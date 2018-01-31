Как Россию показывают в иностранных фильмах?

Источник: www.aif.ru

«Смерть Сталина» — не первый и не последний полёт фантазии иностранных режиссеров на тему России, который вызвал в нашей стране неоднозначную реакцию.

23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение комедии «Смерть Сталина». Накануне против показа ленты выступили депутаты Госдумы, деятели культуры и юристы ведомства.

«Фильм „Смерть Сталина« направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — было сказано в их обращении на имя министра культуры Владимира Мединского.

Между тем «Смерть Сталина» — далеко не первый иностранный фильм о России, который вызывает в стране резко негативную реакцию. АиФ.ru решил вспомнить другие случаи.

«Рокки 4» (1985)

Разгар холодной войны. Два года назад президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». Голливуд откликнулся на слова бывшего актера целым валом антисоветских фильмов.

Первым из них стало продолжение саги о волевом боксере Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне. Чемпион мира среди любителей, капитан Советской армии Иван Драго (Дольф Лундгрен) забивает насмерть в боксерском поединке друга Рокки, со страшным акцентом произнося по-русски: «Мы будим фас убиват». В ответ Рокки едет в СССР на поединок-реванш. В финальном сражении Драго использует стероиды, на ход боя пытается повлиять сам советский генсек, но «правда» на стороне Рокки, поэтому он побеждает на глазах у всего мира.

В СССР фильм был запрещен в прокате. Но его случайно увидела школьница Катя Лычева, приехавшая в США с «миссией мира». Свои эмоции от просмотра фильма она описала так: «В фильме „Рокки 4«, который показывают по американскому телевидению, нет ни слова правды о Советском Союзе. У советских людей даже лиц таких не бывает. Мне стыдно за тех взрослых, которые сделали этот фильм. Я поняла, что те, кто разжигает ненависть к нашим людям, — это и есть первые враги мира на Земле».

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«Рожденный американцем» (1986)

Первый фильм режиссера Ренни Харлина, ставшего известным позднее благодаря «Крепкому орешку 2», рассказывает о трех американских студентах, которые шутки ради переходят советско-финскую границу. СССР в представлении режиссера — это сточная канава, где в голодающих деревнях солдаты насилуют женщин, а всех сопротивляющихся убивают или отправляют в ГУЛАГ. Причем прямо в восьмидесятые годы. Туда же отправляются и американские студенты. Там они наблюдают «издевательства» кровавого советского режима над простыми людьми. В конце концов один студент «в стиле Рэмбо» сбегает, увозя с собой осчастливленную советскую девицу.

Фильм не получил большой известности в США, потому что откровенно относился к жанру «антисоветского треша». Тем не менее он хорошо показывает, на основании какого кино тогда формировалось представление простых американцев об СССР.

«Рэмбо 3» (1988)

Третье перевоплощение Сильвестра Сталлоне в ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо случается в Афганистане. Там его герой помогает местным героям-партизанам, которые спустя 10 лет в благодарность взорвут в Нью-Йорке башни-близнецы, победить советскую армию, насилующую женщин и сжигающую поля мирных афганских крестьян. Как водится, Рэмбо практически в одиночку отправляет в лучший мир почти сотню «красных» во главе с полковником Зайсиным, подозрительно похожим на Саддама Хусейна в молодости. Фильм посвящен «доблестному народу Афганистана».

В СССР фильм был запрещен к прокату, но его пиратские копии появились уже в восьмидесятые: народную любовь к Рэмбо, который начинал свою карьеру с борьбы против коррумпированных американских бюрократов, было не так просто перебороть.

«Охота за „Красным Октябрём«» (1990)

Капитан новейшей советской подводной лодки «Красный Октябрь», сыгранный заслуженным Шоном Коннери, так устал от планов советского руководства «уничтожить мир в атомном огне», что решается сдать лодку американцам. С его решением согласны далеко не все матросы. Во главе несогласных — замполит по фамилии Путин. Пока Коннери решает вопросы на лодке, к запутавшимся советским людям спешат на помощь доблестные американцы.

Звездный актерский состав и мастерская съемка обеспечили фильму кассу в США. В доживающем же последние дни Советском Союзе добрые русские люди толком уже и не знали, как воспринимать это кино от новоявленных американских друзей.

«Армагеддон» (1998)

Фильм Майкла Бэя рассказывает об американских нефтяниках, которых отправляют в космос, чтобы взорвать грозящий уничтожить Землю астероид. По пути на метеорит они подбирают с полуразрушенной космической станции «Мир» российского космонавта, полковника Льва Андропова: сбрендившего мужика в ушанке, который все технические проблемы на станции решает ударами гаечного ключа.

Тогда карикатурный образ русского космонавта был встречен у нас бурей негодования, однако по нынешним меркам всё кажется не так плохо. Андропов на фоне отдельных американцев выглядит вполне вменяемым, наравне с другими героями он готов пожертвовать жизнью ради спасения Земли, и под конец он вносит весомый вклад в общее дело. Сейчас же в фильмах про космос Голливуд не вспоминает о России вовсе: в недавнем оскароносном «Марсианине» Ридли Скотта спасать главного героя в NASA зовут не единственную страну мира, у которой есть ракеты-носители, способные доставлять человека на орбиту, а Китай, чьи зрители принесут компании-прокатчику гораздо больше денег, чем российские.

«Враг у ворот» (2001)

Редкий голливудский фильм, рассказывающий о той части Второй мировой войны, что протекала на Восточном фронте. Правда, после его просмотра складывается ощущение, что лучше бы уж американцы совсем ничего об этом не снимали.

