперты, а не говорящие головы и шоумены.

Обсуждают и непомерно высокие требования банков для выдачи ипотеки, и чрезмерную загруженность врачей и учителей, и низкий уровень МРОТ, некачественные продукты, проблемы промышленности и градостроительства – а почему нет?

Разве это российских граждан интересует меньше, чем похождения Шурыгиной? Ровно наоборот – именно это волнует прежде всего людей, но вместо того, чтобы обсуждать насущные проблемы посредством СМИ, некие продюсеры кормят всех каким-то пошлым сюрреализмом, выдавая его за реальную жизнь страны.

Телекомпания «Мир» рассказывает тем же содержательным телеязыком о жизни не только Российской Федерации, но стран Евразийского союза.

Тем самым рамки русского мира для телезрителя расширяются еще больше, до пределов бывшего СССР: в Таджикистане производство цемента бьет рекорды, но появились проблемы в банковской системе, в Казахстане восстанавливается автомобилестроение и растут продажи квартир, а белорусский врач рассказывает, как ему удалось сбежать из ливийского плена.

Но все это не в ущерб освещению происходящего в России, наоборот, «Мир» находит и показывает замечательные достижения в регионах: о создании студентами станка для 3D-печати, о конкретных примерах использования «дальневосточного гектара», о строительстве Керченского моста, о туристических местах Ингушетии и Кургана.

Все это опять же подается не отчужденно, как об «этой стране», и не с ложным, казенным пафосом, а доверительно, с точки зрения рядового неравнодушного гражданина.

Да, проблемных сюжетов у «Мира» меньше, чем на ОТР, однако они также есть и выдержаны в таком же конструктивном ключе. Сами темы выбираются не для того, чтобы взорвать эфир, а чтобы извлечь какую-то пользу для граждан.

Безусловно, шоу «Чем опасен искусственный интеллект» или «Медики против гомеопатов» не так ярко звучат, как «Трансвестит замочил бабушку из-за куска колбасы». Но выбор в пользу того и другого – это вопрос не заработка денег, а выбора направления общественного развития в нашей стране.

Если мы выбираем коммерчески обусловленную дебилизацию народа, то тогда, конечно, можно продолжать показывать сериал о методах хорошего маньяка, который ловит плохих маньяков, и удивляться затем, почему школьники нападают на учителей с топорами.

Кстати, на телеканале «Мир» немалая часть эфира уделена светским дивам и бытовым темам, но это преподнесено с умеренностью и вкусом, без глупости и пошлости. К тому же это уравновешивается историческими сюжетами и культурной программой.

Таким образом, созданная как официальный рупор СНГ, телерадиокомпания «Мир» постепенно расширила и осовременила информационную политику и стала одним из кирпичиков нового российского телевидения, где нет места безвкусному кичу.

Флагманом такого телевидения, эталоном вкуса, безусловно, является телеканал «Культура».

Его – зачастую по привычке – высмеивают за старомодность и отсталость, критикуют за чрезмерную высоколобость, но настоящая причина такого отношения только в том, что «Культура» задает небывало высокую планку содержательности для современного телевидения.

Если что-то и может оправдать перед будущими поколениями поток чернухи из телеэфира за последние 25 лет, так это только пятая кнопка.

Передачи о настоящем кино, о великих картинах и романах, концерты выдающихся исполнителей, дискуссии об эпохальных культурных явлениях – где еще телезритель может увидеть и услышать все это в бесплатном эфире?

Думаю, что в будущем мы узнаем историю какого-то выдающегося деятеля культуры, сознание которого изменила просмотренная в отрочестве программа этого телеканала. По крайней мере, это было бы логично.

На «Культуре» созданы уникальные проекты, задающие альтернативные телестандарты. Скажем, передача Игоря Волгина «Игра в бисер» с 2011 года доказывает, что ток-шоу может быть литературным, содержательным и увлекательным одновременно.

Понятно, что по скандальности это не сравнить с шоу Бузовой или «Домом-2», но для человека, который хоть раз прочитал, скажем, роман «Мастер и Маргарита» или посмотрел экранизацию произведения о Шерлоке Холмсе, вовсе небезынтересно будет услышать, с каким смаком разбирают гости программы эти произведения. Они заиграют для них новыми красками.

Такое же интеллектуальное удовольствие доставляют телепроекты Феликса Разумовского, Кирилла Разлогова, Михаила Ремизова, Виталия Третьякова и многих других авторов «Культуры». Не говоря уже о культовом цикле лекций крупнейших ученых современности Academia.

Просветительство «Культуры» переоценить трудно, но при всей модернизации канала и широком охвате тем (вплоть до политики) необходимо эти же самые программы на ограничивать специальной аудиторией, а вживлять в общетематические каналы – в сетку того же ОТР.

Общественный православный телеканал «Спас» пытается сделать нечто похожее – стать не только площадкой для единомышленников, обретших Бога и воцерковленных, но для находящихся в поиске и даже отвергающих веру.

Обычный удобный формат, когда священник обращается к пастве, в современном мире (особенно на телевидении) ограничивает слово миссионера небольшой аудиторией. И это неправильно, так как

Церковь должна идти к людям и разговаривать с ними о насущном, не бояться отвечать на самые острые вопросы.

Вот почему, видимо, в эфире «Спаса» появилась программа «Не верю!», где священник или представитель Церкви отвечает на вопросы приглашенного гостя, относящегося критично к христианству и Богу. Уверен, что такая программа – при обилии антиклерикальной пропаганды – вызвала бы бурную реакцию и море отзывов, появись она на центральном федеральном канале.

Но хорошо, что она появилась на «Спасе» – благодаря этому острая дискуссия между религиозным и нерелигиозным типами сознания выдержана в высоком стиле и по существу.

Это и есть пример нового российского телевидения, где не боятся острых тем, но не сводят их к трешу или политической спекуляции.

Телеканал «Звезда», будучи рупором Минобороны, безусловно, делает акцент на армии и патриотическом воспитании, но, как и православный «Спас», пытается говорить с самой широкой аудиторией по многим темам.

Да, местные ток-шоу повторяют примитивную повестку федеральных каналов про Украину и Трампа, но все же они выглядят более прилично и не достигают такого уровня истерики.

«Звезда» – первое федеральное СМИ, которое открыто провозгласило главенство государственных интересов в освещении событий и не стыдилось этого, так как воспринимает информационную войну сродни настоящей.

На протяжении многих лет «Звезда» формирует картинку Российской армии – и делает это блестяще. В то же время некоторые проекты являются прекрасными образчиками для нового телевидения.

К примеру, закрытый сейчас проект «Поступок», где рассказывались истории простых граждан, совершивших геройский поступок. Настоящих сынов отечества, о которых, к сожалению, катастрофически мало говорят.

«Культура», «ОТР», «Мир», «Спас», «Звезда» – даже если ограничиться этим списком, согласитесь, этого уже немало. Государству достаточно перевести их на первые пять федеральных частот вместо находящихся там телеканалов, чтобы в корне поменять все наше телевидение, национализировать его.

Впрочем, уже сейчас каждый может сделать то же самое на собственном телеприемнике. И это уже сейчас может изменить расклад в российском телеэфире. Но главное – это изменит ваше восприятие происходящего в стране и мире.

Нет, жить не станет веселее и легче, но тошнить от телекартинки точно перестанет. Вы узнаете свою Родину по ту сторону экрана.