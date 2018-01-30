Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2018
- 16:59 ДНР готова к новому этапу отвода сил и средств.
- 16:28 Бойцы в Зайцево: Враг стягивает силы и средства.
- 15:45 ВСУ перебрасывают в Донбасс ДРГ и обстреливают населенные пункты: полная сводка о военной ситуации в ДНР.
- 12:37 Казаки ЛНР приняли присягу на верность Вере, Республике и Войску Донскому.
ДНР готова к новому этапу отвода сил и средств
Донецк готов к дальнейшему выполнению рамочного решения Контактной группы по разведению сил и средств в Донбассе, однако это напрямую зависит от действий Киева в Станице Луганской.
Такое мнение сегодня ДАН выразил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Не имеет смысла утверждать следующие участки для разведения до тех пор, пока Киев не выполнит обязательства по разведению сил и средств на пилотных, а именно в Станице Луганской», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ДНР со своей стороны «к дальнейшему выполнению Минских договоренностей по разведению готова».
Напомним, что рамочное решение о разведении сил и средств было подписано участниками Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в конце сентября 2016 года. Документ определяет три пилотных участка разведения — Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. В районе Золотого и Петровского подразделения противоборствующих сторон были разведены еще в октябре 2016-го, у Станицы Луганской отвод многократно срывался и к настоящему времени произведен не был.
Отметим, что в последний раз понимание о разведении сил в Станице было достигнуто на заседании в Минске 24 мая 2017 года. Позднее в ДНР выразили сомнения, что украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства по отводу войск на участке в ЛНР.
Ранее сегодня Якубов заявил об ухудшении обстановки вблизи села Петровское под Донецком. По его данным, в последнее время неподалеку от зоны разведения увеличилось число обстрелов со стороны украинской армии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бойцы в Зайцево: Враг стягивает силы и средства
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ВСУ перебрасывают в Донбасс ДРГ и обстреливают населенные пункты: полная сводка о военной ситуации в ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ продолжили нарушать режим прекращения огня.
По районам населенных пунктов: Александровка, Новоласпа, Белокаменка, Докучаевск, Верхнеторецкое, а также Петровскому и Кировскому районам г. Донецка противник выпустил 6 мин калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм, а также применял вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела повреждение получило одно домостроение по адресу: г. Докучаевск, ул. Ленина, д.98.
Нынешняя украинская армия делает упор на сержантский состав, уподобляясь войскам стран НАТО.
Так, военнослужащий 24 ОМБр сержант Бондаренко стал отличным примером для своего подчиненного личного состава, употребив спиртные напитки и самовольно оставив часть с оружием.
В настоящее время Военная служба правопорядка проводит мероприятия по поиску и задержанию данного военнослужащего.
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По данным нашей разведки, для подавления возможных протестных настроений, со стороны националистических группировок и подразделений, не подчиняющихся командованию ВСУ, в районе города Краматорск при участии национальной полиции, СБУ и МЧС были проведены совместные учения по разгону массовых протестов и задержанию нарушителей правопорядка.
Военно-политическое руководство Украины не намерено решать конфликт в Донбассе мирным путем.
По информации из наших источников, в район н.п. Волноваха в зону ответственности 93 ОМБр прибыло специальное подразделение ВСУ с целью выполнения задач по диверсионно-разведывательной деятельности, что неминуемо вызовет очередные обострения в зоне конфликта.
Не исключено, что силы специальных операций замышляют масштабные провокации для обвинений ВС ДНР.
Также хочу напомнить представителям СЦКК с украинской стороны, что их основной задачей является поддержание мира, сбор информации о нарушениях и оперативное пресечение ведения огня вдоль линии разграничения сторон. Мы ожидаем от работы СЦКК адекватности и независимости, а не попыток самопиара.
Мы в очередной раз обращаемся к Мониторинговой Миссии ОБСЕ приложить все возможные усилия для недопущения нового витка активной фазы конфликта, которую пытается инициировать киевский режим.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Казаки ЛНР приняли присягу на верность Вере, Республике и Войску Донскому
К оглавлению | Источник: www.youtube.com