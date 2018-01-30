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Негативные последствия кесарева сечения подтвердили учёные

11:41. 30 января 2018 Просмотров - 117 2 коммент. Опубликовал:

Этот метод родоразрешения становится все более популярным в мире, поэтому ученые решили выяснить, каковы его долговременные последствия и для матери, и для ребенка.

Статья исследователей из Эдинбургского университета (Великобритания) опубликована в журнале PLOS Medicine. По статистике, в 2016 году в странах Западной Европы с помощью кесарева сечения на свет появилось 24,5%, в Северной Америке – 32%, а в странах Южной Америки – 41% новорожденных. Причем все больше операций проводится без медицинских показаний, просто потому, что женщинам такой способ родоразрешения кажется менее болезненным и рискованным, чем естественные вагинальные роды.

Чтобы будущие мамы принимали более осознанное решение о том, как пройдут их роды, ученые провели анализ результатов 79 ранее проведенных исследований, посвященных оценке долговременных последствий кесарева сечения по сравнению с обычными родами. В общей сложности в них принимало участие почти 30 миллионов человек.

В результате оказалось, что у детей, родившихся с помощью кесарева, примерно на 50% повышен риск развития ожирения в возрасте до пяти лет и риск развития астмы в возрасте до 12 лет по сравнению со сверстниками, появившимися на свет с помощью вагинальных родов. Ученые не исключают, что повышенная склонность к ожирению и астме может быть связана с тем, что, поскольку в случае кесарева ребенок не проходит через материнские родовые пути, он не получает от матери каких-то важных кишечных бактерий. Из-за этого в организме ребенка происходит нарушение обмена веществ и работы иммунной системы.

Что касается долговременных последствий кесарева для матерей, то среди них есть как положительные, так и отрицательные. К положительным последствиям можно отнести более низкий по сравнению с вагинальными родами риск недержания мочи и опущения органов таза. Однако отрицательных последствий оказалось гораздо больше, и они более серьезные.

Так, после кесарева шансы на новую беременность снижаются по сравнению с естественными родами примерно на треть. Если же беременность после кесарева наступила, то она связана с повышенным риском выкидыша и мертворождения, а также таких патологий, как placenta previa (предлежание плаценты), placenta accreta (вросшая плацента) и отслойка плаценты. Такие осложнения могут быть связаны с повреждением матки при операции или инфекцией, развившейся после нее, предполагают исследователи.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 4215 2161
    Maleos 30 января 2018 в 12:06 Ссылка Пометить
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    Да? можно подумать, что раньше этого не знали. Знали, да ещё как! потому и внушали и внушают гойским долбойобам, что кесариться это очень хорошо. Зато у евреев всё естественным путём. Чтобы продолжали плодиться, как клопы в бомжатнике…

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    Andrew Drozdov 30 января 2018 в 12:27 Ссылка Пометить
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    Жена как-то сказала врачу, что хочет родить естественным путём. На что получила ответ: “Роды могут занять до 24 часов, я что буду рядом с вами сидеть?”. Пришлось идти в государственную клинику.
    Кесарево даёт большие доходы при меньших издержках. При таком подходе будет только нарастать доля кесарева сечения.

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