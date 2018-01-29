Уровень жизни в России отбросило на 9 лет в прошлое

Уровень жизни в России упал четвертый год подряд, несмотря на рост цен на нефть и вопреки прогнозам правительства.

По итогам 2017 года реальные располагаемые доходы населения, то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и инфляции, сократились еще на 1,7%, сообщил в четверг Росстат.

Несмотря на оптимизм МЭР, которое прогнозировало рост показателя на 1,2%, доходы снижались каждый месяц за исключением января, когда пенсионеры получили разовую выплату в 5 тысяч рублей. В декабре спад ускорился в 1,5 раза по сравнению с ноябрем - до 1,8%.

Накопленным итогом с 2014 года кошельки россиян похудели на 11%, а в денежном выражении люди потеряли 4,9 триллиона рублей - на столько сократилась их покупательная способность, если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат оценивает в 45,2 триллиона рублей в год.

Среднедушевой доход по итогам года составил 31475 рублей в месяц. По сравнению с докризисным 2013-м эта сумма стала больше на 5547 рублей, или 20%, но накопленная за это время инфляция "съела" в 1,5 раза больше.

На уровне отдельных регионов статистика еще более мрачная, а спад уровня жизни превышает средний по стране в разы, указывает заведующая лабораторией актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина: так, в Самарской области обвал доходов населения за 4 года достиг 30% (втрое больше среднероссийского спада), в Челябинской, Кемеровской области и республике Тыва, Пермском крае, Магаданской области и республике Коми составил 20% или больше.

Средние зарплаты при этом растут, отчитывается Росстат - на 7,2% за год, до 39085 рубля.

Но это статистика лишь по крупным предприятиям, уточняет директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: ее искажают отрасли, связанные с сырьевой трубой. Так, в нефте- и газодобыче люди в среднем получают 100344 рубля, в производстве нефтепродуктов - 91617 рублей, в трубопроводных компаниях - более 80 тысяч.

При этом в образовании средняя зарплата - 29302 рубля, а в здравоохранении - 31051 рубль. Каждый третий в стране получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, а больше 5 млн человек имеют зарплату на уровне МРОТ.

Кризис увеличивает расслоение в обществе: по уровню имущественного неравенства Россия давно обошла Европу и США и достигла показателей Латинской Америки, говорит зампред ВЭБа Андрей Клепач: почти половину всех доходов получают 10% населения.

Уровень жизни вернулся к отметкам 2009-го года, подсчитал он, а возврат к докризисным показателям будет возможен лишь в середине 2020х годов.

Тот факт, что ВВП в плюсе, а рецессия в кошельках продолжается, сигнализирует, что экономический рост не имеет качественной основы, а накопление добавленной стоимости происходит за счет неэффективных проектов и непроизводительных затрат, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

К концу третьего квартала 19,2 млн человек, или 13,1% населения, получали доход ниже прожиточного минимума, который составляет 11 160 рублей для трудоспособных граждан, 8 496 рублей для пенсионеров и 10 181 рубль для детей. За три года армия нищих пополнилась на 2 млн человек.

Попытка закрыть глаза на бедность в стране, где почти 40% жалуются на нехватку денег на одежду и еду, лишает экономику перспектив - с бедным населением осуществить технологический прорыв не получится, говорит Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Власти ошиблись с эпохой: модель, когда дешевая рабочая сила была драйвером роста, работала в индустриальную эру; теперь же, когда стартовал постиндустриальный цикл, робототехника, информационные технологии, биотехнологии, здравоохранение - все это требует совсем другой квалификации и другой оплаты труда, объясняет она.

"И именно поэтому борьба за адекватные доходы граждан - не стремление к соблюдению социальных гарантий, а экономический императив, который прямо связан с экономическим успехом страны", - считает эксперт.