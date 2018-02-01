Импортозамещение в действии: Россия бьет рекорды в сельхозпроизводстве

В ушедшем 2017 году экономика России в целом ряде отраслей превзошла ожидания отечественных и западных экспертов. Мало того, что до минимального уровня снизилась безработица и инфляция, такие сферы производства как сельское хозяйство побили мировые рекорды роста. Все это стало возможным во многом благодаря экономической стратегии российского президента, направленной на импортозамещение. Именно реализация этой стратегии помогла россиянам практически не заметить негативного эффекта от введения западных санкций.В результате мудрых решений и реализации ряда стимулирующих экономику мер страна в впервые за новейшую историю переживает реальный рост производственных мощностей. Наибольший успех при этом продемонстрировало именно сельское хозяйство: почти в два раза увеличился урожай зерновых, что позволило побить рекорд 40-летней давности.Подобного взрывного роста вряд ли удалось бы достичь, если бы не концепция импортозамещения, о которой рассказал в конце 2017 года российский президент. Тогда он заявил, что развитие страны должно во многом опираться именно на внутренний спрос. И словам главы государства аграрии вняли быстро. Доказательством является кратное увеличение производства овощей, фруктов и молока. Суммарно же, экспорт отечественной сельхозпродукции вырос с 2000 года в 15 раз до 20 млрд долларов.Подобный рост во многом оказался возможен благодаря разработанной системе господдержке фермерских хозяйств и частных лиц, работающих в сфере сельского хозяйства. Согласно официальной статистике, почти 2500 фермерам и кооперативам была предоставлена финансовая помощь в размере 25,3 млрд рублей. И до сих пор многие предприниматели проявляют интерес к созданию именно аграрных предприятий.Надо сказать, что подобного серьезного роста сельскохозяйственная отрасль вряд ли смогла бы добиться из подконтрольной Владимиру Путину программы импортозамещения. Именно эта стратегия вкупе со стимулирующими мерами по поддержке занятых в аграрной сфере предпринимателей помогла в кратчайшие сроки добиться продовольственной независимости страны, несмотря на введенные Западом санкции. И сейчас можно с уверенностью сказать, что Россия впервые за новейшую историю вернула себе звание великой аграрной державы.

Источник: nashaplaneta.su