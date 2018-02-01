Американский политолог раскрыл тайну «кремлевского доклада»: все против Путина и России

Что есть «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США? Просто санкционный список крупных российских чиновников, глав госкорпораций и олигархов согласно рейтингу Forbes? В него вошли 210 человек, а представители прозападных НКО в России обрадовались, что наконец-то Вашингтон нанес жесткий и точный удар по Кремлю. Ситуацию разъяснил американский политолог Пол Крэг Робертс, симпатизирующий нашей стране и последовательно раскрывающий все антироссийские шаги Белого дома.

Кому неизвестен этот человек, достаточно знать, что Робертс - доктор экономических наук, который имеет представление о «Большой политике», так как успел поработать на должности замминистра финансов США в администрации Рейгана. Сейчас он задействован в СМИ, являясь редактором и обозревателем в ряде изданий, а также автором книг, в которых рассуждает на темы глобальных проблем современности. Само собой, вопросы международной напряженности и агрессию США против России он не мог оставить без своего внимания, жестко отзываясь о политике Белого дома.

Робертс назвал «кремлевский доклад» «актом безумной эскалации провокаций против России».

Пожалуй, в данном определении вмещено все, что испытывает политолог: злость от бездумной политики США и разочарование по причине непонимания политиками того будущего, что они готовят миру из-за своей глупости и агрессии в отношении Москвы.

Также Робертс полагает, что Кремлю пора пересмотреть свое отношение к данному списку. Русские слишком добры, полагая, что доклад всего лишь попытка американцев вмешаться в президентские выборы в России. Нет, все намного хуже: удар нацелен на все российское общество, которое по задумкам американского политбомонда должно снизить поддержку Владимиру Путину, чтобы Вашингтон смог более эффективно использовать НКО в России, финансируемые через правозащитные организации США.

Марионеткам Вашингтона отведут роль подлинных голосов в нашей стране, но чтобы все получилось на этот раз так, как было задумано в кулуарах Белого дома, необходимо дискредитировать высшее российское руководство на международном уровне и внутри страны. Это в дополнение к той антироссийской информационной кампании, целью которой является желание американцев выставить Россию агрессором и угрозой миру.

Впрочем, имеется еще одна причина активизации конгрессменов: желание отвлечь внимание от внутренних склок. В Штатах разразился скандал Russiagate: спецслужбы, департамент юстиции и Нацкомитет Демпартии сговорились против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это прямая государственная измена, если кто-то не понял. Нужен если не «козел отпущения», то хотя бы кто-то способный отвлечь внимание американцев и европейцев на себя. Россия идеально подходит на эту роль, на их взгляд.

Не стоит забывать и про неуспехи США на Ближнем Востоке, раздражение Вашингтона по причине излишней самостоятельности Ирана и ухода Сирии из-под удара западной коалиции, а также желания их союзника Израиля решить чужими руками свои проблемы – устранить «Хезболлу». Пожалуй, если вспомнить недавний геополитический просчет и провокацию США по признанию Иерусалима столицей Израиля, то пазл начинает складываться.

Так, еврейский лидер Биньямин Нетаньяху разрывается между «и вашим, и нашим»: то приезжает с рабочим визитом к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы заручиться его поддержкой в регионе, то навещает Дональда Трампа, уговаривая его надавить на Москву. Про мощное еврейское лобби в Конгрессе США не слышал только глухой.

Причина же всей этой провокации Вашингтона против России заключается в защите последней своего суверенитета, отстаивании независимой внешней и внутренней политики, не подпадающей под контроль самоназначенного «гегемона». Поэтому в ход идут провокации, необоснованные обвинения в агрессии, санкции и ложь в мировых СМИ.

Русским не с кем договариваться, так как дипломаты в Штатах отсутствуют. Образовался замкнутый круг: мира и стабильности не добиться, пока американцы могут использовать потенциал НАТО и Европу. Политиканы в Вашингтоне, по мнению Робертса, толкают Москву на путь войны, лишая ее шанса решить проблемные вопросы посредством дипломатии. Отсюда и нелепые заявления генералитета США о том, как они будут воевать с Россией и заодно с Китаем. Миролюбивая Россия для них словно красная тряпка для быка…

Американские русофобы не осознают опасности, полагая, что Россия слаба и поэтому не ведется на их провокации. И что в итоге? Угроза ядерной войны становится реальней с каждым днем и вина за это лежит только на американском руководстве, неспособном уважать чужой суверенитет и осознать слом прежней системы миропорядка со своим лидерством.

Стоит признать, что доводы Пол Крэга Робертса трудно игнорировать, ведь ему как никому знакома «изнанка» т.н. американской дипломатии, построенной не на принципах международного права, а на главенстве силы, искажении фактов и ничем неприкрытой агрессии в отношении заведомо слабых государств. Они так сильно убедили себя в слабости России после распада Советского Союза, что неспособны принять как факт новые геополитические реалии и продолжают рыть самим себе могилу…