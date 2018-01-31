Либерал получил по морде
22:39. 31 января 2018 Просмотров - 290 3 коммент. Опубликовал: jackomb
«Доклеветался». Скандальному «историку» Сванидзе «дали по морде» в прямом эфире
«Историк» Николай Сванидзе и телеведущий Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольской правды» на почве спора о действиях И.В. Сталина.
Конфликт возник во время обсуждения действия Иосифа Сталина. Так, Сванидзе заявил, что Сталин «уничтожил всю верхушку Красной армии перед войной». В свою очередь Шевченко уточнил: «Всю, всю?». Тогда Сванидзе поправился: «Почти всю... «Почти всю» тебе мало?» – спросил он, назвав оппонента «демагогом».
Шевченко ответил, что Сванидзе «не историк» и добавил, что «в отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял... Советский Союз сражался». «А Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой... Наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству», – добавил телеведущий.
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Завидую,горжусь, бесконечно благодарен. Если каждый порядочный человек в подобной ситуации поступал бы так же,вся эта мерзость вела бы себя скромнее. Храни тебя Господь Максим.
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интересно, а на что вообще рассчитывал коля,приходя врать про И.В.Сталина на радио с названием КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА!!?
а Максу,пока он в форме, срочно нужен эфир с горбачевым…для начала
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е !“`
~~~ ЗАСЛУЖЕННАЯ “П@@@@@ИНА”!~~~
_ МОЛОДЕЦ – Максим Шевченко!
За То,что по–фЭЙсярнику -
СВИНiдзе “ЗАСВЕТИЛ”!
* Максим Мечту МИЛЛИОНОВ – Осуществил!
Он ЭТОГО “ГНУСА” – За НАС “Отблагодарил”…
Он,Своими ХУКАМИ – ЛИБЕРОИДА Свалил!
Тот – ПРЕЗИРАЕМЫЙ – ТАКОЕ ЗАСЛУЖИЛ!
ЖАЛЬ,что никто вот ТАКЖЕ – МЕЧЕНОГО не “наградил”…
Максиму Шевченко – НЕ за что извиняться!
России ОТ ТАК`ИХ вот СВИНiдзе – НУЖНО избавляться!
_ Либероiдные “ВШИ” – ВСЁ извращают-И-оПОГАНивают!
Либероiдные “ВШИ” – ВСЁ обездушивают-И-обгаживают!
Либероiдные “ВШИ” – лишь ПРЕЗРЕНИЕ вызывают!
Либероiдные “ВШИ” – СОЦИУМ в стране РАЗЛАГАЮТ!
Либероiдные “ВШИ” – страну Д Е С Т А Б И Л И З И Р У Ю Т!
ИХ обоснованно – ВНУТРЕННИМИ ПАРАЗИТАМИ называют!
*Максим Шевченко Правильно ПОСТУПИЛ,
Тем,что эТОМУ ЛИБЕРОШДУ – в фЭЙсярник “ЗАСВЕТИЛ”!
Максим Шевченко к СЕБЕ – ещё БОЛЬШЕГО Уважения Заслужил!
ВИРТУАЛЬНО Ему КАЖДЫЙ – “Поляну-НАКРЫЛ”!!!
_ ПРЕЗИРАЕМЫЙ этот СВИНiдзе в Стране!
Он ВЕСЬ “ОПЛЁВАННЫЙ”,он – как ЧЕРВЯК в “@@@@Е”…
На его глядя – СТАНОВИТСЯ П Р О Т И В Н О,
Как будто-бы УВИДЕВ – ЛИЧИНКУ в вине…
Этот ЧЛЕН либероiдный – ПРОТИВЕН ВСЕЙ Стране!
*ВСЯ эта ЛИБЕРОИДНАЯ СВОРА – Социума РАЗРУШИТЕЛИ!
Такие лiбер-ЧЛЕНЫ для Страны – ВНУТРЕННИЕ ВРЕДИТЕЛИ!
ДОЛОЙ – этот либероiдный “ГНОЙ”!
От ТАК`ИХ,как он – Ментальный СМРАД над Страной!
Шевченко молодец!А вот СВИНiдзе – ГАД-и-ПОДЛЕЦ!!!
“““““““““““““““`[39-111]“`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!—Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 31.01.18.