Загадочные изображения на старинных предметах

До сих пор ученые и исследователи всего мира бьются над этими загадками, пришедшими к нам из прошлого. Неужели наши предки видели НЛО и могли предвидеть будущее? Кто знает…





Медальон, найденный в гробнице в Древнем Египте в 2003 году, обнаруженный археологом профессором Уинвудом. По оценкам, его возраст около 13 000 лет. Ученые считают, что реликварий – это карта нашей галактики.

Крышка саркофага племени Майя. Ученые утверждают, что цивилизация майя знала и общалась с внеземными цивилизациями

Велосипед майя. Удивительно, не правда ли?

Древние Египтяне тоже что-то знали о будущем. А может они все это видели у себя, в настоящем?

Шумеры – загадочный народ. Учены и про них говорят, что те летали в космос и видели инопланетян

В ходе многочисленных раскопок было обнаружено множество шумерских печатей, которые представляют собой каменные цилиндры высотой от 1 до 6 сантиметров, нередко с отверстиями, чтобы эти печати можно было носить. Рисунки на рабочей поверхности печатей представляют из себя, по мнению ученых, ничто иное как инструкцию по полетам в космос. Описаны все действия экипажа от включения посадочной системы и двигателей, полет над горами к космодрому, ориентирование по звездам. Интересно, что траектория полета пролегает между родной планетой космонавтов Мавдуком и Землей проходит между Юпитером и Марсом. Указано также, что «Приземление контролирует божество

Ниньи». Указно момент приземления, прохождение слове атмосферы, включение тормозных двигателей, обозначены города и горы для ориентира и даже космодром, куда они осуществляли посадку. Сведения наполнены цифрами, которые, по мнению ученых, обозначают скорость полета, расстояние, высоту и прочие данные о полете.

Древние божества в скафандрах?

Древние Греки и ноутбук?

Внутри великолепного Собора Иеронимуса, построенного Эпископом де Саламанкой в 1102 году нашей эры, среди увлекательной резьбы мифических животных и святых мы находим… астронавт НАСА

Кстати говоря – эту теорию разбили в пух и прах. Для тех, кто не знал – в 1992 году собор был отреставрирован и были привнесены дополнительные современные мотивы. Причиной появления этих мотивов была традиция храмовых строителей и реставраторов, заключающаяся в свободном включении в старые украшения современных мотивов. Этот способ реставрации старинных сооружений можно, конечно, расценить как подпись своей работы. Архитектор Иеронимо Гарсия выбрал астронавта как символ двадцатого века.

Практически одинаковые божества совершенно разных древних народов. Одно божество, которое приходило (прилетало?) ко всем или настолько тесное общение?

Первый в мире зодиакальный круг Древних Египтян. Так умны или кто-то подсказал?

В Египте было обнаружено несколько древних зодиакальных карт. Им было известно о том, что жизненный цикл Сириуса составляет 1460 лет, а Марс и Венера имеют определенные фазы.

Древнейшее изображение космонавта обнаружено во время раскопок в районе Русахинил близ Вана и хранится в Стамбульском археологическом музее.

Эта монета с изображением диска, похожего на НЛО, была отчеканена во Франции в 1680 году. Что хотел сказать автор этим изображением, никто объяснить не может.

Летательные аппараты на старинных фресках – изображение в соборе Свети-Цховели в Грузии.

Картина висит над алтарем монастыре Высокие Дечаны в Косово.

Ученые говорят, что у них нет сомнений, что это летательные аппараты – ведь внутри сидит человек

Отметим, что многие ученые и исследователи не согласны с видениями космических летальных аппаратов, объясняя это просто – очеловечивание Солнца и Луны, когда небесным телам давали имена и даже наделяли душой.

На полуострове Камчатка, в 200 км от села Тигиль, университетом археологии Санкт-Петербурга были обнаружены окаменелости с металлическими зубчатыми цилиндрами неизвестной машины.

Спектральный анализ геологических пород и машины, в который впаян механизм, около 400 миллионов лет. Подлинность находки была сертифицирована.

Мартыновский клад — клад из около 120 изделий из серебра, найденный в 1909 году в селе Мартыновка Черкасской области Украины (район Поднепровья). Сокровище датируется VI—VII веками нашей эры

Некоторые считают, что знаменитый петроглиф "Человек-солнце", найденный близ Алматы, является наскальным портретом инопланетянина.

Солнцеголовые существа на петроглифах Тамгалы, Казахстан

Наскальные рисунки в пещере Ласко, Франция.

Сего Каньон. Юта

Фрески Тассили в Сахаре

И это лишь малая часть загадочного мира наших предков. Кто-то, несомненно посчитает все это чушью, но достоверно ведь неизвестно – может и правда инопланетяне дружили раньше с людьми. Сейчас не хотят наверно…