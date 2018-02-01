300 спартанцев, битва при Фермопилах.

Греко-персидские войны развернулись в V веке до н.э. Военная кампания растянулась на несколько десятилетий и вошла в историю несколькими великими сражениями. Одним из таких стало противостояние греческих войск персидскому нашествию в узком Фермопильском ущелье.

Это сражение стало очень известно в последующее время и обросло массой легенд и сказаний. Именно с этой битвой связана известная всем и в наше время вымышленная история про противостояние трёхсот отважных спартанцев и миллионной армии персов, только измена в стане греков помогла персам пройти ущелье. Происхождению этой легенды мы обязаны историку Геродоту, который конечно же преувеличивал превосходство персидской армии.

В соответствии с былью о спартанцах, они ведомые своим вождём Леонидом, сознательно пожертвовали собой ради спасения Греции.

Давид Жак-Луи «Леонид в Фермопилах»

Персы всегда хотели завоевать Грецию и поражение в Марафонской битве не смогло их остановить. Они готовились к новой войне, готовились долго и тщательно. В подготовку вмешивались и внутренние междоусобицы. В 486 году до н.э. скончался персидский царь Дарий I и его сыну Ксерксу пришлось несколько лет с оружием в руках доказывать своё право на трон. Добившись признания своей власти Ксеркс вернулся и к идее порабощения Эллады.

Целых два года персидские силы готовились к новой попытке вторжения. К 480 году до н.э. всё было готово. Собран мощный флот, а в Лидии сконцентрировалась мощная армия, состоящая из многих народностей.

Армию персов возглавил сам царь Ксеркс вместе со своей отборной гвардией, насчитывающей всегда десять тысяч человек. В Персии существовала традиция, что число охранников царя всегда должно быть неизменным и на место выбывшего война сразу подбирали другого. Часто царскую гвардию называли «бессмертными».

Греческий историк Геродот оценил численность персидской армии в пять миллионов, но эта цифра выглядит совсем нереальной для тех времён. Более реалистичной кажется цифра всего лишь в двести тысяч персидских войнов. Причём в это количество входила и многочисленная обслуга и прочая челядь, положенная войнам. Настоящих же солдат могло насчитываться тысяч сто, не более. Большее число солдат в персидской армии невозможно было бы прокормить, с пропитанием в походах тогда дело обстояло не слишком хорошо, да и трудности с питьевой водой были бы значительными.

Но и двести тысяч это огромная сила, которая своей численностью на тот момент превосходила любой греческий полис. Даже объединённая греческая армия навряд ли смогла выставить большее количество солдат. Учитывая, что согласие между греками на тот момент отсутствовало, то армия Ксеркса вполне могла легко завоевать всю Грецию.

В 480 году до н.э. Ксеркс начал вторжение в Элладу. Его войско сумело переправиться через пролив Дарданеллы и попасть из Малой Азии в Европу. Для этого манёвра был сооружён гигантский мост с применением кораблей. Но шторм разрушил это сооружение. Ксеркс был очень разгневан и казнил строителей, а море приказал высечь, что и было сделано. На месте старого был построен новый мост, более прочный. По нему то персидская армия и переправилась в Европу. Переход занял почти семь дней. Так началась великая война между Персией и Грецией.

Ксеркс приказал высечь море.

Греки стали проводить между собой переговоры и сумели достичь некоторого согласия. Пока собирались основные силы Эллады на встречу Ксерксу был послан десятитысячный отряд. Ему была поставлена задача задержать персов в Фессалии, но это не получилось и отряд вынужден был отступить на перешеек между Пелопоннесом и Балканами. Это была неудачная позиция, она позволяла персам быстро завладеть многими городами. Тогда было принято решение выдвинуться к Фермопилам, ущелью соединяющему Фессалию и Среднюю Грецию. Греческий флот на море создал заслон в районе Артемисия.

Фермопильское ущелье было очень узким, там могла проехать только одна повозка. Со все сторон были скалы или море. В самом ущелье имелась стена с воротами. Именно этой стеной греки и решили отгородиться от персов.

Греческий отряд был очень хорошо подготовленным и состоял из профессиональный воинов, имеющих тяжёлое вооружение. Всего насчитывалось примерно тысяч шесть солдат. Руководство взял на себя спартанский царь Леонид, хотя число спартанцев в отряде было минимальным. В войске присутствовали и спартанские неграждане и даже рабы, они использовались в качестве легковооружённых воинов. Таким образом, греческое войско у Фермопил могло доходить до двадцати тысяч человек. Персы же подвели к ущелью примерно семьдесят тысяч солдат.

Греки заняли позицию в самом ущелье возле стены из камней. Персы первоначально разместились возле входа в Фермопилы и изучали ситуацию. Ксеркс выжидал четыре дня и только потом решился отправить на штурм греческой стены отряд из лучших солдат из числа персов и мидян. Легенда гласит, что в первой волне штурмующих пошли родственники погибших в Марафонской битве.

Греки удачно отбивали атаки мидян и Ксерксу пришлось заменить их на саков и киссийцев, известных своей отвагой.

Персидские войска никак не могли разбить греческую фалангу, стойко сражающуюся в ущелье. Под вечер Ксеркс пустил в бой даже свою гвардию, но и отборные персидские войны не испытали успеха. Персы продолжали атаковать и на следующие дни, но греки уверенно отбивались.

Когда Ксеркс уже не знал, что предпринять, объявился местный житель, который попросил награды, если он проведёт персидскую армию в обход ущелья. Предатель показал персам тропу, которая вела в обход греческий позиций. Грекам была известна эта тропа и её охранял тысячный отряд фокийцев, а персы пошли по тропе двадцатитысячной армией. Утром персы обрушились на фокийцев и начали продвигаться в тыл грекам. Фокийцы сумели предупредить основные силы греков, между которыми возникли разногласия. Большинство решило отступить, но триста спартанцев, а также около тысячи феспийцев и фиванцев остались сражаться. Фивы и Феспия оказались бы сразу завоёванными персами в случае прохода врага через ущелье, это объясняет причину, по которой они остались.

царь Леонид

Отважные греки решили принять достойную смерть, чем бежать с позором. Он приняли бой в ущелье с превосходящим их силами врагами. Но персы долго не могли разбить спартанцев, те мужественно сражались и не давали пройти врагу. Шёл затяжной рукопашный бой на мечах. В бою погиб спартанец Леонид, Ксеркс потерял двух своих братьев. Под натиском персов грекам пришлось отступать к выходу из ущелья. В ходе отступления фиванские войны предпочли сдаться, чем погибнуть.

В решающем сражении у выхода из ущелья все греки погибли. Выжить сумел только один спартанец по имени Аристодем, из-за болезни он не принимал участия в битве и находился в соседнем селении. В Спарте его покрыли позором и назвали трусом. Свой позор воин сумел искупить в битве при Платеях, героически погибнув.

Персидский царь Ксеркс лично посетил поле боя с долго искал тело мёртвого Леонида. Когда его тело было найдено, его обезглавили.