Активность джихадистов в Африке за 2017-й год

Инфографика посвящена активности различных исламистских группировок в Африке, включая группировки считающие себя частью ИГИЛ.Из основных тенденций:1. В 2017 году в Африке джихадисты убили 10 376 человек. Пик был в 2015 году, когда было убито 18 728 человек. Большая часть жертв пришлась на деятельность нигерийской "Боко Харам", которая в свое время принесла присягу режиму в Ракке. При уменьшение кол-ва жертв увеличилось кол-во атак со стороны боевиков.2. Несмотря на все усилия нигерийского правительства по борьбе с "Боко Харам", разгромить группировку пока не удается, хотя она несколько ослабла и убивает в год уже не столь много людей как раньше.3. Наиболее активно растущей и опасной группировкой считается действующая в Сомали "Аль-Шабаб", контролирующая часть территории страны. Практически каждый 2-й житель Африки убитый джихадистами в 2017-м году пал жертвой этой группировки, которая действует самостоятельно, не подчиняясь ИГИЛ или "Аль-Каиде".4. ИГИЛ несмотря на свои неудачи в Сирии и Ливии, укрепляет свои позиции в Египте и прежде всего на синайском полуострове, где армия и полиция никак не могут совладать с вилаятом Синай.5. В Ливии после успехов Хафтара, наметился некоторый спад активности ИГИЛ, но "черные" не оставляют попыток вернуться в игру и воссоздать ливийский вилаят для продолжения попыток завладеть Ливией. Тем не менее, ресурсы боевиков уже не столь значительны, как в 2015-2016 годах.6. Также отмечается некоторое усиление структур связанных с "Аль-Каидой" и прежде всего в западной Африке, где в последние месяцы боевики помимо своей прочей деятельности, смогли даже нанести поражение американскому спецназу, который охотился на главарей боевиков в Нигере и Мали.PS. Если обратите внимание на граффик роста активности боевиков, то легко заметить, как "Арабская весна" стала отправной точкой взрывного роста террористической активности. Вот так вот – обещали рост свободы и демократии, а получили рост джихадистских террористических органиаций. Причем, что интересно – в Нигерии никакой "цветной революции" не было, но рост "Боко Харам" происходил одновременно с ростом других террористических организаций в странах пораженных "Арабской весной";.

Источник: colonelcassad.livejournal.com