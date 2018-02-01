Девочка без отца: с чем ей придется столкнуться в жизни?

Если анализировать данные о разводах за последний год, то статистика неутешительная. Огромное количество пар расходятся в тот момент, когда у них появляется ребенок. К сожалению, не всем отцам хочется заниматься воспитанием своего отпрыска после всех бракоразводных процессов, и они оставляют детей. Влияние этой ситуации на мальчиков изучено давно, но как насчет девочек? Давайте спросим об этом у психологов.

Эксперты затрудняются однозначно ответить, будут ли у всех девочек психологические проблемы, связанные с тем, что они выросли без отца. Но с большой вероятностью можно определить исход воспитания ребенка в неполной семье.

Прежде всего, необходимо разграничить случаи, когда пара рассталась, и отец полностью не занимался воспитанием девочки и когда родители хоть и не живут вместе, но оба участвуют в жизни ребенка. Безусловно, второй случай более благоприятный и удачный для малышки, чем первый. Речь дальше пойдет о более болезненном варианте исхода событий.

Какие комплексы развиваются у девочек?

В такой ситуации дети очень часто начинают винить себя в разрыве отношений между родителями. Если говорить о мальчиках, то в определенный момент многие из них символично стремятся заполнить ячейку отца самим собой. Они берут на себя обязанность быть главой семьи и опорой для матери. Девочки же часто начинают думать, что папы рядом нет потому, что она недостойна его любви, а это приводит к целому ряду комплексов:

Неуверенность в себе. Девочке, которую воспитывала одна лишь мать, могло показаться, что она недостаточно хороша для того, чтобы ее любил и ценил отец. В дальнейшем у ребенка могут возникнуть трудность во взаимоотношении с противоположным полом. Девушка может постоянно искать в себе изъяны, за которые ее невозможно любить.

Стремление найти в своем избраннике отца. Девочка может всю жизнь пытаться стать «хорошей», чтобы ее больше никто не бросал и не причинял боль. Есть вариант, что среди парней девушка будет искать того, кто сможет заменить отцовскую любовь и с которым она станет снова «маленькой девочкой». Свои нереализованные потребности и желания девушка будет проецировать на избранника, из-за чего могут возникнуть проблемы.

Девочка может всю жизнь пытаться стать «хорошей», чтобы ее больше никто не бросал и не причинял боль. Есть вариант, что среди парней девушка будет искать того, кто сможет заменить отцовскую любовь и с которым она станет снова «маленькой девочкой». Свои нереализованные потребности и желания девушка будет проецировать на избранника, из-за чего могут возникнуть проблемы. Излишняя самостоятельность. В детском возрасте девочка может бессознательно выбрать роль отца в их отношениях с матерью. Обычно о таких девушках говорят «мужик в юбке». Но такая модель взаимоотношений может пугать и отталкивать противоположный пол, что приведет к большим проблемам для нее.

Любой из предложенных вариантов может привести к повторению судьбы матери. Ведь не каждый мужчина сможет понять истинную причину такого поведения девушки. Ему может быть не под силу вдохновить в спутницу веру в себя и свою любовь, и он попросту уйдет.

Помощь в сложившейся ситуации

Обычно мать, которая переживает развод, закрывается в собственном горе и депрессии. Тем более на ней теперь и мужские, и женские обязанности, а с ними нужно научиться справляться. В этот момент мать не думает о последствиях, которые произойдут с дочерью через много лет. Но какие же попытки она может предпринять, чтобы менее травмировать ребенка?

Женщина может и не захотеть обращаться за помощью к психологу, который грамотно бы объяснил причину разрыва отношений между родителями, но ей не стоит ограничивать связь ребенка с другими семьями. Лучшим вариантом будут друзья или родственники, в которых есть оба родителя.

Безусловно, это не изменит ситуацию в ее семье, но девочка сможет увидеть правильные взаимоотношения между партнерами. В этом случае у нее будет шанс смоделировать собственную идеальную модель отношений со своим избранником и детьми.

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https://zen.yandex.ru/media/istorichka/devochka-bez-otca-s-chem-ei-pridetsia-stolknutsia-v-jizni-5a6efb8000b3dd0a3037e421