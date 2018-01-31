“Кремлевский список” поставил крест на премьерских амбициях Кудрина и Набиуллиной

По словам к.э.н. Алексея Лапушкина, публикация Минфином США "кремлевского доклада" не смогла ударить по российскому истеблишменту.

Кандидат экономических наук Алексей Лапушкин прокомментировал Царьграду публикацию Минфином США так называемого "кремлевского доклада". Эксперт отметил отсутствие в списке некоторых известных российских чиновников и политиков.

"Запад обозначил ключевых фигур своего влияния в России, в данном случае это Набиуллина, Кудрин и Чубайс - ничего нового, ничего удивительного. Важен тот момент, что всевозможные крики и оценки о том, что США сейчас обнародуют этот доклад и все упадет, не оправдались. Как и следовало ожидать, никакого светопреставления не случилось", - отметил экономист.

Более интересным, по мнению Лапушкина, является другой вопрос.

"Понятно, что весь российский истеблишмент поставлен Западом фактически вне закона, и с этим придется что-то делать. Для этого придется менять экономическую политику, потому что уже понятно, что никакой дружбы, любви с Западом быть у нас не может. Соответственно, у нас два варианта - по Кудрину, сдаться, отказаться от своих интересов либо двигаться своим путем. И я думаю, что в ближайшее время, в том числе и в ходе президентской кампании, мы от Владимира Владимировича услышим какие-то определенные заявления, связанные с изменением экономической политики", - отметил экономист.

Кроме того, Лапушкин назвал "приятным моментом" то, что сам факт вот этих заявлений поставил крест на слухах о том, что Кудрин либо Набиуллина могут возглавить правительство после 19 марта.