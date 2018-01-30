Негативные последствия кесарева сечения подтвердили учёные

Этот метод родоразрешения становится все более популярным в мире, поэтому ученые решили выяснить, каковы его долговременные последствия и для матери, и для ребенка.

Статья исследователей из Эдинбургского университета (Великобритания) опубликована в журнале PLOS Medicine. По статистике, в 2016 году в странах Западной Европы с помощью кесарева сечения на свет появилось 24,5%, в Северной Америке – 32%, а в странах Южной Америки – 41% новорожденных. Причем все больше операций проводится без медицинских показаний, просто потому, что женщинам такой способ родоразрешения кажется менее болезненным и рискованным, чем естественные вагинальные роды.

Чтобы будущие мамы принимали более осознанное решение о том, как пройдут их роды, ученые провели анализ результатов 79 ранее проведенных исследований, посвященных оценке долговременных последствий кесарева сечения по сравнению с обычными родами. В общей сложности в них принимало участие почти 30 миллионов человек.

В результате оказалось, что у детей, родившихся с помощью кесарева, примерно на 50% повышен риск развития ожирения в возрасте до пяти лет и риск развития астмы в возрасте до 12 лет по сравнению со сверстниками, появившимися на свет с помощью вагинальных родов. Ученые не исключают, что повышенная склонность к ожирению и астме может быть связана с тем, что, поскольку в случае кесарева ребенок не проходит через материнские родовые пути, он не получает от матери каких-то важных кишечных бактерий. Из-за этого в организме ребенка происходит нарушение обмена веществ и работы иммунной системы.

Что касается долговременных последствий кесарева для матерей, то среди них есть как положительные, так и отрицательные. К положительным последствиям можно отнести более низкий по сравнению с вагинальными родами риск недержания мочи и опущения органов таза. Однако отрицательных последствий оказалось гораздо больше, и они более серьезные.

Так, после кесарева шансы на новую беременность снижаются по сравнению с естественными родами примерно на треть. Если же беременность после кесарева наступила, то она связана с повышенным риском выкидыша и мертворождения, а также таких патологий, как placenta previa (предлежание плаценты), placenta accreta (вросшая плацента) и отслойка плаценты. Такие осложнения могут быть связаны с повреждением матки при операции или инфекцией, развившейся после нее, предполагают исследователи.