Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2018

Донецк готов к дальнейшему выполнению рамочного решения Контактной группы по разведению сил и средств в Донбассе, однако это напрямую зависит от действий Киева в Станице Луганской.

Такое мнение сегодня ДАН выразил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Не имеет смысла утверждать следующие участки для разведения до тех пор, пока Киев не выполнит обязательства по разведению сил и средств на пилотных, а именно в Станице Луганской», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ДНР со своей стороны «к дальнейшему выполнению Минских договоренностей по разведению готова».

Напомним, что рамочное решение о разведении сил и средств было подписано участниками Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в конце сентября 2016 года. Документ определяет три пилотных участка разведения — Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. В районе Золотого и Петровского подразделения противоборствующих сторон были разведены еще в октябре 2016-го, у Станицы Луганской отвод многократно срывался и к настоящему времени произведен не был.

Отметим, что в последний раз понимание о разведении сил в Станице было достигнуто на заседании в Минске 24 мая 2017 года. Позднее в ДНР выразили сомнения, что украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства по отводу войск на участке в ЛНР.

Ранее сегодня Якубов заявил об ухудшении обстановки вблизи села Петровское под Донецком. По его данным, в последнее время неподалеку от зоны разведения увеличилось число обстрелов со стороны украинской армии.

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