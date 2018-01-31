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Кремлёвский доклад – послание “спящим”. Валентин Катасонов

17:05. 31 января 2018 Просмотров - 376 Нет комментариев Опубликовал:

Американский Минфин опубликовал открытую версию так называемого кремлевского доклада

Американский Минфин опубликовал открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также все 96 российских олигархов с состоянием более $1 млрд. В приложение к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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