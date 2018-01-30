Михаил Делягин: Фантазёры Путина накормили страну чудесными прогнозами

Вранье либералов настолько чудовищно, что обычные граждане просто перестают обращать на него внимание. Это защитная реакция психики, так как сознавать, что люди с демонстрируемым ими уровнем интеллекта и ответственности управляют нашей страной и во многом влияют на жизнь каждого из нас — действительно страшно.

Преемник прославившегося бесконечными поисками «экономического дна» «водолаза» Улюкаева, — пока на посту министра экономического «развития», — Орешкин, еще в августе настаивал на том, что реальные доходы населения России в 2017 году возрастут на 1,2%. Стоит напомнить, что подобные галлюцинации не безобидны: они ложатся в основу прогноза, который, в свою очередь, становится фундаментом бюджета. В результате бюджет, исходящий из заведомо приукрашенной реальности, включает в себя фискальное давление на экономику, которое оказывается для нее чрезмерным и может стать фатальным.

«Прогноз» Орешкина был грубо опровергнут жизнью. По официальным данным, в 2017 году реальные доходы населения России упали на 1,7%. Последние четыре года они неуклонно снижались, — и можно радоваться лишь тому, что в 2017 году темп их падения перестал нарастать и несколько замедлился. В 2014 году — на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016 — на 5,8% и, наконец, в 2017 — на 1,7%. Всего за четыре года реальные доходы населения сжались на 11%.

Эти данные весьма убедительно разоблачают несостоятельность коллективных бюрократических грез об устойчивом экономическом росте: ему просто неоткуда взяться и не на что опереться (рост цен на нефть, как показывает практика, сам по себе для этого недостаточен). Однако официальная статистика в условиях проведения разрушающей страну либеральной социально-экономической политики по понятным административно-политически причинам несовершенна. Как минимум, она основана на хроническом занижении роста цен и на принципиальном игнорировании исключительно высокого расслоения российского общества.

Попытка учесть влияние этих факторов ведет к шокирующим результатам.

Официальная инфляция за 2014−2017 годы составила 35,9%, однако социологические исследования свидетельствуют: рост цен, реально ощущаемый населением, превышал ее в 2015 году вдвое (26% против 12,9%). В начале декабря 2017 года представители Банка России признали, что «наблюдаемая инфляция» превышает официальную уже более чем втрое. Наиболее вероятно, что реальный рост цен, ощущаемый населением, превышает официальную инфляцию в среднем в 2,5 раза. В этом случае падение реальных доходов населения за последние четыре года заметно превысит треть и составит 36,3%.

Однако для понимания реальной ситуации, в которой находится основная часть граждан России, этого недостаточно. Ведь правящая тусовка — верхняя часть чиновничества и олигархия, — а также непосредственно обслуживающие ее интересы социальные группы в условиях высокой коррупции и монополизации наращивают свои доходы практически в любых условиях.

Если предположить, что «верхние» 10% населения увеличивают свои реальные доходы в среднем хотя бы на 5% в год (хотя многочисленные скандалы свидетельствуют о более высоких темпах), получается, что реальные доходы 90% российского общества упали за последние 4 года на 42,8%, или в 1,75 раза.

Это цена не санкций и не холодной войны, развязанной Западом на уничтожение России и начатой приводом к власти на Украине откровенных фашистов. Это цена принципиального игнорирования российской социально-экономической политикой новой реальности. Ни враждебность Запада и прекращение кредитования им России, ни падение мировых цен на нефть не заставило российских либералов переориентироваться с обслуживания интересов глобальных спекулянтов на работу в интересах самой России. Впрочем, это логично: для этого им пришлось бы перестать быть либералами — и вступить в жестокий конфликт с широкими слоями «офшорной аристократии», заботливо пестовавшейся все 30 лет национального предательства.

Российские либералы, занимая ключевые посты в правительстве Медведева, финансовых структурах насколько можно судить по проводимой ими социально-экономической политике, верно служат глобальным спекулянтам. С этой точки зрения падение уровня жизни россиян представляется их безусловным достижением.

Вероятно, они хорошо понимают, что, как отмечал президент Путин, развитие экономики будет устойчивым лишь в случае его опоры на рост благосостояния, — и, обслуживая несовместимые с самим существованием России интересы глобальных спекулянтов, делают все, чтобы не допустить этого роста и превращению отечественной экономики в глобальную силу.

Такова цена терпимости к идейным наследникам Гайдара, Чубайса и Ясина, неутомимо разрушающим нашу страну искусственно создаваемым «денежным голодом» и лишающих нас будущего в интересах Запада, развязавшего против нас холодную войну на уничтожение.

Решительный и полный отказ от либерализма, переход от разграбления страны к ее созиданию, комплексная модернизация инфраструктуры на основе ограничения финансовых спекуляций, коррупции и произвола монополий становится в прямом смысле слова условием выживания даже не нынешней России, а всей русской цивилизации как таковой.