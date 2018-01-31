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Санкции против России ввели по приказу Путина

18:07. 31 января 2018 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:


Накал маразма нарастал.
Эксперт "Атлантического Совета" Андрес Аслунд, один из авторов доклада, который должен был лечь в основу нового санкционного списка в отношении России поведал, что:

1. Аслунд и еще группа борцов с Россией несколько месяцев трудились над составлением списка российских чиновников и бизнесменов, которых предполагалось внести в санкционный список, но когда список вышел, они с ужасом обнаружили, что список был подменен в Белом Доме, а новый взят из открытых источников, куда записывали всех подряд без видимой логики.
2. Более того, халтурным списком составленным тяп-ляп дело не ограничилось и вместо ожидаемых санкций, Белый Дом никаких санкций на Россию не наложил. Действия министра финансов США, который согласился на такой список и следует линии Белого Дома, Аслунд назвал насмешкой над санкциями.
3. Все это по мнению Аслунда доказывает, что приказ о введении антироссийских санкций в таком виде Трамп получил от Путина и он таким образом руками кремлевского агента Трампа издевается над американцами и их санкциями.
4. В Кремле по поводу всего этого заявили, что не будут предпринимать каких-то мер в связи с опубликованным списком. Если верить Аслунду, то конечно там ничего и не будут делать, ведь управляя Белым Домом, можно много чего делать без лишних заявлений. *злодейский смех*

Паранойя в Вашингтоне продолжает усугубляться. Путин вводит санкции против своего окружения прямо из Овального кабинета. Трамп агент Кремля. Белым Дом обманывает Сенат и Конгресс. Демократия в опасности!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аслунд, идиоты, Путин, США, Трамп, юмор
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