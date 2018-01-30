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Шесть приоритетов управления

14:27. 30 января 2018 Просмотров - 267 Один комментарий Опубликовал:

В 20 веке человечество столкнулось с таким объективным явлением как глобализация

Что же это такое? Глобализация – это процесс концентрации управления всем человечеством в одних руках. Этот процесс шёл на протяжении всей человеческой истории и сейчас он подходит к своему завершению. Много лет назад, жрецы Древнего Египта поняли, что глобализацией можно управлять. Они разработали общие принципы и схемы управления обществом для достижения собственных целей и возглавили этот процесс. Попытаемся проследить, каким образом сейчас осуществляется управление процессом глобализации.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 9080 3458
    юстас 30 января 2018 в 15:48 Ссылка Пометить
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    Есть только одно благо — знание и только одно зло — невежество . Сократ

    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания — на того, кто знает и понимает больше . КОБ.

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