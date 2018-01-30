А ведь это всего лишь цветочки, хотя уже сильно ядовитые
12:29. 30 января 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Олимпиада — от позорища к предательствуПодтвердились самые худшие ожидание: МОК не только не перестал дальше унижать Россию, но продолжил делать это с утроенной силой.
Как сообщает его официальный сайт, каждый приехавший на Олимпиаду спортсмен, журналист или чиновник обязан предать Родину под подпись.
«МОК разработал также форму декларации для спортсменов и для чиновников. Каждый участник в списке приглашенных спортсменов и официальных лиц должен будет подписать», — говорится на сайте МОК. Там же приведены ссылки на эти «декларации».
Первым делом от наших спортсменов требуют «всего лишь» признать решение исполнительного Совета МОК от 5 декабря 2017 года, который принял на веру слова агента Родченкова, а также все доводы Макларена из «Вады», и рассматривать себя не иначе, как в качестве члена делегации «олимпийского спортсмена из России на зимних Олимпийских играх Пхенчхане».
Также спортсмен обязан подписать, что он не имеет к нашей стране никакого отношения, был приглашен МОК и обязуется выполнять его любые требования.
Но самое интересно, что у тренеров, обслуживающего персонала и чиновников еще круче — среди них не должно быть никого из тех, кто работал на Олимпиаде Сочи-2014 (Президент, Генеральный секретарь или сопровождающий гостя, шеф-повара миссии, Заместитель шеф-повара миссии, Главный врач или Заместитель главного врача), а также никого, кто тренировал и лечил спортсменов, который фигурировал бы в отчетах «Комиссии Освальда».
В «правилах» устанавливается единственное название для российской делегации — «спортсмены-олимпийцы» из России. Такое же название МОК требует употреблять и в соцсетях. Также россиянам, как спортсменам, так и чиновникам, запрещена демонстрация государственной символики, им полагается носить лишь утвержденную форму с логотипами МОК.
Кроме того, от них требуется избегать любых публичных способов выражения, связанных с национальным гимном и флагом, с символикой ОКР, а также воздерживаться от участия в «альтернативных» церемониях чествования победителей, дабы вдруг кто не решил, что его могут чествовать дома как собственного героя.
Рекомендации МОК таковы, что россияне в Пхенчхане не смогут использовать не только российскую государственную символику, но и флаги и гербы регионов, а также образы, четко ассоциирующиеся с Россией (советские символы, георгиевские ленточки и так далее). Наш триколор запрещен в цветах формы, на маникюре, резинках для волос, на татуировках, наушниках и на всем, на что может упасть глаз в публичном пространстве.
Болельщикам на трибунах все это, к счастью, не запрещено (если только госсимволы не становятся частью публичной акции). Но организаторам трансляций рекомендовано не показывать болельщиков с российской символикой.
МОК хочет исключить ситуации, при которых наши спортсмены смогут финишировать с российскими флагами или поднимать со льда или снега предметы с нашей национальной символикой. Вывод из этого и предыдущего пунктов — если спортсмен видит в Пхенчхане триколор, двуглавого орла или что-то в этом роде, он должен бежать от этого места как можно дальше и как можно быстрее, даже если это обернется ухудшением его спортивного результата.
За тем, как спортсмены будут выполнять все эти правила и новые придуманные по ходу новые правила (а они, несомненно, еще будут) будет следить специальная рабочая группа, чтобы никто и не думал нарушать.
И означает данная история только одно — МОК не просто устроил России позорище, теперь он требует, чтобы ответственность разделили все, кого он допустил к участию в Олимпиаде, а главное, они должны добровольно и на английском языке принять капитуляцию — русским пока на месяц официально и под подпись запретили быть русскими.
Т.е. 169 спортсменам и сопровождающим их предложили немножко предать Родину ради участия в празднике жизни «избранных». Отказаться от нее, плюнуть в своих отстраненных товарищей по сборной, тренеров и даже врачей с поварами. Всех тех, кто ковал триумф в Сочи четыре года назад.
И ведь, если верить западным СМИ, это еще не все сюрпризы, которые готовят России. МОК открыто призывает заставить этих самых граждан, которые подпишут отречение от страны, каяться в прессе, где на камеру надо будет заявлять о верности всех решений западных чиновников. И каяться, более чем вероятно, придется на английском, ибо русский язык тоже может быть приравнен к «признакам ассоциирующимся с Россией».
Казалось бы, пора ставить зарвавшихся уродов на место, но… но министр спорта России Павел Колобков назвал эти формулировки в списке «размытыми» и заявил о намерении Москвы оспорить эти критерии.
«Решения принимались заочно без мнения другой стороны. Трактовать эти критерии можно очень широко. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права, к сожалению, мы ограничены во времени», — заключил чиновник.
Да нет, господин министр, формулировки более чем четкие, которые гласят, что все, кто поедет на Олимпиаду, должны под страхом дисквалификации, как черт от ладана, шарахаться от чего угодно, что напоминает им страну, в которой Вы почему-то работаете целым министром.
И все это не было неожиданным, все стало предельно ясно еще на Олимпиаде в Австралии, где МОК и ВАДА обкатали практику унижений и увидели, что ответа со стороны России никакого нет и не будет — только спина ниже, да рабская улыбка шире.
И здесь появляется целая куча вопросов: о каких отстаиваниях прав может быть речь за месяц до соревнований? Что делало ваше ведомство два года, чтобы остановить эту вакханалию? Выражало озабоченность? И главное, почему Вы и ОКР продолжаете это шоу позора своей страны и нашей Родины?
До какой степени унижения вы готовы опуститься? Есть ли вообще понятие Родина и национальная гордость для людей из ОКР и Минспорта?
Вопросов множество, но все они в пустоту, ибо ответы очевидны.
РИА Катюша
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Источник: ss69100.livejournal.com