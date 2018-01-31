Исторический батл Е.Ю.Спицын vs Е.С.Холмогоров

Концептуал СМИ Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель?

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына.

В интеллектуальной схватке сойдутся – Егор Холмогоров, публицист, историк, обозреватель телеканала “Царьград” и Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ.

Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель, решит «Исторический батл».

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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