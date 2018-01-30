Шесть приоритетов управления

Концептуал СМИ В 20 веке человечество столкнулось с таким объективным явлением как глобализация

Что же это такое? Глобализация – это процесс концентрации управления всем человечеством в одних руках. Этот процесс шёл на протяжении всей человеческой истории и сейчас он подходит к своему завершению. Много лет назад, жрецы Древнего Египта поняли, что глобализацией можно управлять. Они разработали общие принципы и схемы управления обществом для достижения собственных целей и возглавили этот процесс. Попытаемся проследить, каким образом сейчас осуществляется управление процессом глобализации.



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