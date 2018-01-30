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«Нормально — это банально». Откуда в мире столько противного кино

11:38. 30 января 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

В любой стране, у любого народа систематически проваливаются в кинопрокате фильмы, оскорбительные для этой страны, для этого народа. Тем не менее они довольно часто снимаются внутри этой страны и весьма регулярно завозятся в неё извне.

Внутренние съёмки чаще всего проистекают из распространённой веры лиц, оказавшихся на творческих должностях, в то, что творчеством можно считать лишь нечто, заведомо не приходящее в голову нормального человека. Это мнение далеко не всегда верно: так, музыковеды давно установили, что средний слушатель, практически не знакомый с музыкой, тем не менее примерно в половине случаев указывает, какая нота следует за прослушанным отрывком Моцарта (для других композиторов вероятность меньше, но ни для кого из признанных классиков не ниже четверти). Тем не менее околотворческая тусовка дружно заклёвывает едва ли не всякого принимающего в расчёт мнение народа, принуждая создавать нечто непредсказуемое. А что может быть менее предсказуемо, чем оскорбление тех, от чьего благорасположения зависит благополучие самого оскорбителя?

В отечественной практике благополучие постсоветских кинодеятелей зависит и вовсе не столько от прокатных сборов (в большинстве киноконтрактов вовсе не предусмотрены отчисления от выручки за билеты
участникам творческого коллектива), сколько от бюджета съёмки, сформированного спонсорскими подаяниями (в основном — ради отмыва денег) и государственными субсидиями. Правда, в последние годы государство пытается создать механизм возврата своих денег (из прокатного дохода, а если его нет — из кармана продюсера), что стало
дополнительным источником массированной ненависти к первому за постсоветское время профпригодному министру культуры.

Надеюсь, он сохранит своё место и в новом правительстве, так что рано или поздно имитаторам творчества придётся оскорблять народ за свой счёт.

С импортом ещё проще. Практически все кинокомпании действуют по схеме, в советское время именуемое «товар с нагрузкой»: продают свои фильмы не поштучно, а пакетами. Причём требуют гарантированного минимума
показов каждого из элементов пакета. Поэтому прокатчик, желающий заработать на блокбастере, оказывается принуждён занимать часть недешёвого киноэкранного времени заведомо убыточным фуфлом.

Правда, большинство контрактов рассматривают действия государства как высшую силу, отменяющую противоречащие ей обязательства. Надеюсь, юристы наших прокатчиков достаточно грамотны, чтобы отзыв прокатной лицензии на тупую пакость вроде «Смерти Сталина» не помешал им заработать на действительно удачных фильмах тех же продавцов.

Источник — https://www.nalin.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: статьи
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