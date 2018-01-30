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Навальный и «дети». Виктор Ефимов

20:02. 30 января 2018 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал:

Как спасти подрастающее поколение?

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует прошедшую 28 января “забастовку избирателей”, которую организовал так называемый “предвыборный штаб кандидата Навального”.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 1101 603
    Союз Таможенный 30 января 2018 в 21:40 Ссылка Пометить
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    Думал – текст. Даже смотреть не буду. Давно всем все ясно. Детей учить и воспитывать надо. Власть и законы менять надо. Толчем воду в ступе…

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