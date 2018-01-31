Либерал получил по морде

«Доклеветался». Скандальному «историку» Сванидзе «дали по морде» в прямом эфире

«Историк» Николай Сванидзе и телеведущий Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольской правды» на почве спора о действиях И.В. Сталина.

Конфликт возник во время обсуждения действия Иосифа Сталина. Так, Сванидзе заявил, что Сталин «уничтожил всю верхушку Красной армии перед войной». В свою очередь Шевченко уточнил: «Всю, всю?». Тогда Сванидзе поправился: «Почти всю... «Почти всю» тебе мало?» – спросил он, назвав оппонента «демагогом».

Шевченко ответил, что Сванидзе «не историк» и добавил, что «в отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял... Советский Союз сражался». «А Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой... Наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству», – добавил телеведущий.