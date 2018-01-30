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Активность джихадистов в Африке за 2017-й год

05:18. 30 января 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:


Инфографика посвящена активности различных исламистских группировок в Африке, включая группировки считающие себя частью ИГИЛ.
Из основных тенденций:

1. В 2017 году в Африке джихадисты убили 10 376 человек. Пик был в 2015 году, когда было убито 18 728 человек. Большая часть жертв пришлась на деятельность нигерийской "Боко Харам", которая в свое время принесла присягу режиму в Ракке. При уменьшение кол-ва жертв увеличилось кол-во атак со стороны боевиков.
2. Несмотря на все усилия нигерийского правительства по борьбе с "Боко Харам", разгромить группировку пока не удается, хотя она несколько ослабла и убивает в год уже не столь много людей как раньше.
3. Наиболее активно растущей и опасной группировкой считается действующая в Сомали "Аль-Шабаб", контролирующая часть территории страны. Практически каждый 2-й житель Африки убитый джихадистами в 2017-м году пал жертвой этой группировки, которая действует самостоятельно, не подчиняясь ИГИЛ или "Аль-Каиде".
4. ИГИЛ несмотря на свои неудачи в Сирии и Ливии, укрепляет свои позиции в Египте и прежде всего на синайском полуострове, где армия и полиция никак не могут совладать с вилаятом Синай.
5. В Ливии после успехов Хафтара, наметился некоторый спад активности ИГИЛ, но "черные" не оставляют попыток вернуться в игру и воссоздать ливийский вилаят для продолжения попыток завладеть Ливией. Тем не менее, ресурсы боевиков уже не столь значительны, как в 2015-2016 годах.
6. Также отмечается некоторое усиление структур связанных с "Аль-Каидой" и прежде всего в западной Африке, где в последние месяцы боевики помимо своей прочей деятельности, смогли даже нанести поражение американскому спецназу, который охотился на главарей боевиков в Нигере и Мали.

PS. Если обратите внимание на граффик роста активности боевиков, то легко заметить, как "Арабская весна" стала отправной точкой взрывного роста террористической активности. Вот так вот – обещали рост свободы и демократии, а получили рост джихадистских террористических органиаций. Причем, что интересно – в Нигерии никакой "цветной революции" не было, но рост "Боко Харам" происходил одновременно с ростом других террористических организаций в странах пораженных "Арабской весной";.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: аль-каида, аль-шабаб, африка. терроризм, боко харам, Египет, ИГИЛ, Ливия, Нигерия, сомали, США
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