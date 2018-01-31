Путин попросил прощения у российских олимпийцев
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане, передает РИА Новости.
При этом, по словам главы государства, еще тяжелей, когда из-за этого складывается “сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет”.
Президент отметил, что в такой ситуации гораздо труднее достигать результатов.
“Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях”, — добавил Путин.
Он пожелал удачи атлетам, отправляющимся в Пхенчхан, и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спортивной борьбе.
Путин добавил, что за их выступлением будут следить миллионы болельщиков, “которые вас любят и надеются на вашу победу”.
Также глава государства заверил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.
По его словам, Россия признает собственные “упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте”. При этом Москва надеется, что международные спортивные организации не будут превращаться в “департаменты госучреждений отдельных стран”.
Путин подчеркнул, что у России состоится “предметный разговор” с этими организациями об участии россиян в Олимпиаде.
Источник: voicesevas.ru