1942 год, в Сталинград прибывает снайпер Василий Зайцев (Джуд Лоу). Прямо из вагонов его и сотни других советских солдат с одной винтовкой на двоих бросают в атаку на немецкие пулеметы. Позади солдат подгоняют заградотряды с автоматами. После такого начала Зайцев сомневается в командирах и из раза в раз даёт обыграть себя немецкому снайперу-асу. Девушку Зайцева пытается изнасиловать один из политработников. В фильме показан и Хрущев: он посылает солдат на верную смерть, приказывая не считаться с потерями. Куда благороднее советских войск показаны немцы: они и мирных жителей не убивали, и дерутся с честью, отбиваясь от диких орд наступающих туповатых русских. Неудивительно, что многие ветераны были так оскорблены изображением Сталинградской битвы, что направили Госдуме письмо с требованием запретить фильм к показу. Просьба удовлетворена не была.

«Пять дней в августе» (2009)

Еще один фильм Ренни Харлина рассказывает о пятидневной войне в Южной Осетии. В фильме, «основанном на реальных событиях», по словам режиссера, показаны «реальные зверства русских». Русские войска, по мнению Харлина, всю войну не Цхинвал защищали, а бомбили грузинские свадьбы и отбирали у маленьких детей велосипеды. Главный герой — мужественный американский репортер, который снимает русские зверства, чтобы рассказать о них миру. Ему помогают грузинские солдаты, защищающие мирных осетин.

Как писали отечественные кинокритики, в этом фильме Голливуд вернулся к традициям изображения России времен холодной войны. У нас фильм в прокат так и не вышел, но позднее появился на DVD. Любопытно, что низкие оценки фильму выставили и кинокритики в США: даже они посчитали фильм откровенной агиткой, которая к тому же была безобразно снята.

«Солт» (2010)

Спецагент ЦРУ Эвелин Солт (Анджелина Джоли) — внедренная в США в детстве русский «спящий агент». В «День икс» она должна с другими такими же агентами убить всё американское правительство во главе с президентом США. Но по ходу фильма она сравнивает благополучные Штаты с «голодающей злой Россией», бунтует, убивает всех плохих русских и спасает всех хороших американцев. В финале главная героиня «сбегает в закат» явно с прицелом на сиквел. Он, правда, вряд ли появится: фильм плохо показал себя в прокате и был низко оценен критиками.

В России фильм встретили со сдержанным интересом. С помпой прошла премьера в кинотеатре «Октябрь», куда приехала сама Джоли, гневных отзывов о фильме почти не было. Но воображение масс фильм не поразил, и о нем быстро забыли.

«Номер 44» (2014)

СССР, начало пятидесятых. Офицер МГБ Лев Демидов в исполнении Тома Харди расследует серию убийств детей. Проблема в том, что это идёт в разрез с линией партии. «У нас маньяков нет», — считает товарищ Сталин.

Режиссер Даниэль Эспиноса, по его словам, не ставил под сомнение роль СССР в победе над нацизмом. Зато он страстно снял, как упыри в офицерских погонах армии-победительницы расстреливают сограждан, соседей, друг друга (и особенно — геев) во дворах, на улице, в служебных кабинетах и просто мимоходом; как солдаты со звездами героев с улыбкой рассказывают друг другу про голодных детей, поедающих тела жертв «голодомора».

После просмотра фильма к прокату его отказалось допускать даже не Министерство культуры, а сам российский прокатчик «Централ Партнершип». Редкий случай, когда мнения о картине в России совпали у всех заинтересованных сторон.

«Охотники за сокровищами» (2014)

1944 год. В США набирают команду ученых, которая должна спасти от уничтожения нацистами шедевры европейской культуры. Безобидный вроде бы фильм известного актёра Джорджа Клуни для русских зрителей принимает болезненный поворот, когда на сцене с хищной ухмылкой появляется советский конкурент «охотников». Он, конечно же, занят не спасением артефактов, а банальным разграблением захваченных нацистами стран, чтобы забить ценным антиквариатом дачи советской верхушки. По мнению бывшего министра культуры России Михаила Швыдкого, русские в фильме изображены «мрачными недоумками, действующими исключительно по принципу „Грабь награбленное!«»

«К-19» (2002)

На фильм Кэтрин Бигелоу об аварии на советской атомной подводной лодке К-19 хотели подать в суд сами участники событий, члены экипажа реальной подлодки. По их мнению, многие детали той истории в сюжете картины были перевраны. Между тем «К-19» был снят так, словно кино это было не о русских, а об американских военных, то есть с явным уважением.

1961 год. На К-19 в боевом походе случается авария ядерной силовой установки. Перед экипажем встает нелегкая дилемма: либо чинить установку своими силами, обрекая себя на облучение и мучительную смерть, либо сдаваться американцам, чьи эсминцы хищно курсируют неподалеку. Далее, в полном соответствии с голливудской традицией, мужественный капитан пресекает попытку бунта немногих сомневающихся, матросы в едином порыве идут на самопожертвование, молодой лейтенант с фотографией невесты в кармане погибает в ядерном отсеке, устраняя неисправность, а в конце всех спасает другая советская лодка.

Однако чужой патриотизм оказался американским зрителям не так близок, и кино провалилось в прокате. Так печально закончилась одна из немногих попыток в США показать Россию чем-то большим, чем голодная разваливающаяся диктатура с ГУЛАГом и маньяками-убийцами.

Автор: Глеб Иванов

Источник: nstarikov.ru