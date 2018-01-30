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Владимир Путин обеспечит повышение реальных доходов россиян

11:35. 30 января 2018 Просмотров - 146 4 коммент. Опубликовал:

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями крупнейших отечественных профсоюзов подписал соглашение, которое предусматривает рост реальных доходов граждан РФ и улучшение условий труда. Причем, что интересно, соглашение это будет касаться не только бюджетной сферы, но и коммерческих предприятий. Позитивные изменения коснутся, как ожидается, 70 миллионов человек.

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Ранее, напомним, в Кремле уже было подписано генеральное соглашение между работодателями, профсоюзами и правительством. Сам же документ, согласно которому реальные доходы граждан страны пойдут вверх, является историческим, заметили эксперты отрасли.

Подобное соглашение стало возможным благодаря грамотному управлению экономикой страны, которая в последнее время успешно выбралась из стадии рецессии. Как отметил Владимир Путин, в ряде отраслей наблюдается уверенный рост, который теперь требует закрепления и в долгосрочной перспективе. Теперь, когда положительные результаты в экономике РФ налицо, необходимо, по словам президента страны, обеспечить и рост реальных доходов россиян.

Глава государства отметил, что этот шаг необходим, потому чтоб без труда людей высоких экономических показателей добиться стране вряд ли бы удалось

«Нужно помнить, что экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффективности нашей экономики дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности. Это, безусловно, достойные условия для этого труда, повышение его трудоспособности. У работника должна быть возможность, что называется на 100% реализоваться в профессии, с максимальной пользой  и отдачей применять свои знания, навыки и мастерство» - сообщил на встрече Владимир Владимирович.

Документ, подписанный российским лидером рассчитан на три года – именно в течении этого срока должны быть созданы условия для того, чтобы обеспечить рост доходов россиян. Глава государства признал, что без эффективного труда граждан страны и без их самоотдачи экономика не достигла бы таких высот. Подобные заявления очень важны для каждого россиянина, который трудится на благо своей родины.

Метки: общество, Путин, Россия, россияне, экономика
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4 коммент.»

  • 464 320
    Мефодий 30 января 2018 в 12:16 Ссылка Пометить
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    если не посадит кабинет министров,грош цена этому договору.

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      Maleos Мефодий 30 января 2018 в 12:40 Ссылка Пометить
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      кабинет министров исполняет конституцию. Посадишь этих, другие тоже будут исполнять конституцию. Всё, приплыли… Мошт, чонить в конституции подправить?.. Путин это и предлагает, но дебилы чота не понимают..

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  • 3688 2786
    Иванович 30 января 2018 в 12:27 Ссылка Пометить
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    Эта информация не соответствует действительности. Президент не является стороной социального партнёрства. Генеральное Соглашение подписывается Профсоюзами, Работодателями и Министерством труда. Путин В.В. присутствовал при подписании этого Соглашения, которое носит рекомендательный характер. От такого соглашения до реального повышения заработной платы очень далёкий путь. Нынешнее либеральное Правительство и ГД не пойдут на то, чтобы законодательно закрепить ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ заключать коллективные договоры. Только, когда это будет принято, можно надеяться, что Соглашение через такие коллективные договоры начнёт исполняться во всех организациях. Пока же, это только декларация о намерениях.
    Путин В.В. может не знать об этих особенностях Генерального Соглашения, но неужели в его окружении, в Минтруде, в ФНПР и РСПП нет специалистов, которые могут внятно объяснить роль таких соглашений? Неужели там полная безграмотность и трусость? Как с такими людьми работать, они же любое дело провалят.

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  • 709 369
    evsol 30 января 2018 в 12:29 Ссылка Пометить
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    Подписать – не мешки ворочать!
    23млн. нищих в самой богатой стране…
    “…благодаря грамотному управлению экономикой страны, которая в последнее время успешно выбралась из стадии рецессии.” -то при падении роста пром. производства на -4% ????

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