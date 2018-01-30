Обстоятельный разговор о будущем России
23:03. 30 января 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Не знаю, как вообще можно сравнивать вещи таких разных категорий: конкретный, предметный и обстоятельный разговор о настоящем и будущем страны с отвлечёнными, хотя и благими обещаниями всем и только самого хорошего любых других кандидатов.
Обещаний, совершенно не отвечающих реальной обстановке, в которой находится страна.
Обещаний, совершенно не отвечающих реальной обстановке, в которой находится страна.
Источник: ss69100.livejournal.com