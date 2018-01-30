А ведь это всего лишь цветочки, хотя уже сильно ядовитые

Олимпиада — от позорища к предательству

— говорится на сайте МОК.

Первым делом от наших спортсменов требуют «всего лишь» признать решение исполнительного Совета МОК от 5 декабря 2017 года, который принял на веру слова агента Родченкова, а также все доводы Макларена из «Вады», и рассматривать себя не иначе, как в качестве члена делегации «олимпийского спортсмена из России на зимних Олимпийских играх Пхенчхане».



Также спортсмен обязан подписать, что он не имеет к нашей стране никакого отношения, был приглашен МОК и обязуется выполнять его любые требования.



Но самое интересно, что у тренеров, обслуживающего персонала и чиновников еще круче — среди них не должно быть никого из тех, кто работал на Олимпиаде Сочи-2014 (Президент, Генеральный секретарь или сопровождающий гостя, шеф-повара миссии, Заместитель шеф-повара миссии, Главный врач или Заместитель главного врача), а также никого, кто тренировал и лечил спортсменов, который фигурировал бы в отчетах «Комиссии Освальда».

В «правилах» устанавливается единственное название для российской делегации — «спортсмены-олимпийцы» из России. Такое же название МОК требует употреблять и в соцсетях. Также россиянам, как спортсменам, так и чиновникам, запрещена демонстрация государственной символики, им полагается носить лишь утвержденную форму с логотипами МОК.



Кроме того, от них требуется избегать любых публичных способов выражения, связанных с национальным гимном и флагом, с символикой ОКР, а также воздерживаться от участия в «альтернативных» церемониях чествования победителей, дабы вдруг кто не решил, что его могут чествовать дома как собственного героя.

Рекомендации МОК таковы, что россияне в Пхенчхане не смогут использовать не только российскую государственную символику, но и флаги и гербы регионов, а также образы, четко ассоциирующиеся с Россией (советские символы, георгиевские ленточки и так далее). Наш триколор запрещен в цветах формы, на маникюре, резинках для волос, на татуировках, наушниках и на всем, на что может упасть глаз в публичном пространстве.



Болельщикам на трибунах все это, к счастью, не запрещено (если только госсимволы не становятся частью публичной акции). Но организаторам трансляций рекомендовано не показывать болельщиков с российской символикой.

МОК хочет исключить ситуации, при которых наши спортсмены смогут финишировать с российскими флагами или поднимать со льда или снега предметы с нашей национальной символикой. Вывод из этого и предыдущего пунктов — если спортсмен видит в Пхенчхане триколор, двуглавого орла или что-то в этом роде, он должен бежать от этого места как можно дальше и как можно быстрее, даже если это

За тем, как спортсмены будут выполнять все эти правила и новые придуманные по ходу новые правила (а они, несомненно, еще будут) будет следить специальная рабочая группа, чтобы никто и не думал нарушать.

И означает данная история только одно — МОК не просто устроил России позорище, теперь он требует, чтобы ответственность разделили все, кого он допустил к участию в Олимпиаде, а главное, они должны добровольно и на английском языке принять капитуляцию — русским пока на месяц официально и под подпись запретили быть русскими.



Т.е. 169 спортсменам и сопровождающим их предложили немножко предать Родину ради участия в празднике жизни «избранных». Отказаться от нее, плюнуть в своих отстраненных товарищей по сборной, тренеров и даже врачей с поварами. Всех тех, кто ковал триумф в Сочи четыре года назад.



И ведь, если верить западным СМИ, это еще не все сюрпризы, которые готовят России. МОК открыто призывает заставить этих самых граждан, которые подпишут отречение от страны, каяться в прессе, где на камеру надо будет заявлять о верности всех решений западных чиновников. И каяться, более чем вероятно, придется на английском, ибо русский язык тоже может быть приравнен к «признакам ассоциирующимся с Россией».

Казалось бы, пора ставить зарвавшихся уродов на место, но… но министр спорта России Павел Колобков назвал эти формулировки в списке «размытыми» и заявил о намерении Москвы оспорить эти критерии.

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Да нет, господин министр, формулировки более чем четкие, которые гласят, что все, кто поедет на Олимпиаду, должны под страхом дисквалификации, как черт от ладана, шарахаться от чего угодно, что напоминает им страну, в которой Вы почему-то работаете целым министром.



И все это не было неожиданным, все стало предельно ясно еще на Олимпиаде в Австралии, где МОК и ВАДА обкатали практику унижений и увидели, что ответа со стороны России никакого нет и не будет — только спина ниже, да рабская улыбка шире.



И здесь появляется целая куча вопросов: о каких отстаиваниях прав может быть речь за месяц до соревнований? Что делало ваше ведомство два года, чтобы остановить эту вакханалию? Выражало озабоченность? И главное, почему Вы и ОКР продолжаете это шоу позора своей страны и нашей Родины?



До какой степени унижения вы готовы опуститься? Есть ли вообще понятие Родина и национальная гордость для людей из ОКР и Минспорта?



Вопросов множество, но все они в пустоту, ибо ответы очевидны.

РИА Катюша

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Источник: ss69100.livejournal.com