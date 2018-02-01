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Белых дали 8 лет

23:06. 1 февраля 2018 Просмотров - 139 3 коммент. Опубликовал:


«Естественно, на посту губернатора в Кировской области я собираюсь бороться с коррупцией, планы такие у меня есть» (с) Белых, 2008 год.

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/3966662.html
Белых получил 8 лет строгого режима, 48 000 000 рублей штрафа. Также ему запрещено в течении трех лет после отсидки занимать государственные должности.
Гос.награды, наличие детей и отсутствие судимости позволили Белых получить 8, а не 10 лет и скостить сумму штрафа вдвое.

По логике вещей, вся либеральная общественность должна как в случае с Ходарковским, бороться за освобождение узника режима.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белых, коррупция, право
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3 коммент.»

  • 519 271
    Valeriy Bondarik 2 февраля 2018 в 2:12 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    ~~~ по ЗАСЛУГАМ и Итог…~~~

    _ Аж 8-мь лет “ОТХВАТИЛ” – Никита Белых!
    ГОВОРЯТ,что “ЭТО”…Ожидает МНО`ИХ…
    Этот НИКИТКА – крутился-”УЖОМ”-как мог…
    Но по его ЗАСЛУГАМ – и Итог!
    _ Он УСИЛЕННО “трудился” – ХАПуном занимался…
    ОГЛЯДЫВАЛСЯ,когда БРАЛ…но…ПОПАлся!
    Потом “ЧЕСТНЫМ” лепетом:”неВИНОВЕН” – он лепетал!
    Но в итоге – Заслуженный СРОК схлопотал!
    _ И “режим” – его НЕ пощадил!На зону ЗАСАДИЛ!
    Власть Правильно Поступила,что ХАПУГУ Посадила!
    МНОГИЕ “паХАНЫ”-губернаторы – вдруг-”ЧТО-то” ОСОЗНАЛИ…
    ГОВОРЯТ,что РАЗНЫЕ(из нИХ…)- ПАМПЕРСЫ менять СТАЛИ…
    _ Давно ПОРА губернаторов-”паХАНов” – “за-ЖАБРЫ-брать”…
    Давно ПОРА Регионы России – от “ИХ” Очищать…
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    КОРРУПЦИОННО-ПРЕСТУПНОГО Компромата – на нИХ МНОГО…
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    Этот состав – РАЗНЫХ-ЧЛЕНОВ – на Зоны везёт…
    Там – СВОИ СРОКИ ОТБЫВАТЬ – БУДЕТ коррупционная “рать”!
    Россия Правильно РЕШИЛА – Себя – от ГАДОВ Очищать!
    _ Провлка КОЛЮЧАЯ в ТРИ ряда,от ТОСКИ хоть ВОЛКОМ вой…
    МИНУС 25(35)-ть – ПУРГА…лай собак…КОНВОЙ…
    Никита Белых среди тех ЧЛЕНОВ – и он НЕ один такой…
    Страна НУЖДАЕТСЯ в Очищении,во Власти ДРУГОЙ!
    “““““““““““““““`[39-111,1]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!—Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 01-02-18.

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  • 3328 2344
    Владимир 2 февраля 2018 в 2:14 Ссылка Пометить
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    Маловато будет, маловато.

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