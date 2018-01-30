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Что зимой одевали дети в СССР?

11:39. 30 января 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Многим женщинам, вырастившим детей в советское время, непонятна зимняя детская одежда, которую они видят на улицах сегодня. Эти тонкие мембранные куртки, легкие ботиночки и тощие комбинезончики вводят их в замешательство: “мамашка в шубе стоит, а детёнок почти голый бегает!”

И сложно объяснить, что современные материалы работают как раз при движении, поэтому малыш в легкой мембране, а мама стоит, и поэтому она в шубе.

В советское время тоже очень ценилась многослойность, но она была несколько иного толка. Да и зимы были холоднее и снежнее.

Нижний слой обычно состоял из майки, байковой фуфайки и хлопковых колготок.

Потом теплая шерстяная кофта и шерстяные рейтузы. На них всегда налипал снег, подтаивал от тепла тела и висел сосульками)

В сильные холода добавляли пуховый платок, его повязывали под или на верхнюю одежду.

А вот верхняя одежда была разнообразна:

  • мутоновые или кроличьи шубки
  • шерстяные пальто на ватине
  • болониевые куртки и комбинезоны на теплой подкладке

На голове обязательно шапка – связанная из шерсти, от которой чесался лоб, мутоновая или из искусственного меха. Конечно же шарф (если не пуховый платок). И варежки! Варежки обычно болтались на резинке, привязанной к петельке шубы или пальто. И то ведь умудрялись терять!

На ногах почти у всех советских детишек были валенки. Самая теплая зимняя обувь! Были, конечно, и сапоги на меху, и дутики, но валенки всегда оставались вне конкуренции.

Только кажется, что во всей этой амуниции было сложно и шаг сделать. Никто не обращал на это внимание, потому что на улице ждали верные друзья, искрящийся снег и веселые игры!

Источник: www.kramola.info

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