Сводки от ополчения Новороссии 29 января 2018
- 16:40 ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня — Басурин.
- 14:57 ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня – Басурин.
- 14:39 На Луганщине «всушники» обменяли боеприпасы на водку.
- 11:09 В ДНР изобрели гибрид мины и «лимонки»: первые кадры испытаний (ВИДЕО).
- 05:30 Памяти Героя: Как хоккеист и Лучший участковый Украины создал танковый батальон ЛНР и громил ВСУ (ФОТО).
ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Луганщине «всушники» обменяли боеприпасы на водку
Военнослужащие ВСУ выменяли у жителя Новоайдарского района Луганщины еду и алкоголь за патроны и гранаты.
О примере «бартера по-украински» на сегодняшнем брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Говоря о том, что в рядах ВСУ продолжается незаконная торговля оружием и боеприпасами, офицер Народной милиции ЛНР привел свежий пример злоупотреблений.
«Так, в Новоайдарском районе был задержан 56-летний местный житель после того, как в его доме сотрудниками полиции были обнаружены патроны калибра 5,45 мм и две гранаты Ф-1.
По словам мужчины, за день до обыска к нему пришли трое украинских солдат и попросили обменять патроны и гранаты на продукты питания и алкоголь. Спорить с вооруженными людьми он не стал и совершил обмен», — рассказал Марочко.
«Теперь мужчине грозит наказание по ст. 263 Уголовного кодекса Украины „Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами”. В настоящее время проводится розыск военнослужащих, занимающихся сбытом боеприпасов», — добавил он.
Читайте также: «Складывайте оружие, сидите дома, мы вас туда не посылали»: новый скандал с «АТОшниками» (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР изобрели гибрид мины и «лимонки»: первые кадры испытаний (ВИДЕО)
В ДНР изобрели гибрид мины и «лимонки». Военкор Семён Пегов стал свидетелем испытаний изобретения ВПК ДНР ещё летом, но обнародовать изобретение стало возможно только сейчас.
«На базе шестидесятого миномёта сделано устройство для заброса гранаты, в данном случае Ф-1. Смысл в чем? Вставляется граната, осталось её отпустить, в момент выхода вышибной патрон выбрасывает, предохранительная чека отбрасывается и она летит в сторону противника», — рассказывает Александр Тимофеев, и. о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР.
«Она взрывается не от касания об землю, если учесть, что время срабатывания взрывателя 3,5–4,5 секунды, то детонация самой гранаты произойдёт где-то над окопами противника. Дальность гранаты получается порядка 600–800 метров. Войскам нашим будет в помощь», — заключил он.
Читайте также: О «неизбежном» наступлении ВСУ…
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Памяти Героя: Как хоккеист и Лучший участковый Украины создал танковый батальон ЛНР и громил ВСУ (ФОТО)
Валерий Юрьевич Липицкий (9.08.1971–20.01.2015) героически погиб при штурме 31-го блокпоста в районе п. Смелое Славяносербского района.
Об этом «Русской Весне» рассказали в управлении по работе с личным составом (УРЛС) МВД ЛНР.
Валерий Юрьевич Липицкий родился 9 августа 1971 года в пгт Станица Луганская. В начале 90-х годов окончил Благовещенское Высшее танковое командное Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза К.А. Мерецкого. После вернулся на Родину и поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал с должности участкового инспектора.
В 1997 году признан «Лучшим участковым Украины». Позже занимал руководящие должности в ОВД. Был заместителем начальника отделения участковых инспекторов, заместителем начальника Станично-Луганского райотдела милиции, служил в спецподразделении «Сокол» УБОП, был начальником штаба Станично-Луганского РО, заместителем начальника Лутугинского и Ленинского РО.
Всегда пользовался авторитетом у сотрудников. А за примерную службу и верность долгу награждён многими правительственными и ведомственными знаками отличия.
В.Ю. Липицкий был первым не только на работе — вёл здоровый образ жизни — играл в хоккейной команде «Дизель-2», любил рыбалку и активный отдых с семьёй.
«Валерий Юрьевич стал для своих сослуживцев, друзей настоящим символом честности, мужественности, героичности и патриотизма. Это был замечательный человек, профессиональный военный и правоохранитель.
Когда же на Луганщину добрались кровавые события 2014 года, Валерий не остался в стороне и одним из первых встал на защиту города», — рассказывает начальник УРЛС МВД ЛНР Александр Николаевич Корниенко.
Тогда В.Ю. Липицкий, как кадровый военный, влился в ряды защитников Луганской Народной Республики, где ему пригодилась его воинская специальность танкиста. Когда у ополченцев появились первые, захваченные в боях танки, стал командиром экипажа.
А несколько позднее создал и возглавил 2-й танковый батальон Министерства обороны ЛНР, который участвовал в самых горячих боях на территории Республики: Приветном, Хрящеватом, Весёлой Горе, Сокольниках, Дебальцево. Благодаря Валерию Липицкому батальон достиг высокого уровня слаженности действий экипажей в боевых условиях. Среди бойцов всегда царил порядок и дисциплина. А командир был душой танкистов.
«20 января 2015 был большой и значимый бой — штурм 31-го блокпоста в районе населённого пункта Смелое Славяносербского района. Бой был тяжёлый, ожесточённый. Комбат Липицкий, как всегда, был в первых рядах бойцов. Но это оказался его последний бой. В ходе сражения он получил осколочное ранение в голову, ставшее смертельным.
Валерий Липицкий погиб как настоящий воин — на боевом посту. Но задачу свою он выполнил — блокпост был взят. Липицкий положил свою жизнь на благо своей Родины, своей земли и своего народа.
Его смерть стала огромной утратой для семьи, друзей и сослуживцев», — подчеркнул А.Н. Корниенко.
У каждого, кто знал Валерия Юрьевича Липицкого, остались о нём самые добрые и светлые воспоминания. Память о доблестном бойце запечатлена на одной из экспозиционных витрин Музея Министерства внутренних дел Республики. Здесь представлены фотографии из личного архива погибшего, информация о его жизненном пути, медали и ордена славного воина и правоохранителя.
Не забыли о своем сослуживце и в Ленинском райотделе, где В.Ю. Липицкий служил до начала войны. В августе 2015 года в честь героя открыли мемориальную доску.
Читайте также: Три года спустя: зачем пленным «киборгам» вставляли кляпы и как взрывали второй этаж аэропорта (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su