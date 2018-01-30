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Обстоятельный разговор о будущем России

23:03. 30 января 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:
Не знаю, как вообще можно сравнивать вещи таких разных категорий: конкретный, предметный и обстоятельный разговор о настоящем и будущем страны с отвлечёнными, хотя и благими обещаниями всем и только самого хорошего любых других кандидатов.

Обещаний, совершенно не отвечающих реальной обстановке, в которой находится страна.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, выборы, дети, образование, правительство, Путин, развитие, Россия, США, технологии
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