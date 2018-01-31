Новости Украины и Новороссии 31 января 2018

Неподконтрольная Киеву территория Донецкой Народной Республики остается без мобильной связи с середины января этого года, когда в результате обстрелов был перебит телефонный кабель.

Корреспондент издания Ukraina.ru побеседовал с министром связи ДНР Виктором Яценко о том, когда может быть налажена связь.

ОБСЕ и другие международные организации призвали противоборствующие стороны восстановить связь, но этого так и не произошло. Люди не могут связаться со своими родственниками на территории Украины и России, пенсионеры лишены общения и возможности оперативно вызывать скорую помощь. Ситуация серьезная и требует разрешения.

— Вы говорили о том, что обрыв линии связи находится на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины, и доступа к нему у ремонтников Минсвязи ДНР нет. Но в Луганске связь есть, а здесь нет. Почему?

— Дело не в том, что у нас нет доступа к порыву. Порывов очень много. Донецкую Народную Республику с Украиной связывало, как минимум, восемь трансграничных кабельных переходов. И по факту восстановили один на территории ЛНР, а все остальные порывы находятся на территории, подконтрольной ВСУ.

Чтобы анализировать текущее положение дел в нашей республике, я хотел бы откатиться и описать хронологию того, как складывалась ситуация вокруг обеспечения связи в ДНР.

В октябре нам отключают все магистральные каналы, интернет на территории Украины. Это все было в СМИ и социальных сетях, мы помним этот блэкаут, который привел к резкому снижению интернет-трафика. А проблема на тот момент была очень простая: те магистрали, которые мы построили, не позволяли обеспечить взрывной спрос на российский интернет.

На протяжении двух с половиной лет мы методично информировали всех участников рынка о том, что рано или поздно наступит час X и нам надо решать задачи в полном соответствии с конечной целью нашего движения.

А куда мы движемся? Мы движемся в Россию — здесь нет никакой конспирологии, это наш официальный вектор. Вы видите на улице Донецка билборды со словами Александра Владимировича Захарченко «Наша Родина — Россия».

Когда блэкаут произошел, мы начали в авральном режиме, а отнюдь не в темпе вальса, без всяких пауз и отдыха моделировать те меры, которые в результате позволили локализовать проблему.

Мы ее локализовали на 90 процентов, процентов на 10 она не решена и по сей день. Я планирую до конца первого квартала эту тему закрыть окончательно.

Далее мы смогли найти гарантированного поставщика оборудования, благодаря чему у нас появилось понимание и видение, как мы будем принципиально модернизировать сеть, как мы будем завозить новые базовые станции, как мы будем расширять емкость нашей сети. И, выступая с докладом обо всем этом в Народном совете, я дал обещание, что мы точно запустим формат 3G в 2017 году. И мы это сделали.

На сегодняшний день у нас 17 тысяч абонентов в онлайне пользуются услугой 3G в тесте. Причем там нет никаких ограничений. Проблема только в том, что нет голосовой связи на симке, которая подает интернет. С этим мы справимся уже в феврале.

И вот мы подходим к 11 января — украинская сторона отключает нас, а потом поднимают связь в Луганске, восстановив там переход. А кабель — это ведь не водопровод: скрутили трубу, запаяли, и вода потекла по системе. Это сложный процесс, требующий выполнения целого ряда настроек. Это нетривиальная задача.

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На третий день мы понимаем, что не можем запустить связь, используя сигнал из Луганска, и размещаем на нашем сайте пресс-релиз с просьбой к «Водафону» прислать специалистов и провести аудит. Мы предлагаем проверить работоспособность оборудования.

— И как отреагировал «Водафон» на вашу просьбу?

— Мы просим приехать, на что официальный представитель пресс-службы «Водафон-Украина» Рубан заявляет, что они не считают это обращение официальным и поэтому они на него реагировать не станут, да и вообще любое обращение из ДНР к их компании не будет ими регистрироваться.

При этом три с половиной года они ни за что не платят, они ничего не чинят, а на вопрос: «Почему в таком случае вы поднимаете тариф?», отвечают: «Мы же должны покрыть наши издержки».

Вопрос: какие издержки? На нашей территории какие бы то ни было издержки отсутствуют. Сеть живет так, как живет. И даже более того, на протяжении всего срока только мы ее и поддерживаем. Все ремонты проводятся нами.

А если мы вернемся к истории порыва возле Еленовки, то мы указали точное место порыва, сделали инфографику, провели измерения, ОБСЕ подтвердила, что именно с означенной точки был произведен обстрел автобуса, когда погиб водитель.

