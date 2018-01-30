Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 января 2018

Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР

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Сирийцы готовы договариваться – специальный корреспондент News Front из Сочи

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ВКС РФ и «Тигры» освободили от «Аль-Каиды» город Абу Духур в Идлибе — первые кадры (ФОТО)

Сирийская армия и ВКС России освободили стратегически важный город Абу Духур в провинции Идлиб. Бои за эту крепость «Аль-Каиды»* продолжались последнюю неделю. При поддержке массированных авиаударов российской авиации армейцы сломили сопротивление террористов, которые бежали, бросив свои позиции. Сейчас город находится под полным контролем САА. Первая фотография из Абу Духура была опубликована бойцами Вооруженных сил САР. В кадре репортёр и боец Tiger Force перед большим зеленым знаком с надписью «Абу Духур». В ходе операции по освобождению этого города в понедельник «Тигры» и их союзники взяли под контроль еще три района, в том числе два посёлка возле важного военного аэродрома. Сирийская армия имеет цель зачистить от банд «Хайат Тахрир аш-Шам» как можно большую площадь на флангах авиабазы, чтобы создать вокруг нее большую зону безопасности. Читайте также: СРОЧНО: Турция бомбит Манбидж, где размещён спецназ США *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Турецкий конвой в Идлибе

К западу от Аль-Ииса (поселок к юго-востоку от Алеппо), сирийская артиллерия (по другим данным – артииллерия иранских прокси) произвела обстрел в направлении движения турецкого конвоя (более 70 танков, ББМ и автомобилей), который проследовал из Турции в Идлиб.Ряд источников боевиков указывают на то, что ВКС РФ якобы осуществляли бомбометание на пути следования конвоя. Другие указывают на то, что над Идлибом конвой прикрывали турецкие F-16, а турецкая артиллерия открывала огонь по позициям "Хезбаллы". Про жертвы среди турок или ливанцев не сообщается.Сирийские источники в свою очередь указывают, что как минимум часть сообщений об инцидентах ложны и раздуваются ресурсами боевиков, которые надеются, что обострение отношений Турции с Россией и Ираном, облегчит их положение в Идлибе.Есть две причины для деятельности крупных сил турецкой армии в Идлибе:1. Монтирование группировки для удара по Африну с юга.2. Занятие линии разграничения в рамках астанинских соглашений.Судя по району, где произошел инцидент, речь скорее всего идет о причине №2.На данный момент сообщают, что конвой остановился к востоку от Идлиба, выключил огни и ждет какого-то решения – ехать дальше или возвращаться назад.Инциденты могли быть следствием того, что турки залезли за границы оговоренной зоны или иных противоречий в российско-иранских договоренностях с Турцией, тем более что в районе Аль-Хадера стоят именно иранские прокси.Если ВКС РФ и правда осуществляли бомбометание на пути следования конвоя, то это может выглядить как предупреждения туркам, что за определенные границы заходить не следует.Впрочем, стоит подождать официальных разъяснений от военных ведомств заинтересованных сторон.По этим же соглашениям, в Северной Хаме и Идлибе должны были быть оборудованы КПП российской военной полиции, а после занятия российскими и турецкими военными своих зон ответственности, в Идлибе должны были прекратиться боевые действия, что необходимо для обеспечения прогресса переговоров в Сочи между Асадом и подконтрольными Турции боевиками.В ближайшие пару дней будет понятно, насколько Эрдоган придерживается договоренностей с РФ и Ираном по Идлибу.В целом, пока это выглядит как локальная проблема, которая скорее всего будет решаться на уровне политического руководства и глав Генштабов России, Турции и Ирана, но сама история достаточно показательна в плане демонстрации существующих проблем взаимодействия России и Ирана с Турцией.

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