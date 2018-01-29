Введение американских санкций в отношении российского госдолга (ОФЗ), является самоубийством для США

Сегодня 29 января сего года должен вступить в силу новый пакет санкций в отношении к России

Во всяком случае так заявил советник президента России, академик Сергей Глазьев. В случае попыток наложить лапу на российские активы, американцы окончательно утратят доверие международных финансовых институтов. И чем быстрее это произойдёт, тем быстрее мы избавимся от долларовой зависимости, а мир от окончательных иллюзий в отношении США

Проводя целенаправленную политику по переходу на расчёт между странами БРИКС в национальных валютах, Россия неизбежно приближает крах долларовой системы. И американцы это прекрасно понимают, но поделать ничего не могут. Санкции приносят минимальный эффект, а попытка военного давления, чревата нанесением ответного удара по территории США, что является неприемлемым.

Американцы привыкли воевать на чужой территории и чужими руками. И если ранее янки хвастливо заявляли: “Нас не интересуют ваши намерения, нас интересует ваш потенциал!”, то теперь мы можем задать в ответ аналогичный вопрос. И судя по Сирии, ответ будет довольно невнятным. Череда предательств по отношению к союзникам и отсутствие какой-то внятной стратегии на поле боя, привели к тому, что страны, которые американцы издавна считали своими колониями, стали поднимать головы. Так происходило всегда в истории и наш исторический период не является исключением. Как бы им не хотелось убедить всех в обратном. Теперь о возможном военном столкновении лоб в лоб России и США.

Мне представляется, что этот вариант крайне мало вероятен… Какой-то американский генерал сравнивал потенциал двух равных по силе бронетанковых полков наших стран в виртуальном бою и предположил, что если они встретятся в открытой схватке, то для американцев это закончится даже не уничтожением — а скорее истреблением! И они прекрасно понимают, что тягаться с Россией на поле боя, выйдет себе дороже и поэтому плетут сеть интриг и приближают военную инфраструктуру НАТО к нашим границам. Чтобы нанести обезглавливающий удар и уберечь себя любимых от ответного. Но при том, что наша страна раскинулась на двух континентах, это напоминает мышиную возню.

А значит остаётся один путь, пытаться развалить нас изнутри, как это произошло с Советским Союзом. Но СССР развалился потому, что череда внутренних противоречий превысила критическую массу и нужен был новый импульс. Который престарелые члены политбюро ЦК КПСС не сумели обеспечить. Американцы лишь воспользовались ситуацией, как они блестяще умеют делать. Сделав ставку на внутренний компрадорский класс, который затаился и ждал своего часа, они взрастили целый пул национальных предателей, разобраться с которыми мы не можем до сих пор. Из-за того, что не сформировали чёткой идеологии. Хотя и движемся в правильном направлении.

Как сказал бы один незабвенный политик: “Верной дорогой идёте, товарищи!” От себя бы я добавил, что неплохо бы и ускорится, но наверху, наверное, виднее. И всегда выигрывает лишь тот, кто умеет ждать. Что прекрасно иллюстрирует фальстарт американцев на Украине. Организовав государственный переворот на год раньше намеченного, они получили вовсе не тот эффект, на который рассчитывали. И ситуация для американцев снова патовая. Втянуть нас в войну не удалось, а если они убедят трусливого Порошенко сунуть голову в петлю и организовать вооружённую провокацию против России, то мы конечно-же уничтожим провокаторов, но зачищать Киев от нацистов пойдёт не российская армия, а ополчение мятежных республик.

И уверяю вас, при нашей поддержке, это займёт считанные недели. Так же своего окончательного слова, не сказал Евросоюз, издержки которого по вине американцев, скоро достигнут неприемлемых значений. И как США не стараются, они всё более теряют влияние на европейскую элиту. Сделав ставку на Польшу в попытке развалить ЕС, американцы окончательно утратили связь с реальностью. А всячески натравливая её на Россию, янки добиваются лишь психологического эффекта. Поскольку военный, промышленный и финансовый потенциал поляков, позволяет этой злобной европейской гиене, лишь яростно шипеть из кустов. Количество зловонной субстанции, которой переполнена Польша, заставляло окружающие страны не раз делить её территорию между собой. Но переполненные ненавистью поляки постоянно наступают на одни и те же грабли.