Да, мы не можем справиться без технической поддержки, да, есть нерешаемая проблема на стороне Украины и я на пресс-конференции сделал еще одно предложение компании «Водафон-Украина»: а почему бы им не арендовать транспорт для голосовых услуг связи до города Ростов-на-Дону, расположенного в Российской Федерации.

Если они не могут иметь никаких юридических отношений с Донецкой Народной Республикой, пусть подключат третью сторону, а мы в свою очередь заберем сигнал уже из Ростова. И будет одновременно гарантия, что в будущем не появится никаких вопросов с порывами на линии разграничения.

— Россия как-то выражает свою заинтересованность в урегулировании проблемы со связью?

— Мы знаем об официальном заявлении Владислава Суркова по итогам встречи с Куртом Волкером о том, что людям надо дать связь. И Волкер с этим согласился.

Нужно садиться за стол переговоров и цивилизованно обсуждать меры по преодолению кризиса.

Здесь миллион абонентов, а они говорят: «Мы не знаем, как к вам попадают наши карточки». Давайте уже будем честными: «У вас здесь бизнес, относитесь с уважением к потребителям ваших услуг».

Заведите здесь техподдержку, начните оплачивать электроэнергию, которая у нас отнюдь не бесплатна.

А то они заявляют: «Мы работаем в гуманитарных целях». Это неправда. 25 процентов прибыли, получаемой на Украине, кампании приносит именно Донбасс. У них здесь не благотворительная акция, а высокодоходный бизнес.

— Какова вероятность появления в ДНР российских операторов связи?

— Никогда не появятся. В Крыму до сих пор нет. Роуминг, с технической точки зрения — это не проблема. Такие перспективы есть. Вот «Сбербанк» стал открывать счета по паспортам ДНР. На это была политическая воля. А это гораздо более сложный инфраструктурно и законодательно процесс, нежели организация роуминга.

Для этого не нужно поручений президента. Достаточно провести ряд согласований на уровне правительства. Это решило бы колоссальное количество проблем и очень серьезно повысило бы коммуникативность республики и ее жителей.



© РИА Новости, Игорь Маслов

— А когда вы сможете вывести местный оператор «Феникс» на такой уровень, чтобы не приходилось набирать номер по многу раз для дозвона? И что с сим-картами, за которыми люди стоят в многочасовых очередях?

— 16 января я дал обещание, что через месяц мы снимем все проблемы. Так и будет. Уже сейчас мы в условиях колоссальной нагрузки нормализовали связь. Еженедельно мы развозим по почтовым отделениям ДНР 100 тысяч карт.

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Мы чисто технически не можем резко нарастить сейчас объемы, поскольку изготовление чипов требует определенного времени. Они изготавливаются на двух заводах, и пока изменить график их выпуска по нашему желанию они не в состоянии. Но закроем и эти потребности.

— А что вы думаете, полагаясь на собственную интуицию: заработает «Водафон» в республике рано или поздно или уже все — можно забыть?

— По мере развития наступательных действий со стороны Украины связь отрежут тотально. Сейчас это просто игра, чтобы столкнуть лбами Донецк и Луганск и вызвать недовольство у жителей ДНР республиканской властью.

Как только мы сможем стабилизировать ситуацию с нагрузкой на «Феникс», по моим данным, кабель отрежут и для ЛНР со стороны Украины. На этом история закончится.

У Киева нет политической воли восстановить связь. Только если кураторы озаботятся дать своим подопечным определенные указания, мы сможем на что-то рассчитывать. Пусть сейчас лидеры Нормандской четверки повлияют на Украину.

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— Сформировало ли министерство предложения, которые делегация республики могла бы обсудить в Минске с украинской стороной?

— Да. Главные тезисы мы с Денисом Пушилиным уже проговорили. Мы рассматриваем все пути. Восстанавливается связь — хорошо, мы работаем и начинаем оговаривать весь круг проблем: техподдержка, ремонт оборудования, плата за электроэнергию. Но это уже все впоследствии. Не будет такого, чтобы мы отказались включать, если не поступит оплата. Вы включите, а мы потом будем с вами бороться на политическом и медийном уровне.

Второе решение — Россия. Третье решение — информирование местных пенсионеров Пенсионным фондом Украины смс-сообщениями через «Феникс». Мы готовы эту услугу предоставить бесплатно. Мы прорабатываем все возможные пути, не останавливаясь на чем-то одном.

Андрей Бабицкий, «Украина.ру»