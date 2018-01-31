Как немецкий террорист погрузил тюрьмы Франции в хаос

Источник: telegra.ph

Французские тюремщики бастуют, и по всей стране наблюдается одна и та же картина: горящие баррикады из шин и деревянных поддонов перед тюрьмами. И даже перед тюрьмой в Флери-Мерожи, крупнейшим месте содержания под стражей в Европе, расположенном примерно в 20 километрах к югу от Парижа.

4300 заключенных этой тюрьмы больше нельзя посетить, прогулки отменены, ежедневный душ тоже. Сотрудники полиции взяли на себя работу охранников и ограничились такими основными вещами, как раздача продуктов питания и лекарств.

«Полная блокада всех тюрем» — это лозунг тюремных надзирателей, которые жалуются на опасные условия работы, требуют лучших условий и больших компенсации, но в конечном итоге хотят, чтобы общественное признание за работу, которую они описывают как непосильную. В двух третях из 186 французских тюрем сейчас ведут забастовку, многие уже вторую неделю. Окончание конфликта еще близко.

Забастовка охранников началась 11 января в тюрьме для особо опасных преступников в Ванден-ле-Вьейе на севере Франции, недалеко от бельгийской границы. Немецкий исламист Кристиан Ганчарски напал на трех охранников с тупым ножом и парой детских ножниц и легко ранил их. Ганчарски был арестован и осужден во Франции в 2009 году как вдохновитель террориста-смертника, взорвавшего автобус у в синагоги Эль-Гриба на тунисском курортном острове Джерба

Когда надзиратели открыли его камеру, он набросился на них c криком «Аллах акбар». Хотя начальник тюрьмы немедленно ушел в отставку, этот инцидент вызвал общенациональную забастовку 28 000 тюремных надзирателей.

Кристиан Ганчарски

После этой атаки прошла целая серия нападений на тюремных надзирателей радикальными заключенными. Три из них на юге Франции, где заключенный в Мон-де-Марсане атаковал семь охранников. В Тарасконе был избит охранник. В корсиканской тюрьме в Борго исламист с ножами атаковал двух охранников, которые все ещё находятся в больнице. Последняя атака произошла на севере Франции в выходные дни, когда узник напал на надзирателей с железной ножкой стола.

«Мы больше не выдержим» заявил член профсоюза Дэвид Бессон французскому телеканалу, «наша рабочая среда становится более опасной, мы полностью перегружены из-за отсутствие персонала»

Несмотря на обещание министра юстиции Николь Беллубэ создать новые рабочие места, соглашения по этому вопросу не достигнуто. Никто не хочет рисковать своей жизнью за номинальную зарплату в размере 1400 евро в месяц. Предложение специального годовой премии для некоторых тюремщиков было воспринято профсоюзами как «оскорбление» и описывалось как «премия за агрессию».

Условия во французских тюрьмах в течение многих лет подвергались критике со стороны европейских институтов и правозащитных организаций. Хроническая переполненность, отсутствие уединения, гигиенические условия, как в XIX веке, вшивые матрасы, крысы в камерах, мусор во дворе, нехватка персонала –список критики длинный.

При коэффициенте заполненности почти в 114 заключенных на 100 мест в тюрьмах Франция занимает второе место в европейской статистике после Греции. Из-за хронической переполненности иногда до четырех человек должны делить площадь размером в десять квадратных метров. В настоящее время 1547 заключенных спят на полу на матрасах.

Фиаско Франции в борьбе с исламистами

В последнее время добавилась ещё одна проблема: рост числа осужденных за терроризм — в настоящее время 500 человек — и быстрая радикализация мусульманских заключенных в тюрьмах, которых 1200. В отличие от Швеции и Великобритании, во Франции ещё не нашли подхода к решению этой проблемы, которая в обозримом будущем будет только возрастать с возвращающимися из Сирии и Ирака людьми.

Радикализированных заключенных пытались изолировать в отдельных местах. Но вскоре стало очевидно, что это создало идеологические цитадели, где ещё больше процветала ненависть и фанатизм, и именно заключенные определяли закон и правила.

«Французские тюрьмы находятся в структурном кризисе. Джихад является одним из аспектов общей проблемы, усугубляющим все остальные» -анализирует социолог Фархад Хорохавр в недавнем комментарии для Le Monde». Как специалист по радикализации, много работавший в тюрьмах, он критикует унижающие человеческое достоинство условия: «Это бесчеловечно для задержанных и бесчеловечно для тех, кто их охраняет».

Высокий уровень самоубийств

Условия содержания являются причиной регулярного насилия во французских тюрьмах и в два раза более высоком уровне самоубийств среди заключенных по сравнению с европейскими показателями. Каждый день, в среднем, десять тюремных надзирателей подвергаются нападениям задержанных, иногда получая серьезные травмы. Ежегодно сообщается о 4000 нападениях, все чаще и чаще совершаемых осужденными исламистами или радикалами.

«Французские тюрьмы похожи на пригороды потерянных территорий», — говорит Фредерик Плокен, юридический специалист журнала «Марианне». Франция вытесняла свои социальные проблемы в тюрьмы в течение многих лет, и теперь хочет спрятаться от них за высокими стенами. Там тюремные охранники чувствуют себя наедине со своими проблемами. Они безнадежно перегружены своими обязанностей и стоят перед лицом взрывоопасной смеси растущего радикализма и нечеловеческих условий.

Источник: nstarikov.ru