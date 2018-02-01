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Концепцию теории относительности открыл русский физик!

16:53. 1 февраля 2018 Просмотров - 277 3 коммент. Опубликовал:

Знаменитую формулу “E=mc2 ” впервые, ещё в 1873 году, написал и указал на зависимость энергии от массы “E=kmc2″, русский физик Николай Алексеевич Умов. Задолго до А. Эйнштейна обсуждал в своих работах формулу E=kmc2, выведенную ранее Генрихом Шраммом, которая, по его предположению, связывала плотность массы и энергии гипотетического светоносного эфира. Впоследствии эта зависимость была строго выведена, без какого-либо коэффициента k и для всех видов материи, Эйнштейном в специальной теории относительности (СТО). Спустя 30 лет это открытие приписали Эйнштейну.

Николай Алексеевич Умов (23 января (4 февраля) 1846, Симбирск — 15 (28) января 1915, Москва) — физик-теоретик, философ, профессор Новороссийского и Московского университетов. Родился 23 января (4 февраля) 1846 в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье военного врача. Учился в гимназии в Москве, в 1863 поступил на математическое отделение физико-математического факультета МГУ. По окончании университета (1867) был оставлен в нем для подготовки к профессорскому званию. В 1871–1893 преподавал в Новороссийском университете в Одессе (с 1875 – профессор). В эти годы были выполнены важнейшие теоретические исследования ученого. В 1871 он защитил магистерскую диссертацию Теория термомеханических явлений в твердых упругих телах, в 1874 – докторскую диссертацию Уравнения движения энергии в телах. Теоретическую физику Умов изучал самостоятельно по трудам Г.Ламе, Р.Клебша и Р.Клаузиуса, поскольку в русских университетах в то время такого курса не читали.

Уже в 1873 году Н.А. Умов (Теория простых сред, СПб, 1873) указал на соотношение массы и энергии для эфира в виде Е=kMC² (Умов Н. А. Избранные сочинения. М. — Л., 1950).
В своей докторской диссертационной работе “Уравнения движения энергии в телах” Умов писал (1874): “…количество энергии, протекающее через бесконечно малый плоский элемент в бесконечно малое время, равно отрицательной работе сил упругости, действующих на этот элемент”.

“Эта энергия является эквивалентной массе, как теплота и механическая энергия, и коэффициент эквивалентности представляется квадратом скорости света.” Умов Н.А. “Уравнения движения энергии в телах”. 1874. – 56 с.

Самообразование во многом определило оригинальность суждений и идей Умова. Так, он впервые ввел в науку такие основополагающие понятия, как скорость и направление движения энергии, плотность энергии в данной точке среды, пространственная локализация потока энергии. Сам Умов, однако, не обобщил эти понятия на другие виды энергии, кроме энергии в упругих телах. В 1884 понятие потока электромагнитной энергии ввел Дж.Пойнтинг, используя для описания распространения энергии вектор, называемый ныне «вектором Умова – Пойнтинга».

В 1875 Умов решил в общем виде задачу о распределении электрических токов на проводящих поверхностях произвольного вида. В 1888–1891 экспериментально исследовал диффузию веществ в водных растворах, поляризацию света в мутных средах, открыл эффект хроматической деполяризации лучей света, падающих на матовую поверхность. В 1893 Умов вернулся в Москву и начал читать курс теоретической физики в университете. После смерти А.Г.Столетова в 1896 возглавил кафедру физики. Вместе с П.Н.Лебедевым принял деятельное участие в составлении проекта и организации Физического института при университете. В 1900-е годы провел глубокий анализ многих сложных формул Гаусса в теории земного магнетизма, что позволило определить вековые изменения магнитного поля Земли.

Умов был организатором ряда просветительских обществ, в течение 17 лет избирался президентом Московского общества испытателей природы. В 1911 вместе с группой ведущих профессоров Умов покинул Московский университет в знак протеста против реакционных действий министра просвещения Л.А.Кассо.

Умер Умов в Москве 15 (28) января 1915.

< ![CDATA[]]>Уравнений движения энергии в телах Умов Н.А.1874г.pdf< ![CDATA[]]> 

Источник: www.kramola.info

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