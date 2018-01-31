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Чубайс запаниковал по поводу непопадания в список «врагов США»

12:09. 31 января 2018 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал:

orig

Американский Минфин опубликовал открытую версию так называемого "Кремлевского доклада", в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также все 96 российских олигархов с состоянием более $1 млрд.

Так называемый "Кремлёвский список" инструмент не экономической, а инструмент психологической войны.

Публикации фамилий чиновников, олигархов, руководителей госкорпораций - очередное предупреждение этой нашей "элите", чтоб не забывали кто их содержит и на кого они должны работать.

Конечно, все эти приближённые к Путину лица полгода, пока американцы сочиняли список, не спали, полгода сжигали свои нервы, но а нам то что...

Нам надо обсуждать другие темы более конструктивные, о том, как противостоять всем этим нажимам.

Нам нужен свой "Кремлёвский список", в котором мы обнародовали бы тех чиновников-клептоманов, тех чиновников-олигархов, которые обокрали народ, которые занимались предательской деятельностью и, таким образом, предать их суду.

И скорей всего наш список совпадал бы с американским на 99%. А в 1% вошёл Анатолий Борисович Чубайс, который как миллиардер, глава госкорпорации, как бывший чиновник по всем параметрам должен быть в этом списке.

Но его почему тов американской администрации забыли с одной стороны, с другой стороны они его засветили окончательно и бесповоротно.

И в этот же процент вошли Эльвира Сахипзаадовна Набиуллина и Дмитрий Анатольевич Медведев, который отметил, что его непопадание в доклад может быть поводом уволиться

Надеюсь Главы Роснанао и ЦБ РФ также над задумаются о своём увольнении. Хотя по ним тюрьма плачет.

«Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно.»
― Владимир Ильич Ленин
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