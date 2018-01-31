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«Кремлёвский доклад» не изменит внешнюю политику России, — Совбез РФ

09:16. 31 января 2018 Просмотров - 40 Один комментарий Опубликовал:
«Кремлёвский доклад» не изменит внешнюю политику России, — Совбез РФ | Русская весна

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев назвал «кремлевский доклад» США недальновидным шагом Вашингтона, который негативно скажется на двусторонних контактах, но не изменит внешнюю политику РФ.

«Очевидно, что данный недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации и не повлияет на авторитет нашей страны на мировой арене», — сказал Патрушев журналистам.

«Взятый США курс в региональных и международных делах, предусматривающий противодействие таким мнимым внешним угрозам, как Россия и Китай, призван, прежде всего, отвлечь внимание простых американцев от сложной внутренней ситуации в США, накопившихся в социальной и экономической сферах проблем, а также неспособности властей эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе из-за несогласованности действий министерств и ведомств», — сказал Патрушев.

Он считает, что именно такая задача стояла перед Белым домом при разработке стратегий национальной безопасности и национальной обороны страны, «основным лейтмотивом которых является восстановление глобальных позиций США посредством силы».

«Причем, если в стратегии национальной безопасности основными угрозами США называются терроризм, ИГИЛ*, а только затем Россия с Китаем, а также КНДР и Иран, то в январской стратегии национальной обороны уже не терроризм, а именно Россия и Китай названы главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности», — завил Патрушев.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал «кремлевский список», куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации.

Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом «собака лает, а караван идет».

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 4329 3545
    александр 31 января 2018 в 12:39 Ссылка Пометить
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    Это очень хорошо, что Россия не сменит внешнюю политику и очень плохо, что Россия не меняет и внутреннюю политику. Политику обогащения олигархов и чиновников и планомерного уничтожения экономики и народа.

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