Главная » Бэкграунд, История, Политика, Психология, События Настоящего

Либерал получил по морде

22:39. 31 января 2018 Просмотров - 290 3 коммент. Опубликовал:

«Доклеветался». Скандальному «историку» Сванидзе «дали по морде» в прямом эфире

orig

«Историк» Николай Сванидзе и телеведущий Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольской правды» на почве спора о действиях И.В. Сталина.
 
Конфликт возник во время обсуждения действия Иосифа Сталина. Так, Сванидзе заявил, что Сталин «уничтожил всю верхушку Красной армии перед войной». В свою очередь Шевченко уточнил: «Всю, всю?». Тогда Сванидзе поправился: «Почти всю... «Почти всю» тебе мало?» – спросил он, назвав оппонента «демагогом».
 
Шевченко ответил, что Сванидзе «не историк» и добавил, что «в отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял... Советский Союз сражался». «А Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой... Наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству», – добавил телеведущий.
 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Салтыков-Щедрин писал не только о либералах-современниках
... более слабых — кур, зайца, он получает заслуженное наказание.Политические сказки Салтыкова... Ленин. Изложение истории эволюции российского либерала по сказке Салтыкова-Щедрина дано...» («Дурак»).«Закроет глаза баран, и морда у него серьезная делается. Проходят...
Новости Украины и Новороссии 30 октября 2017
...как небратья макают нашего брата либерала мордой в свиное. На Украине популярна...октября пациенты Харьковского военного госпиталя получили 100 порций сырников. Угощения .... Никаких повесток молодые люди не получали», — отмечает Проконова. Минобороны: вариантов...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
...американский еврей и третий – русский либерал, все требовали доказательств в виде...высказывать свою волю и бить морду нашим оппонентам“. Провал расследования ...и ЛНР, — источник Жители Донбасса, получившие удостоверения личности республиканского образца ДНР...
Русские патриоты есть? Да, есть!
...повязала бизнес беззаконием, а бизнес получил взамен узаконенную несправедливость. Неправедные деньги...» сдавливает глотку. Едва приятель-либерал начинает мне жаловаться на авторитаризм.... Остаётся лишь облагораживать козью морду капитализма с его рогами и...
Ё-мобиль и перелётная элита
...повязала бизнес беззаконием, а бизнес получил взамен узаконенную несправедливость. Неправедные деньги...» сдавливает глотку. Едва приятель-либерал начинает мне жаловаться на авторитаризм.... Остаётся лишь облагораживать козью морду капитализма с его рогами и...
Травматология российской действительности. Юрий Поляков
...повязала бизнес беззаконием, а бизнес получил взамен узаконенную несправедливость. Неправедные деньги...» сдавливает глотку. Едва приятель-либерал начинает мне жаловаться на авторитаризм.... Остаётся лишь облагораживать козью морду капитализма с его рогами и...

3 коммент.»

  • 139 51
    SERG 31 января 2018 в 22:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Завидую,горжусь, бесконечно благодарен. Если каждый порядочный человек в подобной ситуации поступал бы так же,вся эта мерзость вела бы себя скромнее. Храни тебя Господь Максим.

    Ответить
  • 1264 918
    Имя Фамилия 31 января 2018 в 23:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    интересно, а на что вообще рассчитывал коля,приходя врать про И.В.Сталина на радио с названием КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА!!?
    а Максу,пока он в форме, срочно нужен эфир с горбачевым…для начала

    Ответить
  • 509 263
    Valeriy Bondarik 1 февраля 2018 в 0:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е !“`

    ~~~ ЗАСЛУЖЕННАЯ “П@@@@@ИНА”!~~~

    _ МОЛОДЕЦ – Максим Шевченко!
    За То,что по–фЭЙсярнику -
    СВИНiдзе “ЗАСВЕТИЛ”!
    * Максим Мечту МИЛЛИОНОВ – Осуществил!
    Он ЭТОГО “ГНУСА” – За НАС “Отблагодарил”…
    Он,Своими ХУКАМИ – ЛИБЕРОИДА Свалил!
    Тот – ПРЕЗИРАЕМЫЙ – ТАКОЕ ЗАСЛУЖИЛ!
    ЖАЛЬ,что никто вот ТАКЖЕ – МЕЧЕНОГО не “наградил”…
    Максиму Шевченко – НЕ за что извиняться!
    России ОТ ТАК`ИХ вот СВИНiдзе – НУЖНО избавляться!

    _ Либероiдные “ВШИ” – ВСЁ извращают-И-оПОГАНивают!
    Либероiдные “ВШИ” – ВСЁ обездушивают-И-обгаживают!
    Либероiдные “ВШИ” – лишь ПРЕЗРЕНИЕ вызывают!
    Либероiдные “ВШИ” – СОЦИУМ в стране РАЗЛАГАЮТ!
    Либероiдные “ВШИ” – страну Д Е С Т А Б И Л И З И Р У Ю Т!
    ИХ обоснованно – ВНУТРЕННИМИ ПАРАЗИТАМИ называют!
    *Максим Шевченко Правильно ПОСТУПИЛ,
    Тем,что эТОМУ ЛИБЕРОШДУ – в фЭЙсярник “ЗАСВЕТИЛ”!
    Максим Шевченко к СЕБЕ – ещё БОЛЬШЕГО Уважения Заслужил!
    ВИРТУАЛЬНО Ему КАЖДЫЙ – “Поляну-НАКРЫЛ”!!!

    _ ПРЕЗИРАЕМЫЙ этот СВИНiдзе в Стране!
    Он ВЕСЬ “ОПЛЁВАННЫЙ”,он – как ЧЕРВЯК в “@@@@Е”…
    На его глядя – СТАНОВИТСЯ П Р О Т И В Н О,
    Как будто-бы УВИДЕВ – ЛИЧИНКУ в вине…
    Этот ЧЛЕН либероiдный – ПРОТИВЕН ВСЕЙ Стране!
    *ВСЯ эта ЛИБЕРОИДНАЯ СВОРА – Социума РАЗРУШИТЕЛИ!
    Такие лiбер-ЧЛЕНЫ для Страны – ВНУТРЕННИЕ ВРЕДИТЕЛИ!
    ДОЛОЙ – этот либероiдный “ГНОЙ”!
    От ТАК`ИХ,как он – Ментальный СМРАД над Страной!
    Шевченко молодец!А вот СВИНiдзе – ГАД-и-ПОДЛЕЦ!!!
    “““““““““““““““`[39-111]“`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!—Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 31.01.18.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>