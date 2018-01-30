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“В условиях рабского труда прорыв невозможен”: неутешительная статистика утечки мозгов

13:06. 30 января 2018 Просмотров - 319 2 коммент. Опубликовал:

Сотрудники Института демографии Высшей школы экономики Юлия Флоринская и Никита Мкртчян подготовили доклад, в котором сказано: в 2015 году, по данным Росстата, страну покинули 51,8 тысячи человек, а в 2016 году - 59,7 тысячи. При этом ученые уверены, что официальные данные занижены примерно в два раза. В частности, по зарубежной статистике, каждый год около 100 тысяч россиян становятся эмигрантами. Причем с 2014 года поток стал нарастать из-за недовольства экономическим кризисом и политической ситуацией в стране.

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Всего за пределами России живут 2,7 миллиона ее уроженцев, из которых 1,5 миллиона являются ее гражданами, утверждают эксперты. А разрыв между российскими и зарубежными данными они объясняют тем, что Москва не считает переселенцами тех, кто снимается с миграционного учета. Не все люди хотят отказываться от российского гражданства.

 

Большинство эмигрантов уезжают на Запад, где они учатся, работают или просто хотят воссоединиться с семьей. Около 40% из них имеют высшее образование. В свою очередь, Россия не может восстановить эту утрату, так как в страну приезжает гораздо меньше хорошо образованных людей. К тому же, даже если мигрант имеет высшее образование, он, как правило, может рассчитывать лишь на вакансию, которая не требует никакой квалификации.

Что делать в связи с этим, «МК» спросил у главы Института проблем глобализации Михаила Делягина:

- Утечка мозгов является огромной проблемой для России, и гастарбайтеры не помогают ее решить. Более того, их бесконтрольный въезд сюда является одной из причин утечки мозгов. Недобросовестные бизнесмены, нанимая приезжих на работу, параллельно с этим снижают уровень зарплат до того уровня, на котором россияне уже не хотят работать. С другой стороны, коррумпированные чиновники заинтересованы в замещении россиян гастарбайтерами, так как русская культура считает взятку преступлением, а на востоке, напротив, это нормальный способ выйти из затруднительного положения. В условиях рабского труда никакой прорыв невозможен, поэтому люди решают уехать из страны.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно ввести визовый режим со странами Центральной Азии. По крайней мере это нужно сделать в отношении тех государств, где уже не учат русский язык в школах и существует реальная угроза тотальной радикальной исламизации. Параллельно с этим нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Тогда нищие вообще не будут платить налоги, а богатые будут платить больше всех. Сейчас же у нас получается ровно наоборот. Изменение этой системы выведет из тени около 30 миллионов человек.

 Сотрудники ВШЭ общались со своими единомышленниками считают, что Россия должна существовать исключительно в виде сырья для глобальных спекуляций. Между тем экономическая ситуация в стране ухудшается не из-за западных санкций, а из-за решений Центробанка и правительства. Если бы они проводили правильную политику, мы бы еще и выгоду получили. 

 

 

http://www.mk.ru/economics/2018/01/23/mozgi.html

 

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2 коммент.»

  • 544 432
    Владимир 30 января 2018 в 13:53 Ссылка Пометить
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    Как говорят в народе за нынешние зарплаты,получаемые большинством населения,нужно не только не работать,а даже чуточку вредить!

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      Михаил Владимир 30 января 2018 в 14:17 Ссылка Пометить
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      Миллионы людей не имеют никакой зарплаты. Ни большой ни маленькой. Большинство заводов стоят. Целые регионы сидят без работы.
      Как мозгам не утикать если нет производства. Нет производства, нет науки. Нет науки, нет мозгов.

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