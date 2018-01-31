Белые рабы Америки, забытые страницы истории
Англичане на своих кораблях переправляли сотни тысяч мужчин, женщин и детей. Их перевозили в Северную и Южную Америку как рабов, ценный товар в те давние времена.
Если они поднимали восстание, либо не следовали их приказам, наказание было крайне жестоким — подвешивание за руки с поджиганием ног. От их заживо сгоревших тел, оставались только головы, которые одевали на копья и втыкались по всему периметру невольничьих рынков служа назиданием другим рабам.
Нет необходимости в перечислениях этих зверств, ибо мы, итак, хорошо осведомлены о торговле рабами из Африки.
Но вся загвоздка в том, что речь идет не о рабах с африканского континента. А о тех, кого обратили в рабство английские правители Яков Второй и Карл Первый — ирландцах.
С продажи Яковом II 30 000 ирландцев в рабство на американский континент началась эта темная страница в истории Ирландии. В 1625 году он провозгласил своей прокламацией высылку политзаключенных - ирландцев за рубеж для последующей продажи их англичанам - переселенцам в Вест-Индии. Самое большое количество рабов из Ирландии продавали в Антигуа и Монтсеррат в середине XVII века. Более того, 70 % всех жителей острова Монтсеррат были невольники из Ирландии.
Ирландию превратили в крупный источник рабов для бизнесменов из Англии. Первые рабы на американском континенте были в большинстве своем белыми.
Больше полумиллиона жителей Ирландии были убиты, а 300 тысяч обратили в рабов в период между 1641 и 1652 годами. За этот короткий период население Ирландии уменьшилось с 1,5 миллиона до 600 тысяч. Англичане уничтожали ирландцев целыми семьями. Сначала через запрет мужчинам брать с собой в Новый Свет свои семьи, а потом через аукционы продавали оставшихся женщин и детей, учитывая что защитить их было некому.
Следующее десятилетие было не менее трагичным — свыше 100 тысяч детей в возрасте 10-14 лет забрали из семей и вывезли для продажи в Вест-Индию, Вирджинию и Новую Англию. В эти же 1650- е года 52 тысячи взрослых ирландцев обоих полов продали в Барбадос и Вирджинию. В другие места было продано еще 30 тысяч жителей Ирландии. На Ямайку по приказу Кромвеля в 1656 году были отправлены в качестве рабов и проданы 2000 детей для нужд англичан.
Сейчас ирландских невольников предпочитают называть «контрактными слугами», но термин — «рабы» к ним подходит больше. Потому что их в XVII-XVIII веках продавали как обычную скотину.
Работорговля африканцами только развивалась и к ним относились лучшим образом из-за того что они не были католиками (которых англичане ненавидели) и стоили дороже, чем ирландцы. В конце XVII века цена африканских невольников была крайне высока — 50 стерлингов в противовес 5 стерлингам за ирландца. Рабовладельцы могли избивать, клеймить и хлестать ирландского невольника до смерти — это не каралось законом. Смерть дорогого по цене африканца была более существенной финансовой потерей, нежели ирландского раба. Ирландок использовали самым гнусным образом ради развлечения и заработка. Дети ирландских невольников автоматически становились рабами, обогащая рабовладельца. Даже, если ирландка освобождалась от рабства, дети оставались в собственности рабовладельца. Поэтому зачастую, даже освобожденные ирландские женщины, оставались со своими детьми.
Англичане придумали как можно увеличить прибыль с рабынь (даже 12 летних девочек) ради наживы. Начали смешивать ирландок с африканцами для получения невольников с темным цветом кожи. Такие рабы больше ценились, чем ирландские и позволяли английским переселенцам экономить средства, не приобретая негров. Так продолжалось нескольких десятилетий вплоть до 1681 года, когда был принят запрет скрещивания ирландок - рабынь и негров с целью производства невольников для торговли. Но этот запрет был сделан в корыстных целях, так как это ограничивало прибыль торговцев африканскими рабами.
Англичане более века переправляли десятки тысяч выходцев из Ирландии для продажи в рабство. Когда англичане подавили восстание ирландцев в 1798 году - они продали в Австралию, Северную и Южную Америку тысячи жителей Ирландии. Отношение к рабам из Африки и Ирландии было ужасным, например, за один раз с английского судна было выброшено в Атлантику 1302 невольника, из-за того, что на корабле не было достаточного количества еды.
В равной степени с африканцами, а в 1600-х годах даже сильнее, ирландцы испытали все ужасы рабства. Ни у кого не возникает сомнений, что мулатное население Вест-Индии - это последствия варварского смешивания женщин из Ирландии и африканцев. Перестать заниматься торговлей рабами англичане решили лишь в 1839 году. Но несмотря на это, работорговлей продолжили заниматься английские пираты. Хотя именно этот закон положил начало конца мучений ирландцев.
Если кто-то вдруг решит, что рабство касалось только негров с Африки, то он окажется не прав. Но об этой странице истории не рассказывают ни в школьных заведениях, не пишут в учебниках по истории, а также почти не упоминают в средствах массовой информации.
Необходимо помнить о сотнях тысяч порабощенных ирландцах, не забывать историю Ирландии. Никто из ирландских невольников не вернулся домой, никто не смог рассказать историю своих страданий, поэтому о них не помнят. Эта тема не упоминается ни в одном популярном издании по истории.
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Начитался сказок из истории…
После падения Великой Тартарии на Евроазиатском континенте в начале 19-го века, некому стало оборонять огромные территории принадлежащие Тартарии и на Американском континенте. Так начался захват оголтелыми англосаксами “Дикого Запада”. Уничтожение миллионов местных жителей славянского происхождения – выдуманных “индейцев”, а оставшиеся в живых были проданы в рабство “цивилизованными” ублюдками. Вот откуда в Америке взялись белые рабы.
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Пипец – Тартария и на американском континенте тоже?!
Вообще то освоение Северной/Южной Америки началось задолго до 19 века. Так как быть с “падением Великой Тартарии на Евроазиатском континенте в начале 19-го века” и, как следствие, захват Дикого Запада? Может попуталось что в головушке?
И опять это “миллионы уничтоженных”… Хотелось бы знать источники откуда, болезный…
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Довольно таки лживая статейка, основанная на утверждении непонятно каких авторитетов! Безусловно были единичные случаи появления белых рабов, но не массовые, как утверждает автор!
Соратники, Дмитрий представил для нашего обсуждения очередной исторический подлог!
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А спроси-ка самих ирландцев, за что они так не любят англичан.
И это – не подлог.
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В фильме “Одиссея капитана Блада” описывается подобная история.