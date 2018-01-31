Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2018
14:01. 31 января 2018 Просмотров - 351 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 17:38 Очень тяжелая и опасная ситуация в поселке, – Глава Александровки.
- 16:09 В связи с переговорами в Минске и визитом Климкина возможны провокации и теракты ВСУ – Марочко.
- 15:50 Для подготовки убийц собственного народа Киев пригласил военных инструкторов из Канады – Басурин.
- 15:23 Карта обстрелов ЛНР за сутки 31.01.2018.
- 13:26 56-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе.
- 11:24 Фронт в районе Зайцево. Конец января 2018 года.
Очень тяжелая и опасная ситуация в поселке, – Глава Александровки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В связи с переговорами в Минске и визитом Климкина возможны провокации и теракты ВСУ – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Для подготовки убийц собственного народа Киев пригласил военных инструкторов из Канады – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов ЛНР за сутки 31.01.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
56-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе
56-я мотопехотная бригада ВСУ в ходе карательной операции на Донбассе
Столкнувшись с фактическим разгромом своих вооруженных сил руководство Украины принялось экстренно формировать новые воинские соединения осенью 2014 года. Так бронетехники и артиллерии для оснащения новых бригад катастрофически не хватало было принято решение формировать эрзац-заменители механизированных бригад, обладавших меньшим количеством тяжелого вооружения. Таким образом в составе ВСУ появились 4 новые мотопехотные бригады: 56-я,57-я,58-я и 59-я. Новые соединения формировались за счет включения в их состав батальонов территориальной обороны.
Юридически, формирование 56-й бригады началось еще в декабре 2014 года. Однако, создана она была лишь в феврале 2015. В состав бригады по штату входили 3 мотопехотных батальона, танковая рота и артиллерийский дивизион, вооруженный буксируемыми гаубицами Д-30. В состав 56-й ОМПБр весной 2015 включили 21-й,23-й и 37-й батальоны территориальной обороны, далее именуемые мотопехотными. Стоит отметить,что эти подразделения практически не принимали участия в кампании 2014 ограничившись службой на блокпостах.
Первым командиром бригады был назначен полковник Андрей Мельник. Мотопехотные батальоны фактически не обладали собственной бронетехникой, за исключением 10 БМП-2, стоявших на вооружении 23-го мотопехотного батальона "Хортица". Кроме того, в штате бригады имелась единственная БМП-1. В бригаде широко применяются БРДМ-2, а также грузовики с установленными на них спаренными зенитными пушками ЗУ-23-2
Бригада прибыла на линию соприкосновения под Мариуполь в мае 2015 года. Впрочем, уже в начале июля 56-я ОМПБр была выведена на полигоны для боевого слаживания.
Осенью 2015 пунктом постоянной дислокации бригады стал Мариуполь. В октябре 2015 56-я ОМПБр вновь вернулась на линию соприкосновения и заняла позиции на блокпостах в районе Мариуполя. 3 октября погиб, подорвавшись на растяжке первый боец бригады. Соединение, фактически неспособное вести наступательные действия, удерживало позиции на блокпостах вплоть до весны 2017 года. 56-я бригада по факту ничем не проявила себя в зоне так называемой АТО. Потери бригады за период нахождения службы на Южном фронте ДНР составили всего 26 человек убитыми за полтора года. Весной 2017 рота из состава 23-го батальона "Хортица" была переброшена в район Авдеевки, где она потеряла как минимум 2-х человек убитыми. В мае 2017 года 56-я ОМПБр вывели с передовой.
Общие потери бригады за период с весны 2015 года составляют 28 человек. Таким образом, 58 ОМПБр является наименее пострадавшей бригадой ВСУ в ходе боев на Донбассе. Впрочем, это обусловлено лишь ее фактическим бездействием в ходе позиционных боев. Фактически, бригада является худшей по боеспособности в ВСУ. 56-я ОМПБр сравнима со стационарными дивизиями Вермахта периода Второй Мировой Войны, способной к лишь удержанию позиций на второстепенных направлениях. Остальные мотопехотные бригады, сформированные после заключения "Минска-1" более активно действовали на Донбассе, о чем будет рассказано далее.
https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_32686 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html
18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html
19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html
21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html
22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html
23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html
24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html
25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html
26. 128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3840101.html
27. Батальон "Донбасс-Украина" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3844652.html
28. 53-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3865711.html
29. 54-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3920137.html
30. "Правый Сектор" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3944782.html
31. 10-я горно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3956011.html
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Фронт в районе Зайцево. Конец января 2018 года
Военкор Михал Андроник про обострение обстановки на горловском направлении.
Пока в университете идет сессия, вырваться на передовую получается крайне редко. Но сегодня в понедельник выдался день свободный от экзаменов и лекций, и мне представилась возможность отправиться на линию соприкосновения, в район поселка Зайцево, чтобы пообщаться с бойцами и самому выяснить обстановку на этом направлении, тем более в сети сразу в нескольких источниках появилась информация о том, что противник стягивает к Горловке дополнительные силы и средства.
Зайцево тоже укрыто толстым слоем снега
Последнюю неделю на Донбассе морозы и хорошие такие, русские снегопады. Вчера начало теплеть, но раскиснуть заметенные дороги еще не успели. Зайцево тоже укрыто толстым слоем снега и при всей своей разрухе принесенной войной и невзрачности, выглядит по зимнему нарядно.
