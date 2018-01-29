Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2018

Валерий Юрьевич Липицкий (9.08.1971–20.01.2015) героически погиб при штурме 31-го блокпоста в районе п. Смелое Славяносербского района.

Об этом «Русской Весне» рассказали в управлении по работе с личным составом (УРЛС) МВД ЛНР.

Валерий Юрьевич Липицкий родился 9 августа 1971 года в пгт Станица Луганская. В начале 90-х годов окончил Благовещенское Высшее танковое командное Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза К.А. Мерецкого. После вернулся на Родину и поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал с должности участкового инспектора.

В 1997 году признан «Лучшим участковым Украины». Позже занимал руководящие должности в ОВД. Был заместителем начальника отделения участковых инспекторов, заместителем начальника Станично-Луганского райотдела милиции, служил в спецподразделении «Сокол» УБОП, был начальником штаба Станично-Луганского РО, заместителем начальника Лутугинского и Ленинского РО.

Всегда пользовался авторитетом у сотрудников. А за примерную службу и верность долгу награждён многими правительственными и ведомственными знаками отличия.

В.Ю. Липицкий был первым не только на работе — вёл здоровый образ жизни — играл в хоккейной команде «Дизель-2», любил рыбалку и активный отдых с семьёй.

«Валерий Юрьевич стал для своих сослуживцев, друзей настоящим символом честности, мужественности, героичности и патриотизма. Это был замечательный человек, профессиональный военный и правоохранитель.

Когда же на Луганщину добрались кровавые события 2014 года, Валерий не остался в стороне и одним из первых встал на защиту города», — рассказывает начальник УРЛС МВД ЛНР Александр Николаевич Корниенко.

Тогда В.Ю. Липицкий, как кадровый военный, влился в ряды защитников Луганской Народной Республики, где ему пригодилась его воинская специальность танкиста. Когда у ополченцев появились первые, захваченные в боях танки, стал командиром экипажа.

А несколько позднее создал и возглавил 2-й танковый батальон Министерства обороны ЛНР, который участвовал в самых горячих боях на территории Республики: Приветном, Хрящеватом, Весёлой Горе, Сокольниках, Дебальцево. Благодаря Валерию Липицкому батальон достиг высокого уровня слаженности действий экипажей в боевых условиях. Среди бойцов всегда царил порядок и дисциплина. А командир был душой танкистов.

«20 января 2015 был большой и значимый бой — штурм 31-го блокпоста в районе населённого пункта Смелое Славяносербского района. Бой был тяжёлый, ожесточённый. Комбат Липицкий, как всегда, был в первых рядах бойцов. Но это оказался его последний бой. В ходе сражения он получил осколочное ранение в голову, ставшее смертельным.

Валерий Липицкий погиб как настоящий воин — на боевом посту. Но задачу свою он выполнил — блокпост был взят. Липицкий положил свою жизнь на благо своей Родины, своей земли и своего народа.

Его смерть стала огромной утратой для семьи, друзей и сослуживцев», — подчеркнул А.Н. Корниенко.

У каждого, кто знал Валерия Юрьевича Липицкого, остались о нём самые добрые и светлые воспоминания. Память о доблестном бойце запечатлена на одной из экспозиционных витрин Музея Министерства внутренних дел Республики. Здесь представлены фотографии из личного архива погибшего, информация о его жизненном пути, медали и ордена славного воина и правоохранителя.

Не забыли о своем сослуживце и в Ленинском райотделе, где В.Ю. Липицкий служил до начала войны. В августе 2015 года в честь героя открыли мемориальную доску.

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