Навальный и «дети». Виктор Ефимов
Как спасти подрастающее поколение?
Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует прошедшую 28 января “забастовку избирателей”, которую организовал так называемый “предвыборный штаб кандидата Навального”.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Думал – текст. Даже смотреть не буду. Давно всем все ясно. Детей учить и воспитывать надо. Власть и законы менять надо. Толчем воду в ступе…