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Путин попросил прощения у российских олимпийцев

17:07. 31 января 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане, передает РИА Новости.

“Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то”, — сказал Путин.

При этом, по словам главы государства, еще тяжелей, когда из-за этого складывается “сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет”.

Президент отметил, что в такой ситуации гораздо труднее достигать результатов.

“Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях”, — добавил Путин.

Он пожелал удачи атлетам, отправляющимся в Пхенчхан, и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спортивной борьбе.

“У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно… у нас старая песня еще с советских времен — за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится”, — напутствовал олимпийцев президент.

Путин добавил, что за их выступлением будут следить миллионы болельщиков, “которые вас любят и надеются на вашу победу”.

Также глава государства заверил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

“Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи. Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или чем-то другим?” — сказал президент.

По его словам, Россия признает собственные “упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте”. При этом Москва надеется, что международные спортивные организации не будут превращаться в “департаменты госучреждений отдельных стран”.

Путин подчеркнул, что у России состоится “предметный разговор” с этими организациями об участии россиян в Олимпиаде.

Источник: voicesevas.ru

Метки: Россия
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