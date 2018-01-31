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Банк России судится с Правительством РФ! Все по закону!

14:00. 31 января 2018 Просмотров - 867 2 коммент. Опубликовал:

По многочисленным просьбам читателей. Инструкция по поиску регистрации российских министерств, ведомств за рубежом.

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 1002 767
    Степан 31 января 2018 в 16:26 Ссылка Пометить
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    Кстати, владельцем Сбербанка является не государство Россия, а частный ЦБ РФ
    Получается, что СБ – это частная контора по факту.
    У СБ ОГРН 1027700132195
    Т.е., также начинается с “1″
    Частной конторой СБ владеет частный ЦБ
    И государство не имеет право вмешиваться деятельность структуру ЦБ, а значит и в её дочерние структуры
    Тем не менее, большинство народа держит свои деньги в СБ
    И если ЦБ всех пошлет, то никто не имеет права вмешаться.
    Веселая картинка

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  • 209 117
    Нехресть 31 января 2018 в 18:59 Ссылка Пометить
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    Афффтар опоздал. Даже в Луганске (ЛНР) мне встречаются монеты с имперским гербом. Достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей

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