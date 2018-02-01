Белых дали 8 лет
23:06. 1 февраля 2018 Просмотров - 139 3 коммент. Опубликовал: brahman
«Естественно, на посту губернатора в Кировской области я собираюсь бороться с коррупцией, планы такие у меня есть» (с) Белых, 2008 год.
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/3966662.html
Белых получил 8 лет строгого режима, 48 000 000 рублей штрафа. Также ему запрещено в течении трех лет после отсидки занимать государственные должности.
Гос.награды, наличие детей и отсутствие судимости позволили Белых получить 8, а не 10 лет и скостить сумму штрафа вдвое.
По логике вещей, вся либеральная общественность должна как в случае с Ходарковским, бороться за освобождение узника режима.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
~~~ по ЗАСЛУГАМ и Итог…~~~
_ Аж 8-мь лет “ОТХВАТИЛ” – Никита Белых!
ГОВОРЯТ,что “ЭТО”…Ожидает МНО`ИХ…
Этот НИКИТКА – крутился-”УЖОМ”-как мог…
Но по его ЗАСЛУГАМ – и Итог!
_ Он УСИЛЕННО “трудился” – ХАПуном занимался…
ОГЛЯДЫВАЛСЯ,когда БРАЛ…но…ПОПАлся!
Потом “ЧЕСТНЫМ” лепетом:”неВИНОВЕН” – он лепетал!
Но в итоге – Заслуженный СРОК схлопотал!
_ И “режим” – его НЕ пощадил!На зону ЗАСАДИЛ!
Власть Правильно Поступила,что ХАПУГУ Посадила!
МНОГИЕ “паХАНЫ”-губернаторы – вдруг-”ЧТО-то” ОСОЗНАЛИ…
ГОВОРЯТ,что РАЗНЫЕ(из нИХ…)- ПАМПЕРСЫ менять СТАЛИ…
_ Давно ПОРА губернаторов-”паХАНов” – “за-ЖАБРЫ-брать”…
Давно ПОРА Регионы России – от “ИХ” Очищать…
Давно ПОРА на РАЗНЫХ…Уголовные дела ВОЗБУЖДАТЬ…
ГОВОРЯТ,что СПЕЦ-лагеря – УЖЕ начали ВОССТАНАВЛИВАТЬ…
_ ПОСЛЕ переизбрания Путина – ТАКИЕ “шелестения” ИДУТ…
РАЗНООБРАЗНЫЕ “паХАНы”(ЧЛЕНЫ-во-власти)- “сами-УЙдут”…
КОРРУПЦИОННО-ПРЕСТУПНОГО Компромата – на нИХ МНОГО…
МНОГИХ их нИХ – ОЖИДАЕТ…”ПРИГОВОРная-дорога”…
_ По-СибирскОЙ-тайге-СОСТАВ–”ползёт”…
Этот состав – РАЗНЫХ-ЧЛЕНОВ – на Зоны везёт…
Там – СВОИ СРОКИ ОТБЫВАТЬ – БУДЕТ коррупционная “рать”!
Россия Правильно РЕШИЛА – Себя – от ГАДОВ Очищать!
_ Провлка КОЛЮЧАЯ в ТРИ ряда,от ТОСКИ хоть ВОЛКОМ вой…
МИНУС 25(35)-ть – ПУРГА…лай собак…КОНВОЙ…
Никита Белых среди тех ЧЛЕНОВ – и он НЕ один такой…
Страна НУЖДАЕТСЯ в Очищении,во Власти ДРУГОЙ!
“““““““““““““““`[39-111,1]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!—Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 01-02-18.
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Маловато будет, маловато.
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Пока сидит, ещё чего нароют:)