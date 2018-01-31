Исторический батл Е.Ю.Спицын vs Е.С.Холмогоров
17:05. 31 января 2018 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал: brahman
Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель?
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына.
В интеллектуальной схватке сойдутся – Егор Холмогоров, публицист, историк, обозреватель телеканала “Царьград” и Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ.
Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель, решит «Исторический батл».==========================================================================
Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Своим благополучием и мировой славой Солженицин обязан только еврейской прессе. Солженицин – активнейший разрушитель Русского государства.Нестерпимо стало для еврейского глаза государство, раскинувшее свои границы от Тихого океана до Черного и Балтийского морей. Нужно взорвать это государство изнутри. То, что оказалось не под силу Македонскому,римлянам, Чингис Хану, Наполеону,Гитлеру, то легко удалось евреям. Все люди на земле живут инстинктами – база для взрыва.Иудейская программа “Взорвать изнутри”, более ранняя, чем “Ветхий завет и “Талмуд”. Главный пункт этой программы: “Выдвигать на руководящие посты не талантливых организаторов, а бездарных демагогов. Таким людям по плечу любые задания по ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, производства, с ними легко парализовать жизнь страны. И не спасут ни какие богатства страны”.
Где должны жить остатки русского народа по Солженицину.
“И очутившиь за границей,
В суждениях резок и удал,
Сам “знаменитый ” Соженицин
Нас выпирает за Урал”.
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Этот представитель малого народца с большими присосками не имеет никакого отношения к русским, поэтому и совести у него быть не может по определению… Совесть у них отсекается на восьмой день рождения, вместе с обрезанием… Вот слова их раввина о совести и нравственности:
http://www.youtube.com/watch?v=OIisHjNN5eo