Белые рабы Америки, забытые страницы истории

Англичане на своих кораблях переправляли сотни тысяч мужчин, женщин и детей. Их перевозили в Северную и Южную Америку как рабов, ценный товар в те давние времена.

Если они поднимали восстание, либо не следовали их приказам, наказание было крайне жестоким — подвешивание за руки с поджиганием ног. От их заживо сгоревших тел, оставались только головы, которые одевали на копья и втыкались по всему периметру невольничьих рынков служа назиданием другим рабам.

Нет необходимости в перечислениях этих зверств, ибо мы, итак, хорошо осведомлены о торговле рабами из Африки.

Но вся загвоздка в том, что речь идет не о рабах с африканского континента. А о тех, кого обратили в рабство английские правители Яков Второй и Карл Первый — ирландцах.

С продажи Яковом II 30 000 ирландцев в рабство на американский континент началась эта темная страница в истории Ирландии. В 1625 году он провозгласил своей прокламацией высылку политзаключенных - ирландцев за рубеж для последующей продажи их англичанам - переселенцам в Вест-Индии. Самое большое количество рабов из Ирландии продавали в Антигуа и Монтсеррат в середине XVII века. Более того, 70 % всех жителей острова Монтсеррат были невольники из Ирландии.

Ирландию превратили в крупный источник рабов для бизнесменов из Англии. Первые рабы на американском континенте были в большинстве своем белыми.

Больше полумиллиона жителей Ирландии были убиты, а 300 тысяч обратили в рабов в период между 1641 и 1652 годами. За этот короткий период население Ирландии уменьшилось с 1,5 миллиона до 600 тысяч. Англичане уничтожали ирландцев целыми семьями. Сначала через запрет мужчинам брать с собой в Новый Свет свои семьи, а потом через аукционы продавали оставшихся женщин и детей, учитывая что защитить их было некому.

Следующее десятилетие было не менее трагичным — свыше 100 тысяч детей в возрасте 10-14 лет забрали из семей и вывезли для продажи в Вест-Индию, Вирджинию и Новую Англию. В эти же 1650- е года 52 тысячи взрослых ирландцев обоих полов продали в Барбадос и Вирджинию. В другие места было продано еще 30 тысяч жителей Ирландии. На Ямайку по приказу Кромвеля в 1656 году были отправлены в качестве рабов и проданы 2000 детей для нужд англичан.

Сейчас ирландских невольников предпочитают называть «контрактными слугами», но термин — «рабы» к ним подходит больше. Потому что их в XVII-XVIII веках продавали как обычную скотину.

Работорговля африканцами только развивалась и к ним относились лучшим образом из-за того что они не были католиками (которых англичане ненавидели) и стоили дороже, чем ирландцы. В конце XVII века цена африканских невольников была крайне высока — 50 стерлингов в противовес 5 стерлингам за ирландца. Рабовладельцы могли избивать, клеймить и хлестать ирландского невольника до смерти — это не каралось законом. Смерть дорогого по цене африканца была более существенной финансовой потерей, нежели ирландского раба. Ирландок использовали самым гнусным образом ради развлечения и заработка. Дети ирландских невольников автоматически становились рабами, обогащая рабовладельца. Даже, если ирландка освобождалась от рабства, дети оставались в собственности рабовладельца. Поэтому зачастую, даже освобожденные ирландские женщины, оставались со своими детьми.

Англичане придумали как можно увеличить прибыль с рабынь (даже 12 летних девочек) ради наживы. Начали смешивать ирландок с африканцами для получения невольников с темным цветом кожи. Такие рабы больше ценились, чем ирландские и позволяли английским переселенцам экономить средства, не приобретая негров. Так продолжалось нескольких десятилетий вплоть до 1681 года, когда был принят запрет скрещивания ирландок - рабынь и негров с целью производства невольников для торговли. Но этот запрет был сделан в корыстных целях, так как это ограничивало прибыль торговцев африканскими рабами.

Англичане более века переправляли десятки тысяч выходцев из Ирландии для продажи в рабство. Когда англичане подавили восстание ирландцев в 1798 году - они продали в Австралию, Северную и Южную Америку тысячи жителей Ирландии. Отношение к рабам из Африки и Ирландии было ужасным, например, за один раз с английского судна было выброшено в Атлантику 1302 невольника, из-за того, что на корабле не было достаточного количества еды.

В равной степени с африканцами, а в 1600-х годах даже сильнее, ирландцы испытали все ужасы рабства. Ни у кого не возникает сомнений, что мулатное население Вест-Индии - это последствия варварского смешивания женщин из Ирландии и африканцев. Перестать заниматься торговлей рабами англичане решили лишь в 1839 году. Но несмотря на это, работорговлей продолжили заниматься английские пираты. Хотя именно этот закон положил начало конца мучений ирландцев.

Если кто-то вдруг решит, что рабство касалось только негров с Африки, то он окажется не прав. Но об этой странице истории не рассказывают ни в школьных заведениях, не пишут в учебниках по истории, а также почти не упоминают в средствах массовой информации.

Необходимо помнить о сотнях тысяч порабощенных ирландцах, не забывать историю Ирландии. Никто из ирландских невольников не вернулся домой, никто не смог рассказать историю своих страданий, поэтому о них не помнят. Эта тема не упоминается ни в одном популярном издании по истории.

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