Первое, что мне бросилось в глаза, когда мы подъехали к бывшей зайцевской школе, превратившейся стараниями ВСУ пару лет назад в передовой форпост обороны поселка это большое черное пятно сажи с торца здания. В прошлое мое посещение, около месяца его не было… или было? В школу прилетало такое количество снарядов, что я мог и запамятовать.
Траншеи на передовых позициях в районе п.Зайцево
Пройдя по бесконечной разветвленной череде длинных , глубоких траншей в сторону противника мы оказались на передовых позициях, где в укрытых пушистыми, снежными шапками блиндажах и ДЗОТах несут круглосуточное дежурство защитники Зайцево.
Позывной «Шмель» военнослужащий ВС ДНР
Пока общались с первым военнослужащим с позывным «Шмель», на позициях стояла полнейшая тишина, прерываемая изредка веселым щебетанием, каких-то мелких пташек, стайками носившихся над головой, от одного искалеченного пулями и осколками дерева к другому. «Шмель»-усатый, уже не молодой дядька, вставший на защиту своей семьи в Горловке, с самого начала войны, рассказал нам, что после объявления так называемого «новогоднего» перемирия интенсивность обстрелов заметно спала, но сейчас постепенно возвращается в прежнее русло. Помимо этого противник действительно подтягивает тяжелую технику — с позиций в Зайцево прекрасно слышно, как через Майорск идут колонны. Когда в начале января ВСУ совершили артналет на поселок Гольмовский, это не далеко отсюда, бойцы видели ночью вспышки залпов тяжелой артиллерии со стороны …..
«Волк» оглянулся и убедившись, что мы находимся в укрытии несколькими короткими очередями заставил замолчать огневую точку…
На соседней позиции, у пулемета, нас встретил замкомроты, которая стоит на этом участке фронта — «Волк», он здесь давно и прекрасно знает расположение огневых точек противника, расстояние до них, в каком доме спрятана семьдесятдвоечка ВСУ (танк т-72), которую каждые несколько часов прогревают, откуда работают минометы и крупнокалиберная артиллерия.
Неожиданно нашу размеренную беседу прервал пулемет противника, несколько пуль, одна за другой, отложили с противоположной стороны поля смертоносный вектор над нашими головами. «Волк» улыбнулся, извинился и с абсолютно невозмутимым лицом встал за ПК, оглянулся и убедившись, что мы находимся в укрытии короткими очередями заставил замолчать огневую точку так бескомпромиссно прервавшую его рассказ.
-Вот так вот, провоцируют, а начинаешь отвечать начинают тяжелым работать.
И будто в подтверждение его слов совсем рядом с нами разорвалось две гранаты, думаю, выпущенных из подствольного гранатомета ГП-25 — выстрелов мы не слышали, а до ближайших позиций ВСУ всего 300 метров.
Слева виден след от разорвавшегося накануне снаряда ВСУ
Еще немного поговорив на отвлеченные темы мы направились в сторону школы и уже практически миновав ее, Волк обратил наше внимание на большое черное пятно на стене, то самое, которое сразу бросилось мне в глаза.
— Вот вчера, БМП-1 со свинарников отработала, один снаряд в школу попал, второй в частный сектор, в огороды улетел.
Выехав к администрации поселка, в его менее разрушенную часть, мы увидели детей возвращающихся со школы, людей спешащих на автобус, пожилую пару, которые громко о чем-то спорили. И от обычной размеренной провинциальной жизни эту картину отличали только глухие пулеметные очереди, частота которых с приближением вечера все нарастала и всеобщее понимание того, что где-то там, за холмами стягиваются силы, которые в любой момент эту размеренную жизнь готовы разрушить.
Всего в нескольких сотнях метров от передовой, практически обычная жизнь
По данным ВС ДНР, под видом ротаций сил и средств ВСУ проводят усиление своей группировки на Горловском направлении, выводя не весь личный состав и технику, которые должны были покинуть зону т.н. АТО.
Помимо этого 29-го января пресс-центр штаба т.н. АТО заявил: «Вооруженные провокации боевиков против мирного населения и объектов инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения возможны в зоне АТО в ближайшие дни.» Как правило подобные заявления публикуются перед совершениями кровавых военных преступлений подразделениями вооруженных сил украины, и преследуют цель переложить ответственность за них на ВС ДНР. Последний подобный случай был совсем недавно, 18-го января пресс-центр штаба т.н. АТО сделал подобное заявление , а 22-го украинские войска, что подтвердила даже СММ ОБСЕ, открыли огонь по Докучаевску, в результате 5 человек получили ранения.
Михаил Андроник
http://news-front.info/2018/01/30/mihail-andronik-vsu-usilivayut-gruppirovku-v-rajone-gorlovki – цинк
Плюс видео из ЛНР и ДНР:
"Волк" про обстрелы в районе Зайцево.
Танковые учения 1-го Армейского Корпуса
О ситуации на передке.
Фронт под Докучаевском
Про обстрел Докучаевска.
Про обстрел Спартака.
О вербовке СБУ жителей ЛНР для работы на территории республики.
Гуманитарная помощь для Горловки
В целом, ситуация на фронте существенных изменений не претерпевает – рутинные обстрелы, активность ВСУ в "серой зоне" (как обычно Донецко-Горловское направление, Коминтерново, Светлодарская дуга и т.д.), прилеты по прифронтовым населенным пунктам и последующий подсчет потерь и ущерба.
С этим, уже традиционным багажом, мы подходим к 3-й годовщине 2-го Минска.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com