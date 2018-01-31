Банк России судится с Правительством РФ! Все по закону!
14:00. 31 января 2018 Просмотров - 867 2 коммент. Опубликовал: brahman
По многочисленным просьбам читателей. Инструкция по поиску регистрации российских министерств, ведомств за рубежом.
Источник: pravosudija.net
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Кстати, владельцем Сбербанка является не государство Россия, а частный ЦБ РФ
Получается, что СБ – это частная контора по факту.
У СБ ОГРН 1027700132195
Т.е., также начинается с “1″
Частной конторой СБ владеет частный ЦБ
И государство не имеет право вмешиваться деятельность структуру ЦБ, а значит и в её дочерние структуры
Тем не менее, большинство народа держит свои деньги в СБ
И если ЦБ всех пошлет, то никто не имеет права вмешаться.
Веселая картинка
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Афффтар опоздал. Даже в Луганске (ЛНР) мне встречаются монеты с имперским гербом. Достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей