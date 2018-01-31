Главная » История, Мировоззрение

Исторический батл Е.Ю.Спицын vs Е.С.Холмогоров

17:05. 31 января 2018 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал:

Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель?

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. 

В интеллектуальной схватке сойдутся – Егор Холмогоров, публицист, историк, обозреватель телеканала “Царьград” и Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ.

Солженицын – совесть русского народа или национальный предатель, решит «Исторический батл».

==========================================================================

Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

============================================================================


Царьград ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Апостолы Пётр и Павел - предатель и убийца. Правдозор
Иисус Христос ходил и учил людей праведной жизни и к нему присоединялись люди впечатлённые его учением. Среди таких людей были 12, которые считали себя наиболее приближёнными к Христу. Этих 12 называют апостолами, что означает посланник, т. е. 12 ...
Сколько же лжи на ту Эпоху Созидания излили разные перестроечные волкогоновы...
... грамотного ведущего с историком Е. Спицыным. О Сталине, Берии, Хрущёве, Вознесенском...
Детям на государственном портале рассказывают о "кровавом СССР"
...очернение прошлого страны? Евгений Спицын Сайт "Российская символика",...сложилась целостная картина российского исторического процесса - до этого... из 5 томов, Спицын Е.Ю.========================================================================== Комсомольская ...
Триумфальное шествие Советской власти и Брестский мир. Евгений Спицын
...Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о "Триумфальном шествии ...5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич============================================================================ Комсомольская площадь 107140...
«Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию
Сегодня, когда, наконец, улеглись первые эмоции по поводу принятия Украиной закона "о реинтеграции Донбасса", пришло время серьезно поговорить о его возможных последствиях именно в геополитическом контексте. Увы, наиболее очевидные выводы по этому поводу ...
Жизнь на Мидгард-Земле (краткий экскурс)
На основании Рунических Летописей Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов Инглингов, древнее Славяно-Арийское название нашей Земли — Мидгард-Земля. Она вращается вокруг Ярилы-Солнца. Ярило-Солнце находится в галактической структуре ...

2 коммент.»

  • 3439 546
    nikolay 31 января 2018 в 17:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Своим благополучием и мировой славой Солженицин обязан только еврейской прессе. Солженицин – активнейший разрушитель Русского государства.Нестерпимо стало для еврейского глаза государство, раскинувшее свои границы от Тихого океана до Черного и Балтийского морей. Нужно взорвать это государство изнутри. То, что оказалось не под силу Македонскому,римлянам, Чингис Хану, Наполеону,Гитлеру, то легко удалось евреям. Все люди на земле живут инстинктами – база для взрыва.Иудейская программа “Взорвать изнутри”, более ранняя, чем “Ветхий завет и “Талмуд”. Главный пункт этой программы: “Выдвигать на руководящие посты не талантливых организаторов, а бездарных демагогов. Таким людям по плечу любые задания по ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, производства, с ними легко парализовать жизнь страны. И не спасут ни какие богатства страны”.
    Где должны жить остатки русского народа по Солженицину.
    “И очутившиь за границей,
    В суждениях резок и удал,
    Сам “знаменитый ” Соженицин
    Нас выпирает за Урал”.

    Ответить
  • 8037 6911
    Вячеслав 31 января 2018 в 18:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Этот представитель малого народца с большими присосками не имеет никакого отношения к русским, поэтому и совести у него быть не может по определению… Совесть у них отсекается на восьмой день рождения, вместе с обрезанием… Вот слова их раввина о совести и нравственности:

    http://www.youtube.com/watch?v=OIisHjNN5eo

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>