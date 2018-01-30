“В условиях рабского труда прорыв невозможен”: неутешительная статистика утечки мозгов

Сотрудники Института демографии Высшей школы экономики Юлия Флоринская и Никита Мкртчян подготовили доклад, в котором сказано: в 2015 году, по данным Росстата, страну покинули 51,8 тысячи человек, а в 2016 году - 59,7 тысячи. При этом ученые уверены, что официальные данные занижены примерно в два раза. В частности, по зарубежной статистике, каждый год около 100 тысяч россиян становятся эмигрантами. Причем с 2014 года поток стал нарастать из-за недовольства экономическим кризисом и политической ситуацией в стране.

Всего за пределами России живут 2,7 миллиона ее уроженцев, из которых 1,5 миллиона являются ее гражданами, утверждают эксперты. А разрыв между российскими и зарубежными данными они объясняют тем, что Москва не считает переселенцами тех, кто снимается с миграционного учета. Не все люди хотят отказываться от российского гражданства.

Большинство эмигрантов уезжают на Запад, где они учатся, работают или просто хотят воссоединиться с семьей. Около 40% из них имеют высшее образование. В свою очередь, Россия не может восстановить эту утрату, так как в страну приезжает гораздо меньше хорошо образованных людей. К тому же, даже если мигрант имеет высшее образование, он, как правило, может рассчитывать лишь на вакансию, которая не требует никакой квалификации.

Что делать в связи с этим, «МК» спросил у главы Института проблем глобализации Михаила Делягина:

- Утечка мозгов является огромной проблемой для России, и гастарбайтеры не помогают ее решить. Более того, их бесконтрольный въезд сюда является одной из причин утечки мозгов. Недобросовестные бизнесмены, нанимая приезжих на работу, параллельно с этим снижают уровень зарплат до того уровня, на котором россияне уже не хотят работать. С другой стороны, коррумпированные чиновники заинтересованы в замещении россиян гастарбайтерами, так как русская культура считает взятку преступлением, а на востоке, напротив, это нормальный способ выйти из затруднительного положения. В условиях рабского труда никакой прорыв невозможен, поэтому люди решают уехать из страны.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно ввести визовый режим со странами Центральной Азии. По крайней мере это нужно сделать в отношении тех государств, где уже не учат русский язык в школах и существует реальная угроза тотальной радикальной исламизации. Параллельно с этим нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Тогда нищие вообще не будут платить налоги, а богатые будут платить больше всех. Сейчас же у нас получается ровно наоборот. Изменение этой системы выведет из тени около 30 миллионов человек.

Сотрудники ВШЭ общались со своими единомышленниками считают, что Россия должна существовать исключительно в виде сырья для глобальных спекуляций. Между тем экономическая ситуация в стране ухудшается не из-за западных санкций, а из-за решений Центробанка и правительства. Если бы они проводили правильную политику, мы бы еще и выгоду получили.