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Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2018

17:05. 30 января 2018 Просмотров - 257 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР готова к новому этапу отвода сил и средств

ДНР готова к новому этапу отвода сил и средств | Русская весна

Донецк готов к дальнейшему выполнению рамочного решения Контактной группы по разведению сил и средств в Донбассе, однако это напрямую зависит от действий Киева в Станице Луганской.

Такое мнение сегодня ДАН выразил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Не имеет смысла утверждать следующие участки для разведения до тех пор, пока Киев не выполнит обязательства по разведению сил и средств на пилотных, а именно в Станице Луганской», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ДНР со своей стороны «к дальнейшему выполнению Минских договоренностей по разведению готова».

Напомним, что рамочное решение о разведении сил и средств было подписано участниками Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в конце сентября 2016 года. Документ определяет три пилотных участка разведения — Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. В районе Золотого и Петровского подразделения противоборствующих сторон были разведены еще в октябре 2016-го, у Станицы Луганской отвод многократно срывался и к настоящему времени произведен не был.

Отметим, что в последний раз понимание о разведении сил в Станице было достигнуто на заседании в Минске 24 мая 2017 года. Позднее в ДНР выразили сомнения, что украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства по отводу войск на участке в ЛНР.

Ранее сегодня Якубов заявил об ухудшении обстановки вблизи села Петровское под Донецком. По его данным, в последнее время неподалеку от зоны разведения увеличилось число обстрелов со стороны украинской армии. 

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ВСУ перебрасывают в Донбасс ДРГ и обстреливают населенные пункты: полная сводка о военной ситуации в ДНР

ВСУ перебрасывают в Донбасс ДРГ и обстреливают населенные пункты: полная сводка о военной ситуации в ДНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ продолжили нарушать режим прекращения огня.

По районам населенных пунктов: Александровка, Новоласпа, Белокаменка, Докучаевск, Верхнеторецкое, а также Петровскому и Кировскому районам г. Донецка противник выпустил 6 мин калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм, а также применял вооружение БМП-2, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела повреждение получило одно домостроение по адресу: г. Докучаевск, ул. Ленина, д.98.

Нынешняя украинская армия делает упор на сержантский состав, уподобляясь войскам стран НАТО.

Так, военнослужащий 24 ОМБр сержант Бондаренко стал отличным примером для своего подчиненного личного состава, употребив спиртные напитки и самовольно оставив часть с оружием.

В настоящее время Военная служба правопорядка проводит мероприятия по поиску и задержанию данного военнослужащего.

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По данным нашей разведки, для подавления возможных протестных настроений, со стороны националистических группировок и подразделений, не подчиняющихся командованию ВСУ, в районе города Краматорск при участии национальной полиции, СБУ и МЧС были проведены совместные учения по разгону массовых протестов и задержанию нарушителей правопорядка.

Военно-политическое руководство Украины не намерено решать конфликт в Донбассе мирным путем.

По информации из наших источников, в район н.п. Волноваха в зону ответственности 93 ОМБр прибыло специальное подразделение ВСУ с целью выполнения задач по диверсионно-разведывательной деятельности, что неминуемо вызовет очередные обострения в зоне конфликта.

Не исключено, что силы специальных операций замышляют масштабные провокации для обвинений ВС ДНР.

Также хочу напомнить представителям СЦКК с украинской стороны, что их основной задачей является поддержание мира, сбор информации о нарушениях и оперативное пресечение ведения огня вдоль линии разграничения сторон. Мы ожидаем от работы СЦКК адекватности и независимости, а не попыток самопиара.

Мы в очередной раз обращаемся к Мониторинговой Миссии ОБСЕ приложить все возможные усилия для недопущения нового витка активной фазы конфликта, которую пытается инициировать киевский режим.  

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